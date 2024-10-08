Piyasaların getiri açmazı kafaları karıştırıyor

BIST 100 Endeksi, 9.145 seviyesinde. Endeks, yılbaşından bu yana yüzde 22,59 oranında yükseldi. Gerçekleşen artış ise son bir yılda yüzde 8,18’e denk geliyor. Enflasyonun son bir yıldaki yükselişi yüzde 49,38 seviyesinde bulunuyor.

Son bir yılda altın yüzde 80 kazandırırken, dolar yüzde 24 yükseldi. BIST 100’deki değer artışı ise yüzde 8,18 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde enflasyon yüzde 49,38 oldu. Enflasyon karşısında dolar ve borsa adeta eridi. Aynı sürede altın ise güçlü bir duruş sergiledi. FED’in faiz indirimi karşısında altına yönelenlerin kazançlarını koruyacağı anlaşılıyor. Öte yandan BIST 100 Endeksi’nde ağırlığı en yüksek hisseleri incelediğimizde Türk Hava Yolları, Bim Mağazalar, Akbank, Tüpraş, Turkcell ve Koç Holding’in öne çıkan hisseler arasında yer aldığı görülüyor. Bu hisselerin performansı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Sektörlerindeki ağırlıklarıyla dikkat çeken bu hisseler, özellikle son dönemdeki getirileriyle de öne çıkıyor. Türk Hava Yolları, 273.50 TL’lik fiyatı ve %7.42’lik endeks ağırlığı ile endeksin en güçlü temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. Yılbaşından bu yana %19,64 getiri sağlayan hisse, son bir yılda %14,72 oranında artış gösterdi. Akbank ise %5,77’lik endeks ağırlığı ile dikkat çekiyor. Hisse, son bir yılda %70,97’lik getiri sağladı. Perakende sektöründe öne çıkan Bim Mağazalar güçlü bir performans sergileyen bir diğer hisse oldu. Yüzde 6,88’lik endeks ağırlığı ve %61,06’lık yılbaşından bu yana getiri performansıyla dikkat çekiyor. Son bir yılda %57,81 yükseldi. Tüpraş ise sektöründeki konumunu koruyarak, %23,17 oranında yılbaşından bu yana prim gerçekleştirdi ve %5,73’lük endeks ağırlığı ile listede yer aldı.

ZEYNEP’E SOR

BRÜT KÂR MARJI MI, NET KÂR MARJI MI?

Brüt kâr marjı; verimlilik, maliyet kontrolü, karşılaştırma, temel kârlılık. Eksik yansıtma, kârlılık trendleri ve maliyetler görünmez.

Net kâr marjı; tam kârlılığı gösterir, maliyet yönetimi, genel değerlendirme. Yüksek değişkenlik, ayrıntının ve performansın gizlenmesi.

Geçen yıl geliri düştü ve zarar açıkladı. Bu yılın ilk yarısında da benzer durum var

Gübre Fabrikaları’nın BIST 30’dan çıkması nedeniyle hisseye olumsuz etkisi olur mu?/Ferit Kuzu

Ferit, bir hissenin BIST 30 Endeksi’nden çıkarılmasının ana nedenleri piyasa değeri, likidite ve işlem hacmi gibi kriterlerde yaşanan düşüşle alakalıdır. Borsa İstanbul, endekslerde yer alacak hisseleri belirli periyotlarla gözden geçirir ve kriteri sağlamayan hisseleri endeksten çıkarır. Hissenin bu endeksten çıkarılması nedeniyle endeks fonlarının satış baskısıyla karşılaşabileceği gibi yatırımcı ilgisinin azalması da gündeme gelebilir. Bunların neticesinde hissenin fiyatında gevşeme söz konusu olabilir. Gübre Fabrikaları geçen yıl ve bu yılın ilk yarısında gelirini düşürdü ve zarar açıkladı. Firmanın asıl sorunu büyüyememesi.

Fiyatta dalgalanma olağandır. Programına uyumlu şekilde ilerliyor. Büyümesini koruyor

Tüpraş kâr payı da verdiği halde neden düşüyor? Düşüşün gerekçesi hakkında bilgi alabilir miyim?/Ali Belgin

Ali, şirketlerin nakit temettü ödemesi yatırımcıları o şirkete yaklaştırır. Neticede bir şirket temettü ödüyorsa yatırımcı açısından kâr ettiği ve kârını devam ettireceği yönünde bir güven telkin eder. Bu da hissenin uzun vadede yükselmesine destek sunar. Öte yandan fiyatların dalgalı bir seyir izlediğini göz ardı etmemelisin. Bunun manası fiyatta inişler ve çıkışlar olabileceğidir. Önemli olan ise uzun vadede hissenin yükseliş eğilimini korumasıdır. Tüpraş’ın stratejik dönüşüm programı, uzun vadede enerji şirketine dönüşmesini hedefliyor. Bu doğrultuda programına uyumlu şekilde ilerliyor. Dalgalanmaları ise olağan görmelisin.

YATIRIM FONLARI

Ak Portföy’ün kurduğu AK3 Fonu 1 yılda %32,07 değer kazandı

AK3Hisse Senedi (TL) Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini borsadaki hisse senetlerinde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %32,07 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %11,05 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Turkcell, Türk Hava Yolları ve İş C hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Türk Hava Yolları, İş C, Kardemir D, Ereğli Demir Çelik, Turkcell hisselerinden alım yaptı. Bim, Emlak Konut GMYO, Tofaş Oto, Mavi ve Şok Marketler hisselerinden ise satışta bulundu. Ak Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %3,40 olurken 27.301 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 6.715.548.812 TL. Dolaşımdaki pay adedi 234.274.189 olurken yüzde %1,17 doluluk oranına sahip. Fonun, %4,21 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Erciyas Çelik, %64,13 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Erciyas Çelik, 03.10.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 90.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %54 olurken, bileşik faizi de %64,13’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 125 gün vadeli olup ödeme tarihi 06.02.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %18,49 olacak.

%54 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 4 Ekim tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,99 seviyesinde bulunuyor. Erciyas Çelik, çıkardığı bononun yıllık %54 basit faiz oranı, TLREF’in 4,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 04.10.2024 olurken vade tarihi 06.02.2025 olacak. Bono piyasada TRFERCY22515 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

PLATFORM TURİZM

Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçak kiralama işini, birlikte hareket ettiği iş ortaklığı kazandı

Platform Turizm Taşımacılık, SOS Havacılık firması ile ortak girişimde bulunarak Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçak kiralama hizmet alımı ihalesini kazandığını duyurdu. Kesinleşen ihale kararı iş ortaklığına tebliğ edildi. Sözleşme imzalanması için davet bekleniyor. Platform Turizm Taşımacılık, bu ortak girişimde %75 paya sahipken, SOS Havacılık %25 pay ile yer alıyor. İhale kapsamında 3 yıl süreyle, en az iki hasta taşıma kapasitesine sahip ambulans uçaklarla 4.000 saatlik kiralama hizmeti verilecek. Toplam bedeli 16.316.000 dolar + KDV olan sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 36 ay olarak belirlendi. İşe başlama tebligatının ardından en geç 180 gün içerisinde faaliyetlere başlanacak. Söz konusu ihale şirketin mali yapısına olumlu katkıda bulunacak.

KAREL

İki yeni iş bağlantısını paylaştı. Tutarlar düşük olsa da yeni bağlantılar olması açısından önemli

Karel, aldığı iki siparişi yatırımcısı ile paylaştı. İlk sipariş TUSAŞ Motor firmasından geldi. Müşteri, İnsansız Hava Araçlarında (İHA) kullanılmak üzere 960.000 dolar tutarında Motor Kontrol Sistemi siparişi verdi. Bir diğer sipariş ise Bangladeş Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Şirket Bangladeş’e 856.000 dolar tutarında askeri santral teslimatında bulundu. Karel, geçtiğimiz yıl 11,8 milyar TL gelir elde etti. İki siparişin yıllık satışları içindeki toplam oranı %0,53 seviyesinde. Alınan işler satışlar içinde önemli bir paya sahip olmasa da iş bağlantılarının geliştirilmesini sağlaması açısından önemli. Firmanın bu yıl içinde açıkladığı yeni iş bağlantıların toplam tutarı ise yıllık gelirinin %11,5’i seviyesinde bulunuyor. Gelirini artırması gerekiyor.

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ

Enerji sektöründeki firmadan iş aldı. Siparişler geliri desteklese de ikinci çeyrekte azalma var

Bülbüloğlu Vinç, yurt içinde yerleşik bir enerji firmasıyla 460.000 euroya anlaşmaya vardı. Sözleşme kapsamında, farklı boyut ve nitelikte vinç ve kaldırma gruplarının üretimi yapılacağını duyurdu. Siparişin üretim ve teslimat süreci 12 ile 20 hafta içinde gerçekleştirilecek. Sözleşme ile Bülbüloğlu Vinç, enerji sektöründe de iş alma kabiliyetini geliştirmiş olmakta. Şubat 2023’te borsaya gelen Bülbüloğlu Vinç, aldığı işlerle gelirini büyütüyor. Ancak bunu kâra dönüştürme noktasında zorlanıyor. Son açıkladığı 2024 altı aylık mali tablolarında gelirindeki artış %9 seviyesinde gerçekleşti. Dönem sonunda ise kârını %12 düşürerek 84,2 milyon TL’ye geriletti. Şirket yılın ikinci çeyreğinde satışlarını düşürdü, güçlendirebilmesi şart. Bu durum FAVÖK’ü baskılıyor.