Sagra’nın çikolata çeşmesi Avrupa’ya doğru akacak!

Sagra Türkiye’nin en köklü markalarından. Sunset Gıda bünyesindeki Sagra; Sarelle, Tadelle, Gol, Gofy ve Sagra Special markaları ile Ordu’daki fabrikayla birlikte 2021 yılında Oyak Grup Şirketleri bünyesine katıldı. Oyak, bir rakam açıklamadı ama basında satışın 170-180 milyon dolar civarında bir rakama gerçekleştiği yazılıp çizildi.

2022 konsolide sonuçlarına göre toplam hasılatı 331 milyar TL’ye, toplam varlıkları 480 milyar TL’ye, ihracatı 4,9 milyar dolara ulaşan Oyak’ın bünyesine geçtikten sonra Sagra için yeni bir yol haritası oluşturuldu ve Türk fındığını dünya ile buluşturan bir köprü olması hedeflendi. Oyak yönetimi, 2022 yılında Türkiye nüfusunun üç katı kadar Tadelle üretmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bir diğer hedef Tadelle’yi dünyada kendi kategorisinde pazar lideri yapmak olarak vurgulandı. Sarelle ve Gol markalı ürünler için de güçlü bir yurt dışı planlaması yapılacağı da ifade edildi.

Öte yandan üretimde de yeni hedefler belirlendi. Ordu’da 60 bin metrekarelik alana sahip fabrikada yıllık 30 bin ton olan kapasitenin ve verimlilik artışının sağlanmasına yönelik yatırım kararı alındı. 2022 yılında gofret ve draje kategorilerinde 12 yeni ürün pazara sunularak ürün portföyü genişletildi.

Mağaza sayısı çift haneye ulaştırılacak

Sagra, Oyak bünyesine geçtikten sonra mağaza açmaya da başladı. Bir döneme damga vurmuş olan nostaljik Sagra Special mağazaları çikolata, kahve, dondurma çeşitlerinin yer aldığı cafe konseptiyle yeniden hayata geçirildi. Ordu’daki fabrika satış mağazasına İstanbul Galataport ve Maltepe’deki mağazalar eklendi. Galataport’taki mağaza, şirketin ilk konsept mağazası olma özelliğini de taşıyor. 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü’nde açılan konsept mağaza, 30 yıldan fazla bir süre önce tüketiciye ulaşan ünlü çikolata çeşmesi deneyimini yeniden ziyaretçileriyle buluşturdu.

Mağazada çalışanların kıyafetlerini ise ünlü modacı Arzu Kaprol tasarladı. Mağaza çalışanlarının kullanacağı aksesuvarlar fındık kabuğundan üretildi. Sürdürülebilirliğe odaklanılan mağazada paket servislerde ahşap çatal-bıçak setleri kullanılıyor. Kahve makinelerinde ısıtma işlemi için geri dönüşümden geçirilmiş sulardan elde edilen ısı kullanılarak enerji kaybı minimum seviyelere indiriliyor.

Öğrendiğim kadarıyla Oyak, birkaç yıl içinde konsept mağazaların sayısını çift haneli rakamlara ulaştırmayı hedefliyor. Hali hazırda Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İsveç, Suudi Arabistan, Japonya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapılıyor. İhracatta özellikle Orta Doğu ülkelerine odaklanılacak. Yurt dışında mağazalaşmada odak pazar ise Avrupa olacak.

Krizlerden etkilendi, birkaç kez el değiştirdi ve son durağı Oyak oldu

Ordu’da 1936 yılında Kahraman Sağra tarafından bir aile şirketi olarak kuruldu. Oğulları Ünal ve Yener Sağra, ürün geliştirme ve markalaşmada şirketi farklı bir boyuta taşıdı.

Türkiye’nin ilk fındık işleme sanayi olan Sağra A.Ş. kısa sürede ilk fındıklı çikolata olan Tadelle ile adını sadece Türkiye’ye değil dünyaya duyurdu. 50'yi aşkın ülkeye ihracat yapan Sagra, Türkiye genelinde 250’nin üzerinde mağaza açtı. 1990’lı yıllardaki ekonomik krizler Sağra’yı finansal açıdan zorladı. Şirket, 1994 yılında Bayındır Holding tarafından satın alındı. 2001’de Bayındırbank’a TMSF el koydu. Sagra da TMSF denetimine geçti. TMSF, 2007 yılında satışa çıkardığı şirketi 77 milyon dolarlık en yüksek teklifi veren Toksöz Holding’e sattı.

Sagra ile ilgili araştırma yaparken 2015 yılında Vatan Gazetesi’nde yazdığım habere rastladım. Haberi şöyle kurgulamışım: “İlaç üretim ve dağıtım faaliyetleriyle tanınan Toksöz Grup’un şirketlerinden Sanset Gıda; 2007 yılında TMSF’den aldığı Tadelle, Sarelle, Gol ve Sagra markalarını eski görkemli günlerine döndürdü. Markaları tamamen yenileyen Sanset Gıda, geçen yıl tam 100 milyon kişiye Tadelle yedirdi.”

Toksöz Grup, aynı dönemde İtalyan çikolata markası Pernigotti ile yüzde yüz doğal meyve suyu Zumasol markasının sahibi İspanyol Zumos Palma’yı da satın almıştı.

Kahraman Sağra’nın konağı ‘fındık müzesi’ne dönüştü

Sagra’nın kurucusu Kahraman Sağra’nın konağı birkaç yıl önce müzeye dönüştürüldü. Ordu’nun Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki tarihi üç katlı Kahraman Sağra Konağı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleri ile restore edildi. Yöre halkının desteği ile fındık tarımında kullanılan eşyaların da bir araya getirilmesiyle tarihi konak, Kahraman Sağra Fındık Müzesi olarak kullanılmaya başlandı. Müzede fındığın bahçeden tüketiciye ulaşıncaya kadarki zorlu yolculuğu ziyaretçilere adım adım aktarılıyor.

Perakende sektörünün sevilen isimlerinden Zeynep Selgur, Kahraman Sağra’nın torunu. “Turizmin her konuda geliştiği Ordu’da bu müze çok sayıda misafiri ağırlayacak ve geçmişi yaşatacak. Şehirler ve ülkeler yetiştirdikleri değerlere ne kadar sahip çıkarlarsa o kadar ileriye giderler” diyen Sportive’in Genel Müdürü olan Selgur, müzeyi ziyaret ederek sosyal iş ağında paylaştı.

FOTOLAR:

Makine ve çikolata kavanozu fotoları ana yazıda kullanılacak.

Bina fotoğrafı fındık müzesi başlıklı kutuya girecek.