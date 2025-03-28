Sabit getiride mevduat öne çıkmaya başladı

Piyasalardaki son dalgalanmalar, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirirken, mevduat faiz oranlarında dikkat çekici artışlar yaşandı. Bankalar, 32 günlük vadeli mevduatlarda %48’e varan faiz oranları sunarak yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Piyasalardaki son dalgalanmalar, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirirken, mevduat faiz oranlarında dikkat çekici artışlar yaşandı. Bankalar, 32 günlük vadeli mevduatlarda %48’e varan faiz oranları sunarak yatırımcıların ilgisini çekiyor. Para piyasası fonları yatırımcının gözdesi iken piyasalarda son yaşanan dalgalanmayla birlikte getiriler düştü. Yatırımcılar gözünü yeniden mevduat faizlerine çevirdi. Para piyasası fonlarının portföylerinin en az %10’unu Devlet İç Borçlanma Senetlerinden oluşuyor. Faiz indirimiyle cazip hale gelen bu fonlar faizin yeniden yükselmesi ile avantajlı konumlarını kaybetti. Öte yandan mevduat faizlerinde gözlenen 5 puanlık artış yüzde 48’lere kadar çıkan faiz oranları yatırımcıların TL mevduatları öncelemesine neden oluyor. Öte yandan kurumların değerlendirmeleri takip ediliyor. Morgan Stanley, Türkiye devlet tahvillerine dair olumlu pozisyonunu geri çekti. Kurum, Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını sürdüreceğini ama yaz aylarından sonra faiz indirim sürecine girebileceğini öngörüyor.

Bir ayda yüzde 30 üzeri getiriler

Piyasalarda dalgalanmalar yaşanırken borsada BIST 100 hisseleri içerisinde bir ayda yüzde 30 üzeri getiriler oluştu. Mart ayında borsada en fazla yükselen hisse, %108,57 artışla Tekfen Holding (TKFEN) oldu. Onu, Mia Teknoloji (MIATK) ve Çelebi (CLEBI) sırasıyla %48,11 ve %46,93’lük yükselişlerle takip etti.

Bir ayda yüzde 15 üzeri kayıplar

Aylık bazda Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi’nde yüzde 15’in üzerinde değer kaybı yaşayan dört hisse öne çıktı. Ağırlığını bankaların oluşturduğu hisselerden en sert düşüşü %18,29’luk kayıpla Akbank (AKBNK) gerçekleştirdi. Onu sırasıyla İş Bankası (ISCTR) %16,07, Smart Güneş Enerji (SMRTG) %15,43 ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) %15,30 düşüşle takip etti.

ZEYNEP’E SOR

DÖNEN VARLIK DEVİR HIZI MI, STOK DEVİR HIZI MI?

Dönen varlık devir hızı; genel varlık verimliliği, karşılama gücünü gösterme, sektörel kıyaslama. Genel bakış, değişkenlik, nakit akışını yansıtmama.

Stok devir hızı; stok yönetimini ve satış performansını ölçme, nakit akışına katkı. Aşırı hız riski, sektör farklılığı, dönemsellik, stoklara odaklanma

Maden geliri önemli olsa da tek başına sınırlı kalabilir. Enerji tarafında kâra geçmesi şart

Odaş’ın bu yıl kâr elde etme ihtimali var mı? Hisseyi nasıl görüyorsunuz? / Deniz Esen

Deniz, Odaş Enerji geçtiğimiz yıl satışlarını %27 geriletirken dönem sonunda 2,98 milyar TL zarar yazdı. Söz konusu zayıf tabloya rağmen şirket, stratejik önemde olduğunu belirttiği antimuan madeninden 2025 yılı içinde yaklaşık 12 milyon dolar düzeyinde FAVÖK katkısı hedeflediğini açıkladı. Antimuan fiyatlarının ton başına 45.000 dolara kadar yükselmesi, şirketin maden tarafındaki gelirlerini ön plana çıkarabilir. Ancak enerji tarafında kârlılık toparlanmadan bu katkı tek başına sınırlı kalabileceği göz ardı etmemeli. Firmanın yatırımcı güveni kazanması için enerji tarafında zararı durdurup kârlı bir yapıya kavuşabilmesi önemli.

Bankanın geliri arttı kârı düştü. Ortağı özel fonundaki satışları tamamladı ve payı sıfırladı

Akbank hissesinde büyük ortağın satış yapmasının anlamı nedir? / Ceyhun Karaca

Ceyhun, önemli ortakların hisse satışı, piyasa tarafından çoğu zaman güvensizlik işareti gibi algılansa da, bu işlemlerin arka planında farklı nedenler olabilir. Fon ihtiyaçları, portföy çeşitlendirmesi ya da kişisel yatırım tercihleri gibi gerekçeler olabilmektedir. Akbank’ın ortağı Serra Sabancı’nın 5 Mart günü 31,2 milyon adet hisseyi 73,20 TL’den sattığı ve satış sonrası payını sıfırladığı görülüyor. Açıklamada satışın yatırımcısı olduğu serbest özel fonun portföy yönetimi esasları çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Akbank, geçen yıl gelirlerini artırırken yıl sonu kârını %36 gerileterek 42,4 milyar TL’ye düşürdü.

YATIRIM FONLARI

Garanti Emeklilik’in GHO Fonu, çoklu varlık stratejisiyle getiri sağlamayı hedefliyor

Garanti Emeklilik Üçüncü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (GHO), portföyünün önemli kısmını yabancı hisselere (%40,33), kıymetli maden kamu kira sertifikaları (%18,38) ve kamu dış borçlanma araçlarına (%16,43) ayırıyor. 4,82 milyar TL’lik büyüklüğe ve %1,49 doluluk oranına sahip GHO, çoklu varlık stratejisiyle portföyünü büyütmeyi amaçlıyor. Fon, döviz ve TL bazlı çeşitli enstrümanlar arasında dengeli dağılım gözetiyor. Fonun temel hedefi, yurt içi ve yurt dışı varlıklar arasında stratejik bir dağılımla yatırımcının uzun vadeli kazanç sağlayabilmek. Yılbaşından bu yana %7,38 getiri sağlayan GHO, son bir yılda ise %34,97’lik performans gerçekleştirdi. Geniş tabanlı ve döngüsel duyarlılığa sahip yatırım yaklaşımıyla karma getiri arayışındaki yatırımcılara hitap ediyor.

TAHVİL

D Varlık Kiralama, %51,82 yıllık bileşik getirili kira sertifikası ihraç etti

D Varlık, vade başlangıcı 26.03.2025 olan kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 250.000.000 TL olan kira sertifikasının, yıllık basit getirisi %44, bileşik getirisi ise %51,82 oldu. Tek kupon ödemeli ve 91 gün vadeli olup, ödeme tarihi 25.06.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı %10,96 olacak.

%44 YILLIK BASİT GETİRİ

26 Mart tarihli Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı (TLREFK) %44,54 seviyesinde bulunuyor. D Varlık’ın çıkardığı kira sertifikası yıllık %44 basit getiri oranı, TLREFK’nın 0,54 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin önerdiği getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Kira sertifikası piyasada TRDDVRL62515 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

NET HOLDİNG

Bağlı ortaklığı KKTC’deki şans oyunları salonunu büyüttü. Müşteri sayısını artırmak istiyor

Turizm ve oyun sektöründe önemli yatırımları bulunan Net Holding, %93,66 oranında bağlı ortaklığı Merit Kıbrıs Turizm şirketi aracılığıyla Merit Crystal Cove otelinin şans oyunları salonunu büyüttü. Yapılan açıklamaya göre, mevcut salona yaklaşık 1.100 metrekarelik ek alan ilave edildi. Yeni genişlemeyle birlikte, salondaki oyun makinesi sayısı 412’den 541’e çıkarıldı. Net Holding, bu yatırımla birlikte hem ziyaretçi kapasitesini hem de müşteri sayısını artırmayı hedefliyor. Şirket, 2024 faaliyet döneminde gelirini %41 oranında artırarak 19,4 milyar TL’ye çıkardı. Buna karşın yıl sonu kârı %18 gerileyerek 2,6 milyar TL’ye indi. Öte yandan zaman zaman geri alım programı kapsamında hissesinde alımlarda bulunuyor. Son olarak 26 Mart günü 36,82 TL ortalamadan alım yaptı.

TÜRKİYE SİGORTA

Gelirdeki büyüme sürüyor. Bu yıl hem bedelsiz verecek hem de nakit temettü ödemesi yapacak

Türkiye Sigorta, mevcut 5 milyar TL olan ödenmiş sermayesini %100bedelsiz artırarak 10 milyar TL’ye çıkarıyor. Genel Kurul onayının ardından ilgili kurumlara gerekli başvurular yapılacak. Şirket ayrıca 2024 yılı kârından hisse başına brüt 40 kuruş nakit temettü ödemesinde bulunacak. Ödemeler 28 Ağustos 2025’te gerçekleştirilecek. Tüm bunların dışında firmanın büyümesi sürüyor. Yılın ilk iki ayında brüt prim üretimini %47 artırdı. Sigorta sektörü, faiz oranlarının yüksek seyrettiği ve tasarruf araçlarına olan talebin arttığı dönemlerde güçlü bir prim büyümesi yakalayabiliyor. Türkiye Sigorta, yılın ilk iki aylık dönemde sergilediği yüksek büyüme, müşteri portföyünü genişlettiğini ve fiyatlama gücünü koruduğunu gösteriyor. Veriler şirketin büyümesini sürdüreceği yönünde

AKSA

Teknik iplik üretiminde 3 üretim hattı devreye alındı. İkinci faz ise yıl sonunda tamamlanacak

Aksa Akrilik, büyüme hedefi doğrultusunda başlattığı teknik iplik yatırımlarında ilk aşamayı tamamladı. Şirket, 2022 yılında duyurduğu yıllık 7 bin ton kapasiteli tesis yatırımının ilk fazında yıllık 4 bin ton üretim kapasiteli 3 üretim hattını devreye aldı ve ticari satışlara başladı. Devreye alınan hatlarla birlikte şirketin ürün portföyü genişlerken, yeni ürünlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları da sürüyor. Potansiyel müşterilere ve stratejik iş ortaklarına ürün numuneleri gönderilerek ticari kullanım hazırlıkları yapıldığı belirtiliyor. Yatırımın ikinci fazında ise 2025 yılı sonuna kadar 2 yeni üretim hattının daha devreye alınması planlanıyor. Aksa’nın yatırımı, katma değerli teknik iplik pazarında rekabet gücünü artırmasına önemli katkı sunacak.