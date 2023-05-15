Rusya’nın Davos’una 300 Türk şirketi davet edildi

Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden ABD ve Avrupa kanadında Rusya’ya yönelik yaptırımlar Türk şirketleri için önemli fırsatlar yarattı. Rusya’dan çıkan veya işlerini donduran dünya markalarının yerini Türk markaları aldı. Sadece Türk şirketleri değil Rus şirketleri de Türkiye’deki yatırımlarını hızlandırdı. İki ülke arasındaki ilişkilerde bu gelişmeler yaşanırken 14-17 Haziran’da 26’ncısı yapılacak olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF), Türk şirketleri için yeni iş birliği kapılarının açılmasına vesile olacak.

Dünyanın en büyük iş etkinliklerinden birisi olarak gösterilen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu, küresel ekonomik gelişmeleri tartışmak ve gelişmekte olan pazarlar ile yeni fırsatları keşfetmek için önemli bir platform olarak nitelendiriliyor. Rusya’nın Davos’u da denilen etkinlikle ilgili önceki gün İstanbul’da iş dünyasına yönelik bir bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Etkinliğin sonrasında birkaç gazeteci arkadaşımla SPIEF CEO’su Alexey Valkov ile bir araya geldik.

Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinin, Rusya'nın dış politikasının öncelikli alanlarından biri olduğunu belirten Valkov, 33 dünya markasının Rusya pazarından çıktığını, Türk işletmelerinin bu boşluğu doldurabileceğini anlattı. SPIEF’in Rusya'da gelişmek isteyen işletmelerin büyümesi için etkili bir basamak olduğunu vurgulayan Valkov, bu yıl foruma 300’den fazla Türk şirketini davet ettiklerini kaydetti. Geçen yıl da 130 ülkeden 14 bin kişinin katıldığı forumda Türkiye’nin katılımcı ve temsil anlamında ilk 5 ülke arasında olduğunu dile getiren Valkov, şöyle devam etti:

‘İki ülke arasındaki etkileşim hiçbir zaman bu kadar güçlü olmamıştı’

“Bu yıl yine ülke sayısı 130’un altına düşmeyecek. Katılımcı sayısının ise 16 bin olacağını öngörüyoruz. Katılımcılar, endüstri şirketlerinin yanı sıra federal bakanlıkların, bölgesel yetkililerin temsilcileriyle görüşebilecek, yeni iş birlikleri yapma fırsatı bulabilecek. Her yıl 100 civarında Türk şirketi etkinliğimize katılım sağlıyor. Denizbank, Rönesans gibi inşaattan finansa birçok şirket katılıyor… Bu yıl 300’ün üzerinde Türk şirketine davetiye gönderdik. Son iki yıldır Türk şirket sayısında ciddi artış var. Hatta tavan yaptı diyebiliriz, iki ülke arasındaki etkileşim hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Çünkü Türk şirketleri Rusya’da ciddi yatırımlar yapıyor, mevcut yatırımlarında kapasite artırırken ülkenin farklı bölgelerine de gidiyorlar. Etkinliğimizde Türk şirketlerini görmekten çok mutluyuz. Aynı şekilde birçok Rus şirketin de Türkiye’ye yerleşmesinden ve yatırım yapmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu yükselen trendin süreceğini düşünüyoruz.

Geçen yıl 73 milyar doların üzerinde anlaşmaya imza atıldı

Alexey Valkov, SPIEF’in şirketlerin birbirini tanıması ve karlı anlaşmalar yapması için uygun ortamı yarattığına dikkat çekti. Valkov, geçen yıl forum kapsamında 73 milyar doların üzerinde değere sahip 700 civarıda anlaşma yapıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Her yıl ticari bağların geliştirilmesi ve diyalog için alan yaratıyoruz. Kamu ve özel sektör kuruluşlarını bir araya gelirken dünya ekonomisinin de nabzını tutuluyor. SPIEF yeni dünyanın inşasında küresel bir platform. Global ekonomiden dijitalleşmeye, sağlıktan enerjiye her konuda trendler ele alınıyor. Bu yıl Ruble-TL ticareti çok güncel ve bu konuya daha fazla yer verilecek. Rusya'da ve yurtdışında iş geliştirmek, iletişim çevrelerini genişletmek, potansiyel yatırımcıların ve önde gelen medya kuruluşlarının dikkatini çekmek, ortaklar bulmak için fırsatlar sunuyor. Bizim ana amacımız etkileşimi sağlamak. Bu yıl Rusya ekonomisinin ne yöne gittiğini, neler hedeflediğini konuşacağız. İş insanları doğru kaynaktan doğru bilgileri alsın istiyoruz. “

Etkinliğin üçüncü gününe Vladimir Putin katılacak

1997 yılından beri düzenlenen SPIEF’te bu yıl konuk ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üçüncü gün etkinliğe katılacak. Daha önce etkinliğe katılan devlet başkanları arasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Katar Emiri Tamim Bin Hamad Al-Tani, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah El-Sisi, Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro gibi isimler var.

Etkinliğin sponsorları arasında Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni yapan Rusya devlet nükleer enerji kuruluşu Rosatom da bulunuyor. Bu arada forumu geçen yıl 33 ülkeden 3500 medya mensubunun izlemesi de ilginç detaylardan biri…