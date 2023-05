Rosewood Hotel Group Türkiye pazarını araştırıyor

Türkiye son yıllarda özellikle Asya ve Uzakdoğu merkezli lüks otel gruplarının ilgi alanında… Dünyanın en lüks zincirleri İstanbul’da otel açarken Bodrum gibi tatil beldelerine yönelik projeler de geliştiriyorlar. Mandarin, Shangri La, Raffles gibi zincirlerin ardından en son The Hongkong and Shanghai Hotels Limited bünyesinde faaliyet gösteren ve dünyada sadece 10 lokasyonda bulunan lüks bir otel markası The Peninsula, İstanbul’daki otelinin açılışını yaptı. Galataport İstanbull’un marka değerini yükselten önemli bir proje olarak gösterilen ve 177 odası olan The Peninsula Istanbul, 300 milyon euroluk bir yatırımla hayata geçirildi. Hong Kong’daki merkez, otel konusunda çok titiz davrandı. 2021 yılında bu köşede yazmıştım, o kadar titizlerdi ki İstanbul’daki otelin odalarından biri merkezde kurulmuş ve bizzat test edilmişti.

19 ülkede 41 tesisiyle hizmet veriyor

Öğrendiğim kadarıyla The Peninsula Istanbul’un açılışından sonra, yine Hong Kong merkezli bir başka lüks otel zincirini harekete geçirmiş. Sektördeki iddialara göre, 19 ülkede 41 oteli olan Rosewood Hotel Group, Türkiye için pazar araştırması yapıyor. Doğal olarak öncelikli lokasyonları da İstanbul olarak belirlenmiş. Dallas’tan New York’a, Londra’dan Mexico City’ye, Paris’ten Sao Paolo’ya birçok şehirde otelleri olan grup, 2030 yılına kadar da 30 otelin planlamasını yapmış durumda. Yeni oteller arasında Miami, Londra, Roma, Salzburg, Münih, Amsterdam, Riyad, Venedik, Milano, Seul, Şangay, Vietnam ve Maldivler yer alıyor.

Rosewood Hotel Group hakkında biraz daha bilgi vereyim. Hikaye Amerika Birleşik Devletleri’nde Rosewood Hotels&Resorts ile başlıyor. 1979 yılında Dallas Teksas'taki tarihi bir malikanenin beğenilen bir restoran ve otel olan The Mansion on Turtle Creek'e dönüştürülmesiyle yola çıkan Rosewood Hotels&Resorts’u 2011 yılında Hong Kong merkezli New World Hospitality satın aldı. New World Hotels ve Penta Hotels markalarıyla lüks otel hizmeti sunan New World Hospitality, Rosewood grubun en önemli ve coğrafi olarak en yaygın şekilde temsil edilen markası olduğu gerekçesiyle adını Rosewood Hotel Group olarak değiştirdi. Bugün grubun bünyesinde Rosewood Rosewood Hotels&Resorts dışında New World Hotels&Resorts, KHOS, Asaya ve Carlyle&Co. markaları bulunuyor.

Japon Okura Kapadokya otelini bu yıl açıyor, Aman Hotels yeni yatırım planları yapıyor

Türkiye’ye gelen yeni markalar arasında Japonya’nın kült otel markalarından Okura Hotels var. 1958 yılında kurulan Okura, 2021 yılında otelcilik faaliyetlerini Okura, Nikko Hotels International ve Hotel JAL City olmak üzere üç marka altında topladı. Grup, 54’ü Japonya’da olmak üzere 27 ülkede 81 otel işletiyor.

Okura, Türkiye’de otel açacağını 2015 yılında açıklamıştı. Web sitesine bakıldığında grubun Türkiye’deki ilk oteli Okura Spa & Resort Cappadocia’yı bu yıl açılacak. 130 oda kapasitesiyle misafirlerini ağırlayacak olan Okura Spa&Resort Cappadocia jakuzili süitler, spa, kapalı/açık havuzlar ve yemek ve toplantı tesisleri gibi lüks konaklama birimlerine sahip olacak. Bu arada 2015’teki açıklamada Okura Spa& Resort Cappadocia’nın ardından Ankara ve İstanbul dahil Türkiye’de birden fazla tesis açmayı planladığı belirtilmişti. Duyduğum kadarıyla bu konudaki çalışmalar da hızlanmış. Grup, otelcilikten yeme içmeye birçok alanda faaliyet gösteren yerli bir grupla bu planlarını hayata geçirmek için görüşüyor.

Aynı şekilde Türkiye’deki otel sayısını artırmayı planlayan gruplardan biri de Aman Hotels. Adını Sanskritçe "huzur" kelimesinden alan Aman, 20 ülkede, 15'i Unesco tarafından korunan alanların yakınında veya içinde yer alan 34 otel, tatil köyü ve rezidans ile hizmet veriyor. Önümüzdeki dönemde aralarında Tayland, Meksika, ABD, Suudi Arabistan ve Japonya’nın olduğu 10 yeni projenin hayata geçirileceği duyuruldu. Aman Hotels, Türkiye’e 2011 yılında Bodrum’daki Amanruya ile adım attı. 50 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen Amanruya Bodrum, yüksek standartta tatil isteyenlere hitap ediyor. Bölgenin geleneksel mimarisinden ilham alan Amanruya’nın 36 bağımsız taş villası 60 dönümlük arazide konumlandırıldı. Sektörden edindiğim bilgilere göre Aman Hotels, yeni ve daha büyük bir proje için Türkiye ile ilgili çalışmalar yapıyor. Asya’nın en lüks markası olarak nitelendirilen grubun yerli ortak olmadan bu yatırımı hayata geçirmek istediği konuşuluyor.