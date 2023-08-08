QNET, lokal üretimin payını % 50’ye çıkarmayı planlıyor

Doğrudan satış sektörü 2022 yılında dünyada 186 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Doğrudan Satış Derneği verilerine göre sektör 128 milyona yükselen girişimci sayısıyla yüzde 1,5 büyüdü. Türkiye’de 2021 yılında sektörün cirosu 3,5 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye’deki serbest girişimci sayısı ise 1,5 milyon… 2022 yılı verileri henüz açıklanmadı ama Türkiye’de pazar yine benzer seviyelerde kaldı. 2023 için çift haneli büyüme bekleniyor.

Damacana su zamlandı, arıtma cihazlarına talep arttı

Pazarın önemli oyuncularından biri de QNET. Merkezi Hong Kong’da olan ve bu yıl 25’inci yılını kutlayan Asya’nın önde gelen e-ticaret tabanlı doğrudan satış şirketi QNET, 100’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve ciro bazında dünyada ilk 30 şirket arasında yer alıyor. QNET, Türkiye ofisini 2010 yılında kurdu. Geçtiğimiz hafta QNET Türkiye, Rusya ve Orta Asya Bölge Genel Müdürü Cem Geyik, QI Holding’in Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkanı Ramya Chandrasekaran ve QNET Türkiye Pazarlama ve İletişim Müdürü Irmak Sütçü ile buluştuk. Hem pazarı hem de hedeflerini konuştuk. Cem Geyik, Türkiye’nin de aralarında olduğu 20’ye yakın ülkeden sorumlu. QNET Türkiye’nin geçen yıl yüzde 15-20’ler seviyesinde büyüdüğünü anlatan Geyik, bu yıl da benzer oranlarda büyüme öngördüklerini söylüyor.

Ekim, kasım ve aralık aylarının sektör için en iyi dönem olduğunu dile getiren Geyik, en çok Bernhard H. Mayer marka lüks İsviçre saatlerinin sattığını, onu hava temizleyici ve su arıtma cihazlarının izlediğini vurguluyor. Damacana su fiyatlarındaki artıştan sonra arıtma cihazlarına talebin arttığını da sözlerine ekliyor. Pandemiden sonra tüketici alışkanlıklarının da tercihlerin de değiştiğini kaydeden Geyik, “İnsanlar artık yarın yokmuş gibi yaşıyor. Dünyada da trend aynı. Sadece bölgesel farklılıklar var” diyor.

Bu yıl ve sonrası için hedeflerini soruyorum, şöyle yanıtlıyor: “Biz Türkiye’de doğrudan satış sektöründe ilk üçte yer almak istiyoruz. Bir diğer hedefimiz ise ürünlerimizle ilgili. Ürünlerimizin yüzde 80’i yurt dışından geliyor. Bunu yüzde 50-50 dengeye getirmek ve lokal üretime, Türk ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Bu arada Türkiye’de üretilen cilt ve saç bakım ürünlerimizi benim sorumlu olduğum bölgeden başlayarak globale taşıma planımız da var.”

● En önemli zirvesini ilk kez Kuala Lumpur dışında, Türkiye’de düzenlemeyi planlıyor

Ramya Chandrasekaran’a da Türkiye’nin globaldeki yerini soruyorum. “Türkiye çok önemli ve bizim en favori pazarlarımızdan biri. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelere baktığımızda ilk 10 ülke arasında. Doğrudan satış Türkiye’de oturmuş bir sektör. Bazı ülkelerde hiç bilinmiyor. Türkiye problem yaşamadığımız, sürekli büyüyen bir pazar. İdeal bir model var, işler düzgün yürüyor” diyor. Cem Geyik de globalin Türkiye’ye güvendiğini ve her fırsatta bunu göstermeye çalıştığını dile getiriyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Dünyada grup içinde çok önemli bir zirvemiz var. Dünya genelinde yönetim kurulu dahil 150 üst düzey yönetici gelecek planlarını bu zirvede yapıyor. Her yıl bu zirve Kuala Lumpur’da düzenleniyor. İlk kez önümüzdeki yıl ocak ayında Türkiye’de yapılması planlanıyor. Bu da grubun Türkiye’ye güveninin göstergesi.”

● GALATASARAY’A ÜYE OLABİLMESİ İÇİN FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLER YARDIM ÖNERDİ!

QNET, sürdürülebilirlik ve sponsorluk konularında hassas bir grup. Dokuz yıldır dünyanın en gözde futbol takımlarından İngiliz Manchester City’nin sponsoru. Türkiye’de de Fenerbahçe ve Galatasaray’ın voleybol takımlarına dönem dönem sponsorluk yapmış. Bu yıl yine sponsorluk planları var. Cem Geyik, iyi bir Galatasaray taraftarı. Yıllardır kulübe üye olmak istiyor ancak bir türlü muradına eremiyor. Artık başvurmaktan ve her yıl ‘Sen başvur, hallederiz’ şeklindeki cümlelerinden yılmış. Bir Fenerbahçeli olarak biraz da ezeli rekabet gereği onu kızdırıyor, kulübe faydası dokunan birinin neden üye yapılmadığına şaşırıyorum. “Yıllardır uğraşıyorum, kimler kimler girdi araya, kimler referans oldu ama bir türlü üye olamadım. Hiçbir sorun yok ama olmuyor. Kulübe sırf bir ricayla sponsor olduk. Globalde en büyük kulüplerden olan Manchester City’nin sponsorlarındanız. Yarın öbür gün oradan da kulüp için bir sürü iş birliği fırsatı yaratabiliriz oysa” diyor.

Bu arada bu konudaki üzüntüsü aralarında Fenerbahçe yönetiminden isimleri bile harekete geçirmiş. Hatta bir yönetici “Galatarasaylı tanıdık iş adamlarımız kanalıyla biz de size destek verelim” demiş… Bakalım bu yazıdan sonra bir şansı olacak mı? Şayet olumlu gelişme olursa diye sordum esprili bir dille, Cem Geyik’ten şu yanıtı aldım: “Dileyin benden ne dilerseniz!”

Bu arada Cem Geyik, 2019 yılında hobi olarak 3 bant bilardoya başladı. Kısa sürede dünya sıralamasında ilk 150 sporcu arasına girdi. Bazı turnuvalara katılamadığı için ilk 300 arasında kalmış. Şimdi iki büyük turnuvaya katılıp ilk 200”e girmeyi hedefliyor. “Önümüzdeki yıl yedi turnuva var. Hepsine katılıp ilk 100’e girmeyi hedefliyorum” diyor.