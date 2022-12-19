Piyasalarda durgunluk fiyatlaması…

Şahin Fed ve ECB açıklamaları ile riskli varlıklardan kaçış hızlandı. Sıkı para politikası yüzünden ekonominin durgunluğa gireceği ve karların gerileyeceğinden korkan yatırımcılar hisse senedinden kaçıyor.

Portföylerde tahvil hisse ağırlığını dengelemek için yapılan işlemler satışın derinleşmesine yol açıyor. JP Morgan stratejistleri portföy dengelemek için sene sonuna kadar hisse senedine 100 milyar dolar daha satış gelebileceğini söylüyor.

Açıklanan veriler küresel yavaşlama endişelerini doğruluyor. Küresel büyümenin üç ana motorunun ikisinde ABD ve Çin’de yavaşlama sertleşirken, Avrupa’da hız kesiyor. Kimya, plastik, endüstriyel metal gibi döngüsel sektörler yavaşlamayı daha sert hissediyor.

Yalnızca veri değil, piyasaların veriye tepkisi de ayı piyasasına işaret ediyor. Eskiden piyasalar zayıf veriyi daha az sıkı veya daha gevşek Fed işareti olarak görür ve alışa geçerdi.

Yeni dönemde, Fed önceliği enflasyona ve bozulan beklentileri düzeltmeye verdiği için, bu ilişki koptu. Piyasalar artık zayıf veriyi ayı sinyali olarak görüyor ve satışa geçiyor.

Para piyasası halen Fed’in şahin mesajını tam olarak dikkate almıyor. Fed’in 2024 sonu politika faizi için yüzde 5,1 seviyesini işaret etmesine rağmen, vadeli piyasalar yüzde 4,25 – yüzde 4,5 bandını fiyatlıyor. Buna karşın, tahvil piyasası, son 40 yılın en yüksek seviyesindeki 2-10 yıl faiz farkı ile uzun zamandır durgunluk sinyali veriyor.

Türkiye ekonomisi küresel yavaşlamadan görece az etkileniyor. Ekim ayı sanayi üretimi, perakende satış hacmi ve Müsiad - SAMEKS endeksi büyümenin devam ettiğini gösteriyor. Buna karşın PMI, kapasite kullanımı, elektrik tüketimi gibi göstergeler sert bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Bu ay içinde açıklanacak asgari ücret artışı yavaşlamanın sertliği konusunda daha iyi bir fikir verecek. Bizim beklentimiz yüzde 40 civarında bir asgari ücret artışı ve 2023 yılında yüzde 2,5’lik bir büyüme.

Dünyanın tersine Türkiye piyasaları durgunluk veya yavaşlama fiyatlamıyor. Borsa İstanbul 2023 yılında açık ara dünyanın e çok kazandıran borsası. Aralık ayında dünya borsaları satılırken pozitif ayrışmaya devam ediyoruz. Temel verilerle değil finansal baskılamadan kaçan yerleşik yatırımcının girişi ile yükselen bir borsamız var. Değerlemeler şişmeye başladı, teknik göstergeler aşırı alım bölgesinde, ama momentum çok güçlü.