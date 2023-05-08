Sağlam temeller

Çin Otomobil Üreticileri Birliği CPCA’ya göre Çin, dünyanın en büyük NEV yani yeni enerjili araç üretim ve satış pazarı… Bu yılın ilk çeyreğinde tam elektrikli ve elektriklenmiş araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 artışla 1,31 milyon adede çıkmış…

Tesla'nın ABD dışındaki ilk Gigafactory’si olarak 2019’da kurulan Şangay tesisleri bile, 2021'e göre yüzde 48 artışla 2022'de 710 bin araç teslim etmiş ve Çin Binek Araçlar Derneği CPCA’nın son verilerine göre Nisan ayında 75.842 araç teslim etmiş.

Bu hızla büyüyen rakamların ardında sadece hammaddelere sahip olma ve işleme kabiliyeti veya yüksek nicelikli üretim hacmi bulunmuyor!.. Çin'in NEV'ler için 2014 yılından bu yana uyguladığı Araç Satın Alma Vergisi Muafiyeti, ülkenin çevreci otomobil tüketimini teşvik ediyor ve yeşil kalkınmayı ilerletme yönündeki sürekli bir çaba olduğunu gösteriyor…

Çin’in Eyalet Vergi Dairesi'ne göre sadece Ocak-Mart döneminde toplam 21,24 milyar yuan yani 3,09 milyar ABD doları vergiden muaf tutulmuş… Bu tercihli vergi politikasının kısmi vergi teşviği destekleriyle elektrikli araç sektörünün aşırı ivmesi gerçekleşiyor.

Buna paralel şarj altyapısına da yatırımlar aynı hızda yani ihtiyacı karşılayacak şekilde devam ediyor. Şarj ağını başka markalar için de kullanıma sokan Tesla da, bu Mayıs ayı itibariyle, Çin anakarasında 1.600'den fazla süper şarj istasyonunda 10.000'den fazla SuperCharger ile 50 ayrı şehir ve bölgede 700'den fazla Destination şarj istasyonunda 2.000 “şarj pompası” kurmuş durumda…

Elektrikli otomobillerin dimdik yükselen grafiklerini görünce bu “akıllı” araçlardaki siber güvenlik gereksinimleri için teknoloji standartları hazırlanması gerektiği de çok az kişinin aklına geliyor…

Otomobiller otonom ve bulut tabanlı işlevler sayesinde daha akıllı hale geldikçe, teknolojik normları da sürüş güvenliğini artırmak ve kişisel bilgileri korumak için tasarlanmalı!..

Örneğin, otonom sürüş kabiliyetine sahip araçların kaza sorumluluk değerlendirmeleri için veri depolama sistemleriyle donatılması şart koşulmalı!..

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, araç yönetim sistemleri, risk ve tehdit değerlendirmesi, otonom sürüş kayıtları ve hassas kişisel bilgilerin saklanmasını kapsayan yeni standartlar taslağı için endüstriden öneriler toplandığını açıkladı.

Örneğin, akıllı ağa bağlı araç testi işletmelere verilen lisans sayısı, açık yol kilometresi ve yol testi kilometresine dayalı olarak otonom sürüş için ulusal bir merkez olan Şanghay'da, akıllı ve bağlantılı ICV taksilerinin ilk filosunun faaliyete geçmesi onaylandı… Jiading Bölgesi banliyösünde şu ana kadar 28 işletmeden 624 araca ICV yol testi onaylarıyla pilot plakaları verilmiş ve toplam test mesafesi 14,22 milyon kilometreyi aşmış…

Herkesin sürücüsüz araçların rahatlığını olabildiğince erken deneyimleyebilmesi için atılan bu adımlar da, Çinlilerin elektrikli ve otonom mobilite başlıklarındaki başarılarının ne kadar kapsamlı ve sağlam temeller üzerinde geliştiğinin başka başka kanıtları…