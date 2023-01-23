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Rüzgar enerjisi denize açıldı…

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan

Kuzey Denizi‘nde yaratılan rüzgar enerjisi çözümü, insanlığın fosil yakıt bağımlığından kurtulmasının mümkün olduğunu kanıtlıyor.

Olurdu/olmazdı derken, rüzgar enerjisinin yeni üssü Kuzey Denizi  ve yönetim merkezi de  Danimarka’nın güney batısındaki 72 bin nüfuslu Esbjerg kenti oldu.

Kuzey Denizi’nin çevresindeki 6 ülke, yakın zamanda 260 GW enerji üretecek 24 bin rüzgar tribünü monte edecek. Yaratılacak enerji günümüz rüzgar enerjisinin 5 katı. Bununla AB’de 200 milyon konut ısınabilecek. 

Rüzgar enerji güllerini denize monte ederek büyük oranda yenilebilir enerji üretme fikri eskilere dayanıyor. Ancak Rusya’nın Ukrayna’ya girmesi sonrası enerji bağımlılığını ortadan kaldıracak çözüm arayışları çok öne çıktı. Enerji üretimine çok elverişli Kuzey Denizi’ni çevreleyen 6 ülkenin (Belçika, İngiltere, Danimarka, Almanya, Hollanda ve Norveç), ‘’ortak akıl‘’ kararıyla rüzgar enerjisi üs bölgesi haline geldi. Bu karar en geç 2030’da enerji kaynağı ‘’yoksulu’’ Avrupa’yı enerjiyle buluşturacak. Bu çözümün ‘’yeşil enerji’’ için başkaca yeni örnekleri tetikleyebileceği anlaşılıyor. Bu örneklerin başında İspanya’nın İberya yarımadasının güneş enerjisinde bir ‘’ ada’’ haline gelmesi. Bunun gibi enerji üreten çözümlerde hızlandırıcı etkiler de bekleniyor. Bu bağlamda Almanya ‘nın Ludwigshaven kentinde kamu eliyle bir LNG Depolama Terminali kuruldu. Bununla amonyak gazı hidrojen enerjisine çevrilebilecek.

Görünen o ki fosil enerji kaynağından uzaklaşma konusu temelinde stratejik düşünmeyi gerektiriyor.  AB Komisyonu’nun 2022 Mayıs’ında 4 üyesiyle birlikte aldığı ‘’dönüşüm‘’ kararı hemen sonuç verebiliyor. AB şimdi ikinci adımda 3,2 Milyar dolar sermayeli bir ‘’hidrojen bankası‘’ kurmaya hazırlanıyor. Bununla, Avrupa kıtası üstündeki 70 ‘e yakın düşünce ve projenin ekonomik yaşama katılmasını sağlayacak. İlk elde Rotterdam Limanı bu rüzgar enerji adası kaynağına erişecek bir bağlantı yolu oluşturuyor.

Bir diğer avantaj, bu rüzgar gülleri için 100 yıllık ömür biçilmesi. Deniz üstünde kurulmasıyla kapasite kullanımı %60 ‘lar düzeyine ulaşıyor. Burada üretilen enerjinin birden çok ülkeye erişimi bir başka avantaj.

Avrupa’yı enerji bağımlılığından kurtaracak olan Esbjerg Projesi aynı zamanda insanlık için  yerküre ısınmasını durduracak çözümlerin elimizin altında olduğunu anlatıyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

Yeni Zelanda Başbakanı, “Kriz dönemi işleri için artık yetersiz kalıyorum” dedi ve politikayı bırakma kararı aldı.

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