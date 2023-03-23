Rusya’ya ihracatta  ‘’garip‘’ sıkıntı…

AB’nin taşımacılıkta Rusya’ya yönelik yasaklı ürünler listesi yayımlaması ve mart ayından bu yana AB’nin listede yer alan ürünler için T1 transit belgesi düzenlememesi, Türkiye çıkışlı firmaları alternatif kanal çözümlerine yöneltirken, şirketlere uyarılar artıyor. EKONOMİ muhabiri arkadaşımız Merve Yiğitcan’ın haberinde, iki haftadır Rusya’ya ihracatta dolar ödemelerinde sıkıntı olduğu için ruble tahsilatı yapıldığı bilgisi yer alıyor. Kısacası, Rusya’ya ihracatta sorunların ‘’gündemde olduğu’’ konusu, bu haberin özünü oluşturuyor.

AB’nin 25 Şubat’ta kabul ettiği yeni yaptırım paketinde yasaklı ürünlerin transit taşımaları için T1 Belgesinde ‘’varış ülkesi’’ olarak Rusya’nın adı yer alamıyordu. Demir ve Demir dışı Metaller İhracatçılar Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu Reuters’e yaptığı açıklamada, resmi makamların Rusya’ya yasaklı mallar listesini ilgili şirketlere dağıtıldığını ve bu yasağın 1 Mart itibariyle devreye girdiğini söylemişti. Ancak bu konuda firmalara gönderilmiş bir resmi yazı bulunmadığı bilgisi aynı haberde yer alıyor.

Sonuç: AB ablukası nedeniyle Türkiye firmaları Rusya’ya ihracatta sıkıntı yaşıyor ve yaşayacak…

Rusya dış ticarette Türkiye’nin partnerleri arasında 6. sırada. 2021 yılında Rusya’yla dış ticaret hacminin 5.5 milyar doları ihracat, 27 milyar doları ithalat olmak üzere toplam 32.5 milyar dolar. İki ülke siyasetinin mutlak yapıcısı olan Putin ve Erdoğan, önümüzdeki 10 yılda ticaret hacmini 100 milyar dolar olarak hedefliyorlar. Oysa son gelişmeler, Rusya ile dış ticaretinin 100 milyar dolara erişmek bir yana gerileme eğilimine girmesinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

Bununla kalmıyor, Rus doğalgazının ambargolara karşı Türkiye üzerinden Avrupa’ya satılması konusunda da henüz gereken adımlar atılmış değil…

Anlaşılan Ankara, Rusya pazarını bu denli önemserken, AB‘yi kollamak en azından seçimler öncesi ‘’hışmından kurtulmak‘’ istiyor.

İktisat siyasetinin ‘’babalanma‘’ ile yönetilemeyeceğinin iyi bir örneği son Rus ihracat tıkanması oluyor.

Bakalım ne olacak ?

*******************************

Günün sözü: Ukrayna savaşı sonrası Avrupa’nın sıkıştırdığı Rusya için Türkiye açık kapı görülüyordu, ama olmadı.