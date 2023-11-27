Şahin PPK, cazip Türk lirası…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40,0’a yükseltti. Yapılan açıklama, Merkez Bankası’nın aralık ayında adım küçülterek, 250 baz puan gibi son bir artış yapıp duracağına işaret ediyor.

Merkez Bankası’nın pozitif sürprizi sonrası Türk lirası varlık piyasaları genelde iyimser. Türk lirası dolara karşı değer kazanırken, orta-uzun vadeli Türk lirası tahvil faizleri geriliyor.

Borsa İstanbul’da ise karışık bir seyir var. Beyaz eşya, gayrimenkul, otomotiv gibi faize ve büyümeye duyarlı hisseler gerilerken, banka ve sigorta gibi finansal baskılamanın sona ermesinden yararlanan hisseler değer kazanıyor.

İktisatçı olarak bizim tepkimiz olumlu. Ortadoğu’da savaş, ekonomide yavaşlama sinyalleri Merkez Bankası’na faiz adımını küçültmek için bir bahane veriyordu. Ancak enflasyon gerçekleşmesi ve beklentiler “daha gidilecek çok yol olduğunu” söylüyordu.

Merkez Bankası piyasalara pozitif sürpriz yaparak, enflasyon beklentilerini çıpalamak ve bozulan fiyatlama alışkanlıklarını düzeltmek için önemli bir fırsat yakaladı.

Merkez Bankası’nın şahin açıklaması sonrası 2023 sonu politika faizi tahminimizi yüzde 40’tan yüzde 42,5’e yükseltiyoruz. Merkez Bankası’nın bozulan fiyatlama alışkanlıklarını düzeltmek ve yüzde 45 civarındaki 12 aylık enflasyon beklentilerini aşağı çekmek için aralık ayında politika faizini 250 baz puan daha artırıp durmasını bekliyoruz. Enflasyonun hedeflenen patikaya uygun seyretmesi durumunda. Yılın son çeyreğinde politika faizinde 250 baz puan indirime gidilebilir.

Merkez Bankasının şahin adımı Türk lirası, kısa-orta vadeli Türk lirası tahviller ve orta-uzun vadeli eurotahviller için pozitif olan görüşümüzü destekliyor. Türk lirası varlıkların portföylerde ağırlığının artırılması için çağrımızı daha yüksek sesle tekrarlıyoruz.

Hisse senedi piyasasının olumsuz olan tepkisinin geçici olduğuna inanıyoruz. Para politikasının normalleşmesini ekonomi politikaların rasyonel zemine dönmesinin bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte ülke risk primi gerilerken, ülke varlıklarının değerleri artacak. Yüksek betalı hisse senetleri bu süreçte doğal olarak değer kazanacak.

Enflasyon muhasebesine geçiş ve finans sektörü dışındaki şirketlerde vergilendirmenin düzeltilmiş rakamlar üzerinden yapılması hiç şüphesiz bu süreci karmaşıklaştırıyor.

Enflasyon düzenlemesi nedeniyle karı artacak net parasal pozisyonu eksi olan şirketlerin 2024- 2025 yıllarında vergi yükü artacak. Enflasyon düzenlemesi nedeniyle karı azalacak şirketlerin ise vergi yükü azalacak.

Piyasanın bu düzenlemeye tepkisi ne olacak bilmiyoruz. Karı artan şirketleri almalı mıyız? Yoksa vergileri arttığı için satmalı mıyız? Biz enflasyon nedeniyle artan karları da, enflasyon muhasebesi nedeniyle azalan-artan karları iskonto ile okuyoruz.

Buna karşın vergi rakamlarını önemsiyoruz. Enflasyon muhasebesi üzerinden hesaplanan kar ve zararın mali şirketler için dikkate alınmaması banka, sigorta değerlemelerini aşağı çeken bir düzenleme.

Faiz kararı sonrası enflasyon ve kur tahminlerimizde bir değişikliğe gitmiyoruz. 2023 yılsonu için dolar kuru tahminimiz 30,00 TL, 2024 sonu için 43,00 TL. Enflasyon tahminimiz 2023 sonu için %67, 2024 sonu için %42 düzeyinde.