Saflar sıklaşırken…

Cumhur İttifakı'na Sinan Oğan’dan, Millet İttifakı’na Ümit Özdağ’dan gelen destekle saflar sıklaştı.

Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destek açıklamasının ardından dün de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacıların geri gönderilmesi, terörle mücadele, 1924 Anayasa’sına bağlılık ve yolsuzluklarla ilgili yedi maddelik mutabakat metninin imzalanmasından sonra Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasını yaptı. Böylece ittifaklara verilen bu son destek açıklamalarıyla saflar sıklaştı, son söylemlerle 28 Mayıs beklenmeye başladı.

Bu gelişme ile Sinan Oğan’ın ilk turda aldığı 2.8 milyon oyun iki ittifakın adayı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında paylaşılacağını öğrenmiş olduk. Nasıl paylaşıldığını ise 28 Mayıs’tan sonra öğreneceğiz.

Bir başka konu da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinglerinde yer verdiği Kemal Kılıçdaroğlu’nun PKK liderinin desteklediğini gösteren montaj videolar. Erdoğan mitinglerinde gerçekmiş gibi sunup gösterdiği bu videoların iki gün önce bir televizyon programında “yarım-ağız” montaj olduğunu kabul etti. Kılıçdaroğlu, video konusunda sert suçlamalar yaparken, ”montajcı sahtekar” diye eleştiri yöneltti.

Bu konu toplumda “kirli siyaset” değerlendirmesine neden olurken, EKONOMİ okuru bir iş insanı, ”Bu propagandaya inanan birçok vatandaş oldu. Biliyorsunuz damadı Albayrak, Erdoğan’ın Ay’a dört şeritli yol yapacağını söylese halkın inanacağını söylemişti. Asıl yapılması gereken siyasilerin yalandan uzak durmalarıdır. Yalandan fayda ummamalıdır” değerlendirmesini yaptı.

Montaj videolar konusunu belki 28 Mayıs sonrası tartışabileceğiz…

Ama bana göre sonucu ne olursa olsun, Cumhuriyetimizin İkinci yüzyılını yaşarken “yalanla seçim sonucu alma gayretine” son vermeliyiz. Bu yüzyılda demokrasimizi “yalanla” kirletmemeliyiz.

Bu seçimin, bu tür girişimlerin olduğu son seçim olmasını bekliyor, beklemekten öte istiyorum.

Günün sözü:



1. tur seçimler için ‘’iktidarın haksız avantaj’’ kullandığını açıklayan AGİT, 2. turu 400 ‘ü aşkın gözlemciyle izleyecek.