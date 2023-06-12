Profilo arazisinde yaz sonunda temel atılacak

Zaman zaman bu köşede iş dünyasından kulislere yer veriyorum. En ses getiren kulisler genellikle gayrimenkul ve perakende sektörlerinden çıkıyor. Aralık 2022’de de gayrimenkul dünyasından bir kulisi aktarmış ve Profilo Alışveriş Merkezi’ni Artaş Grubu’nun satın aldığını yazmıştım. Grubun 65 milyon dolara aldığı ve alışveriş merkezi ile plazanın bulunduğu araziye konut projesi yapmayı planladığı da yazımda yer alıyordu. Bu yazımdan sonra İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş. bir açıklama yaptı ve portföyünde yer alan Profilo Alışveriş Merkezi’nin konut projesine dönüşümü için Artaş İnşaat ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Sözleşmeye İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Hasan K. Bolat ve Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya imza attı. Sözleşmeye göre, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., arsa üzerinde tüm giderleri kendisi tarafından karşılanmak ve inşa edilecek bağımsız bölümleri üçüncü kişilere satmak üzere proje geliştirmesi, proje satışları kapsamında elde edilecek gelirler üzerinden İş GYO’ya en az 65 milyon dolar+KDV değerinde hasılat payı ödemesi kararlaştırıldı.

Plaza boşaltıldı, AVM kısmı önümüzdeki yıl yıkılacak

Hasan K. Bolat, imza töreniyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Çevresel ve ekonomik değişkenlerin hızlı bir şekilde yön değiştirdiği bu dönemde şirketlerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından finansal güç, istikrar ve doğru iş birlikleri her zamankinden çok ön plana çıkmaktadır. Bugüne kadar yapılan iş ortaklıklarımızı da göz önünde bulundurarak gayrimenkulümüz üzerinde geliştirilmesi öngörülen projeye benzer ölçek ve kalitede konut projesi geliştiren bir firma ile iş birliği yapmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. İş GYO olarak her zaman doğru stratejilerle sürdürülebilir değer üretmeye odaklıyız” demişti.



1998 yılında kapılarını açan ve İstanbul Şişli ilçesi Mecidiyeköy sınırları içerisinde yer alan Profilo AVM, şehrin göbeğinde çok kıymetli bir konuma sahip… 2410 ada, 246 parselde, 15.963 metrekare alana sahip arsa üzerinde yer alan, 60 bağımsız bölümden oluşan “alışveriş merkezi” nitelikli taşınmaz ile 9221 ada, 1 parselde, 2.686,34 metrekare alana sahip.



Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra Profilo AVM ile ilgili son gelişmeleri sizlerle paylaşayım. Öğrendiğime göre Profilo’nun plaza tarafı boşaltışmış… En geç iki ay içinde de yıkıma başlanacak. Plazanın yıkılmasının hemen akabinde temel atılacak ve konutlar için ilk adım atılmış olacak. Alışveriş merkezi tarafından ise boşaltma süreci bu yıl sonuna kadar devam edecek. Hali hazırda alışveriş merkezindeki kiracılar bilgilendirildi. Merkez boşaldıktan sonra yıkıma 2024 başında başlanması öngörülüyor.

İŞ GYO YENİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEK

İş GYO, bu yıl başında Artaş ile imzalanan sözleşmeyle ilgili yaptığı açıklamada güçlü finansal yapısı ve deneyimiyle 2023 yılında da portföyünü büyütmeyi ve yeni projelere imza atmayı hedeflediğini bildirdi. Kanyon AVM, Ege Perla AVM’yi portföyünde bulunduran İş GYO, Çınarlı Bahçe, Manzara Adalar ve İnistanbul projeleriyle öne çıkıyor. Tecim iş birliği ile İstanbul Altunizade’de hayata geçen Litus İstanbul projesi, kısa bir süre önce satışa sunuldu. 2023 yılında Ömerli Kasaba Evleri’nin yeni etabı, Yıldız Posta rezidans projesi ve Tuzla Konut Projesi’nin de hayata geçirilmesi öngörülüyor.

ARTAŞ, GEÇEN YIL FORUM TRABZON’U DA ALDI

Süleyman Çetinsaya’nın 1977 yılında kurduğu Artaş Grubu, 45 yıldan bu yana gayrimenkul, perakende ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Grup, Çelik Halat’ı bünyesine katarak sanayi sektörüne de adım attı. Artaş Grubu bugüne kadar Avrupa Konutları ve diğer markaları ile 35 bin konut üretti. Grup toplam 6 alışveriş merkezi 800’ün üzerinde mağaza ve 300 bin metrekareyi aşkın kiralanabilir alana sahip. İstanbul’da Carousel AVM, ArenaPark AVM ve ArmoniPark AVM alışveriş merkezlerinin yanı sıra, Kayseri’de KayseriPark AVM grubun alışveriş yatırımlarını teşkil ediyor. İstanbul’daki Vadistanbul projesinde ise alışveriş merkezi ve alışveriş caddesi yer alıyor. Artaş, geçen yıl Forum Trabzon Alışveriş Merkezi’ni de 53 milyon euroya satın almıştı.



Öte yandan turizm sektöründe birçok otel inşaatı gerçekleştiren Artaş Grubu’nun bu alandaki yatırımları ise şöyle: Radisson President Old Town İstanbul, Radisson Hotel İstanbul Sultanahmet, Radisson Blu Hotel Kayseri, Radisson Collection Vadistanbul, Radisson Residences Vadistanbul ve Radisson Residences Avrupa TEM, Radisson Blu Hotel Mount Erciyes. Grup son olarak, inşaatlarını yaptığı iki rezidans binasının Mövenpick Living Çamlıvadi ve Mövenpick Living Saklıvadi olarak hizmet vermesi üzere Accor Grubu ile anlaştı.