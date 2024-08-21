Riski düşürmek için güçlü hisse zamanı

Merkez Bankası faiz oranını sabit tutmaya devam etti. Krediye ulaşımın zorlaştığı ortamda yatırımcılar, borsada güçlü hisselere yöneliyor. Hizmet sektöründe ağırlığı ile öne çıkan hisseler kazançları ile ayrıştı.



Merkez Bankası faizi pas geçti. Ağustos toplantısında politika faizini %50’de sabit tuttu. Böylelikle birbirini izleyen beşinci toplantıda da faiz sabit kaldı. Faizin yüksek olduğu, krediye ulaşımın güçleştiği ortamda yatırımcıların güçlü hisselere yönelmeyi tercih ettiği gözleniyor.

Hizmet sektöründe öne çıkanlar



Borsada hizmet sektörü, yatırımcıların ilgisini çeken alanların başında geliyor. Sektör geniş bir hizmet yelpazesini kapsamı içinde topluyor. Bim Mağazalar, Migros Ticaret ve Pegasus gibi şirketler, sektördeki ağırlıkları ve performanslarıyla dikkat çekiyor.

Güçlü getirilerle ayrışan hisseler



Yılbaşından bu yana Bim Mağazalar ve MLP Sağlık, yatırımcılara kayda değer kazançlar sağladı. Bim Mağazalar %91,34’lük, MLP Sağlık ise %141,95’lik getiri oranlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle son bir yıllık performanslarına bakıldığında, MLP Sağlık’ın %205,77 ve Bim Mağazalar’ın %147,31’lik getirileri, bu hisseleri sektördeki benzerlerinden ayırıyor. Öte yandan hizmet sektör endeksi kapsamında yer alan Çelebi, Pegasus, Türk Hava Yolları güçlü özvarlık kârlılıkları ile öne çıkıyor.

Yatırımcıların tercihleri



Yatırımcılar, yüksek getiriler ve güçlü bilançolar ile öne çıkan şirketlerin hisselerine yatırım yapmayı tercih ediyor. Hizmet sektöründeki bu hisseler, sadece sektör içindeki ağırlıklarıyla değil, aynı zamanda sağladıkları getirilerle de yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu bağlamda, önümüzdeki dönemde de Borsa İstanbul’da hizmet sektörü hisselerinin ön planda olması söz konusu olabilecektir.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

■ Arsan Tekstil (#ARSAN): 6 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 131 yükseldi.

■ Batısöke Çimento (#BSOKE): 6 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %55,16 yükseldi.

■ Şekerbank (#SKBNK): 6 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 37 yükseldi.

■ Artemis Halı (#ARTMS): 5 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %13,22 yükseldi.

■ RTA Laboratuvarları (#RTALB): 5 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %38,98 yükseldi.



DÜŞÜŞTEKİLER

■ Anadolu Grubu Holding (#AGHOL): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %23,04 geriledi.

■ Uşak Seramik (#USAK ): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %39,99 geriledi.

■ Coca Cola İçecek (#CCOLA): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %19,32 geriledi.

■ Akdeniz Yatırım Holding (#AKYHO): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %27,21 geriledi.

■ Çelik Halat (#CELHA): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %21,22 geriledi.



NE OLDU?

■Hazine, iki ihaleyle 16,9 milyar TL borçlandı.

■ TCMB politika faizini yüzde 50’de sabit tutma kararı aldı.

■ Euro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2,6’ya yükseldi.

■ Ana pazarda işlem gören Mega Polietilen konkordato ilan etti.

■ İsveç Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan indirerek %3,5›e çekti.



NE OLACAK?

■ Dış Ticaret dengesi verileri açıklanacak.

■ ABD Petrol Stok verileri açıklanacak. FED 30-31 Temmuz toplantı tutanakları izlenecek.

■ Perşembe günü TCMB Tüketici Güven Endeksi verileri izlenecek.

■ Endekste 10.000 seviyesindeki psikolojik seviye takip edilecek.

■ Altın güçlü görünümünü koruyor.

ZEYNEP’E SOR

MAKRO FON MU, MİKRO FON MU?

Makro fon; çeşitlendirilmiş yatırım, küresel perspektif, yüksek getiri potansiyeli, esneklik. Yüksek risk, karmaşıklık, performans belirsizliği, piyasa duyarlılığı.

Mikro fon; hedeflenmiş yatırım, yüksek getiri potansiyeli, detaylı analiz, yatırım çeşitliliği. Yüksek volatilite, likidite riski, düşük çeşitlendirme, yönetim zorluğu.

İçinde yer aldığı iş ortaklığı NATO ile imzaları attı. Büyüyen gelir ve kâr hisseyi destekler

Mia Teknoloji için yoruldu diyebilir miyiz? Bu saatten sonra başka kağıda geçmek nasıl olur?/Gökhan Dağ



Gökhan, eğer bir şirket yüksek ilgiden ötürü hızlı bir değer artışı gerçekleştirmişse devamında kâr satışları da gelecektir. Bu satışlar son bulmadan ya da alıcılar güçlenmeden hissenin tekrar yönünü yukarı çevirmesi beklenmemeli. Bu noktada senin gözetlemen gereken husus şirketin büyümesini sürdürüp sürdürmediğidir. Eğer gelir ve kârda büyüme noktasında bir sorun yaşanmıyorsa hissede pozisyonu koruman doğru olandır. Öte yandan şirkette bir küçülme söz konusu ise ve dahası bunun kalıcı olduğu yönünde bir düşüncen varsa o taktirde alternatifl eri değerlendirebilirsin.



Mia Teknoloji, son açıklamalarında önemli anlaşmalara imza attığını duyurdu. Şirket’in %70 pay sahibi olduğu iş ortaklığı, Nato’nun 39 milyon euroluk işiyle ilgili imzayı attı. Şirket ayrıca yurt içinde yakın zamanda iki hava meydanının güvenlik kamera sistemlerinin ihalesini kazandı. Geride kalan sürede açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı, geçen yılın satış tutarına yaklaştı. Veriler firmanın yıl sonunda güçlü bir gelir artışı elde edeceği yönünde. Paylaştığı 2024 ilk çeyrek dönemde de hem gelirini hem de kârını güçlü şekilde büyüttüğü nazara alındığında büyümesini sürdürmesi beklenmeli.



Borsada yatırım için uzman olmana gerek yok. Ancak şirketin büyüdüğünden emin olmalısın



Daha önce hiç hisse almadım, bir yerden başlamak istiyorum, ne yapmalıyım?/Benazir Sömek



Benazir, bankada vadesiz hesabına ilave olarak yatırım hesabı açabilirsin. Yatırım hesabından hem fon hem de hisse senedi alman mümkün. Bu itibarla borsada yatırım yapmayı fazla gözünde büyütme. Ancak borsayı bir ticari iş alanı olarak da görme. Sonuçta yeni adım atacağın borsadan profesyonel şekilde kazanç sağlamaya çalışmak, getiriden ziyade kayıp olasılığını artırır. Daha açık ifade ile günlük ya da kısa süreli alım satım işlemlerinden uzak dur. Borsaya birikimini değerlendirme amaçlı geldiğin bilinciyle hareket et. Borsa, birikimini bir anda büyütecek sihirli bir alan olmadığını unutma. Borsada günlük al sat işlemler ise profesyonellerin işidir. Bireysel yatırımcı, uzun vadede büyüyen şirketlere yatırımda bulunarak, birikimini o firmayla birlikte büyütebilir. Sektöründe güçlü olan ve ileride büyüyeceğini öngördüğün şirketlerin hissesini alabilirsin. Bunun için uzman olmana gerek yok. Ancak sabırlı olman önemli. Her gün hissenin fiyatına bakmana gerek yok. Bununla birlikte hissesini aldığın şirketin gelir ve kârını etkileyecek gelişmelere duyarlı ol. Mali tabloları okumasını öğren. Firmanın mali durumu, hedefleri, yatırımları hissenin yönü hakkında sana önemli ipuçları verecektir.

YATIRIM FONLARI

Yılbaşından bu yana %40’ın üzerinde getiri sağlayan ve portföy değeri 1 milyar TL’yi aşan yatırım fonları yatırımcının ilgi odağında.



Bu fonlar arasında Kuveyt Türk Port. Sepet Hesap Para Piy. Kat. Fonu yılbaşından buna %48,22 getiri sağladı ve 9 milyar 315 milyon TL’lik portföy büyüklüğüne ulaştı.



İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu, %71,48 oranında getiri ile dikkat çekiyor ve yatırımcı sayısı 90.067 ile yüksek bir katılımcıya sahip. Ayrıca, İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu, %68,58 getiri oranı ile öne çıkarken, portföy değeri 7 milyar 322 milyon TL olarak göze çarpıyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Yılbaşından bu yana %30’un üzerinde getiri sağlayan ve portföy değeri 10 milyar TL’nin üzerinde olan 10 Emeklilik fonu içerisinde altın fonları ağırlıkta. Türkiye Hayat ve Emeklilik Altın Katılım EYF, %41,10 oranında yılbaşından bu yana getiri ve 1,930,881 yatırımcı sayısı ile dikkat çekiyor. Bu fon, son 1 yılda %66,21 getiri sağladı.



AgeSA Hayat ve Emeklilik Altın EYF, %39,22 getiri ile ikinci sırada yer alıyor ve 919,779 yatırımcıya sahip. Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF ise %38,42 getiri sağladı ve 512.770 yatırımcıya hizmet veriyor. Anadolu Hayat Emeklilik Altın Katılım EYF %39,53 oranında getiri sağlarken, Garanti Emeklilik Hayat Altın Katılım EYF %39,94 oranında bir getiri ile dikkat çekiyor. Bu iki fonun da portföy değeri 30 milyar TL’nin üzerinde bulunuyor. Emeklilik fonlarında altın fonlarının ilgi görmesi yatırımcıların uzun vadede güvenli limanlarda olma isteklerinden kaynaklanıyor.



Özellikle merkez bankalarının faiz indirim beklentileri, yatırımcıların getirilerini koruma ve artırma isteğiyle altına yönelmelerini teşvik ediyor. Yatırımcılar, hem mevcut ekonomik belirsizliklerden korunmak hem de uzun vadede sürdürülebilir kazançlar elde etmek için altın fonlarını tercih ediyorlar.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Endeksi (DXY) ve Altının Seyri



Dolar Endeksi (DXY) 101,5 seviyesine gerilerken altının onsu 2.525 seviyesinde bulunuyor. Altına ilgi yüksek ve korunuyor. Dolar Endeksi'nin zayıflaması altına olan talebi güçlü tutuyor. Altının gram fiyatı da 2 bin 756 lirayla tüm zamanların en yükseğini gördü. Fed'in faiz indirim sürecine girme ihtimalinin güçlenmesi ons altın fiyatını destekliyor.

TAHVİL

Oyak Yatırım, %60,16 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Oyak Yatırım, 19/08/2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 600.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %49,75, bileşik faizi ise %60,16'ya denk geliyor. 84 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise % 11,45 olacak.

%49,75 YILLIK FAİZ

19 Ağustos tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,24 seviyesinde bulunuyor. Oyak Yatırım'ın çıkardığı bononun yıllık %49,75 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 0,51 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için makul bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 19/08/2024 olurken vade tarihi 11/11/2024 olacak. Piyasada TRFOYMDK2416 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TUREKS MADENCİLİK



Amerika'da yeni depo kiralayarak lojistik verimliliğini artırıyor.





Tureks Madencilik'in Amerika'da yerleşik %100 bağlı ortaklığı Marble Systems, Amerika'daki pazar ağını genişletmek ve depo yönetimi ile dağıtım sistemini daha verimli hale getirmek istiyor. Bu amaçla Virginia Eyaleti'nin Ladysmith bölgesinde 10.000 m² kapalı alandan oluşan bir depo kiraladı.



Yeni depo ile birlikte, aynı eyalette faaliyet gösteren Chantilly deposundaki stoklar Ladysmith'teki yeni depoya taşınacak ve Chantilly depo sözleşmesi sonlandırılacak. Bu şekilde daha büyük olan yeni depo, Doğu Amerika'daki bayilere yapılan dağıtım ve sevkiyat işlemlerinin merkezi haline gelecek. Bu adımla lojistik ve depolar arası transfer maliyetlerinde azalma sağlanırken daha fazla stok tutulacak.



CW ENERJİ



Yurt genelinde lityum batarya satışı için bir şirketle anlaşmaya vardı. İlk sevkiyat bir yıl içinde





CW Enerji, Mayıs 2023'te seri üretimine başladığı lityum batarya ürünlerinin satış ve servis hizmetleri için Türkiye genelinde satış noktaları bulunan ünvanını paylaşmadığı bir şirketle sözleşme imzaladı. Anlaşma, KDV hariç 5.000.000 dolar tutarında olup, lityum batarya ürünlerinin teslimatını kapsıyor. Sözleşme kapsamında, 2.500.000 dolarlık ürün teslimatı Haziran 2025'e kadar, kalan 2.500.000 dolarlık kısım da Aralık 2025 sonuna kadar tamamlanacak. Anlaşma, CW Enerji'nin 2024 ilk çeyrek hasılatına yaklaşık %7 oranında olumlu katkı yapması bekleniyor. Şirketin bu anlaşması, lityum batarya pazarındaki varlığını güçlendirmeye ve gelirini büyütmeye imkan

sağlayacak.





BİOTREND ENERJİ



İzmir'de piroliz yağı üretim tesisi için arazi tahsisi gerçekleşti. Yatırım süreci hızlanacak





Biotrend Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı Biotrend İleri Dönüşüm, İzmir'de gerçekleştireceği piroliz yağı üretim tesisi yatırımı için geçen yıl teşvik belgesi aldığını duyurmuştu. Toplam 9.181.700.000 TL tutarındaki yatırımın, 1 Mart 2023 başlangıç tarihi itibariyle 3 yılda tamamlanması hedefleniyor. Gerçekleştirilen yatırıma sağlanan destekler arasında vergi, sigorta primigibi destekler yer alıyor.



Şirket yaptığı yeni açıklama ile İzmir Aliağa'da 544.871 m² büyüklüğündeki hazine arazisinin 120.000 m²'lik kısmının 49 yıllığına tahsisinin gerçekleştiğini belirtti. Söz konusu alana hedeflediği yatırımını gerçekleştirmek istiyor. Dönüşüm ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımını hızlandıracak.



ALCATEL TELETAŞ



Ünvanını vermediği müşterisiyle önemli bir anlaşmaya gitti. İş birliğinin detayını paylaşmadı





Alcatel Teletaş, ünvanını paylaşmadığı bir telekom şirketiyle iş birliği gerçekleştirdiğini duyurdu. İş birliği, telekom altyapı sistemlerinin tedarikini ve kurulum hizmetlerini kapsıyor. Söz konusu anlaşmanın telekomünikasyon sektöründeki konumunu daha da güçlendireceğini belirtti.



Açıklamada 5 yıl süreli işin toplam bedelinin 93 milyon dolar değerinde olduğu ifade edildi. Şirket açıklamasında iş birliğinin konusu ve detayları hakkında ek bilgi paylaşımında bulunmadı. Alcatel Teletaş, yıl başından bu yana toplam üç anlaşmayı yatırımcılarla paylaşırken bunların toplam tutarı yaklaşık 3,6 milyar TL'ye denk geliyor. Firma, geçtiğimiz yıl 2,6 milyar TL

gelir elde etmişti.



FADE GIDA



ABD'deki market zincirlerine yüksek katma değerli zeytinyağlı siparişi aldı





Fade Gıda, Amerika Birleşik Devletlerinde yerleşik bir müşterisi aracılığıyla, Kroger ve diğer market zincirlerine yönelik sipariş aldı. Açıklamada, yüksek katma değerli, özel reçeteli zeytinyağlı küçük ambalajlarda toplam 30 konteyner sipariş aldığını belirtti. Siparişlerin yüklemesi, ekim, kasım ve aralık aylarında gerçekleştirilecek. Şirket, alınan sipariş tutarı hakkında ek bilgi vermedi. Şirket, sonrasında da ilave siparişlerin gelmesini bekliyor. Yurt dışı ağırlıklı çalışan Fade Gıda, son paylaştığı 2024 üç aylık mali tablolarına göre toplam satış tutarı 63,1 milyon TL'ye denk geliyor. Tutarın 36,8 milyon TL'si yurt dışı kaynaklı gerçekleşti.