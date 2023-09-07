“Sabır’’ tavsiyesi yerine, diyalog…

Ekonomi yönetimi son dönemde yüksek enflasyonla her karşılaştıklarında, ”topluma sabır tavsiyesi” nde bulunarak belli tarihleri hedef olarak sundular. Sundukları hedef tarihinin günü gelince, toplumdan yeniden “sabır isteyen” bir demeçle söylemlerini yeni bir tarih vererek yenilediler. Çalışanların buna bağlı olarak ücret zamlarının düşük hesaplanması konusundaki eleştirilerine kulaklarını tıkadılar. Bunun sonucunda memurlar ve ücretliler son yıllarda yoksullaştı, satın alım güçleri azaldı.

Ekonomi uzmanları, bu yoksullaşmanın rakamlarını ortaya koyarak, sık sık somut eleştirilerle “değişim gerektiğini” yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu açıklıkla dile getirdiler. Çeşitli sektörlerde yatırım ve üretim yapan iş insanları da yaşadıkları sorunları açıklayıp, kendilerince çözüm tavsiyelerini, önerilerini sıraladılar. Sorunları yaşayan, eli taşın altında olan, üretime katkıda bulunan bireyler olarak kendileriyle diyalog içerisinde çözüm arayışlarına ihtiyaç olduğunu belirttiler. Ancak birlikte çizilecek, doğru ve gerçekçilik içeren çözüm yollarıyla, sorunların hafifletilebileceği savı içinde bulundular.

Oysa bugüne kadarki işleyişle ağırlıklı olarak, Ankara’da yönetimin yönlendirdiği bürokrasinin, masa başında ürettiği çözümlerle sorunların halledilmesine çalışılıyordu. Şimdi, “realist politikalar” uygulamak vaadiyle yönetime gelen Mehmet Şimşek ve H. Gaye Erkan yönetimi, repo faizini yükseltme kararları ve gerçekçiliğe yakın yılsonu hedefleriyle iş dünyasından olumlu tepkiler alıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı 2024-26 yıllarını kapsayacak olan OVP'deki hedefler gerçekçiliğe yakın özellik taşıyor. Ayrıca, yedi eksenli yapısal reform öngörüsü OVP‘ye girdi. Kurumlar vergisinde yapılacak düzenlemenin karbon fiyatlaması çerçevesinde olacağı ifadesi dikkat çekti.

Dönem sonunda Türkiye’nin ‘’yüksek gelirli ülke’’ olacağı öngörüsünü abartılı bulsam da, OVP metninin öngörülerini olumlu buluyor ve bu ifadelerin uygulamaya dönüştürülmesinde iş insanlarıyla gerçekçi diyalog sürdürülmesini bekliyorum.

GÜNÜN NOTU:

Osman Kavala, 2023 Vaclav Havel Ödülü‘nün üç adayından biri oldu. Kazanan 9 Ekim’de belli olacak.