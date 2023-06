Şampiyonun göğsüne “SIXT” yazdırdı, şimdi gözü borsada

Bor Holding, entegre yatırımla araç kiralamada hedef büyüttü. Holding, araçların sigortasını yapıyor, elektrikli araçların istasyonlarını kuruyor, enerjisini üretmeye hazırlanıyor. Holding’in şirketlerinden Borlease’in Genel Müdürü Murat Timur, halka arza hazırlandıklarını söylüyor, şampiyon Galatasaray’ın sponsoru olduklarını vurguluyor.

Bor Holding’in operasyonel filo kiralama şirketi Borlease Otomotiv AŞ halka arza hazırlanıyor. Holding, Magdeburger Sigorta ile araçları sigortalıyor, dünyaca ünlü marka SIXT ile araç kiralıyor, Borlease ile şirketlere filo kuruyor, Estasyon sayesinde elektrikli araçları şarj ediyor. Şimdi holding, elektrikli araçların enerjisini de yenilenebilir kaynaklardan üretmek için harekete geçti. Tüm bu entegre yatırımları EKONOMİ’ye anlatan Borlease Genel Müdürü Murat Timur, Borlease’i de halk arz etmeye hazırladıklarını söylüyor. Timur, BorLease’in 2013’te kurulduğunu anımsatıyor ve “10 yılda büyük adımlar attık” diyerek, “Araç kiralama sektörünü, uzun ve orta dönem ile kısa ve günlük diye ikiye ayırmalıyız. 2019'da araç kiralamada dünyanın en büyük firmalarından biri olan SIXT’in Türkiye’deki franchise’ını satın alarak, kısa ve günlük araç kiralamada faaliyetlerimizi perçinledik. Bu o zamanın fiyatlarıyla 200 milyon TL’lik bir satın almaydı. Mevcut francihe, 2018 krizinde sıkıntıya düşmüş ve konkordato ilan etmişti. Borçları temizledik. Aldığımız 1000 adetlik araç parkını bugün 5 bin 500 araca getirdik. O günlerde yaklaşık 12 lokasyonda var olan SIXT’i 30 lokasyona çıkarttık. Çoğunluğu havalimanlarında olmak üzere birçok ofis açtık” şeklinde konuşuyor.

SEKTÖRÜN İLK BEŞİNDE

Yine 2019'da bir yatırım daha yaptıklarını anımsatıyor. Timur, “Magdeburger Sigorta’yı satın aldık. Bu seneki ciro hedefi, yani poliçe büyüklüğünün 1.5 milyar TL olmasını hedefl iyoruz. Borlease, yaklaşık 1 milyar TL’lik bir satışı ulaşacak. SIXT ise 1,5 milyar TL” diyor.

Timur, yaptıkları yatırımlarla tam entegrasyon sağladıklarının altını çiziyor. Timur, “Aracın en büyük giderlerinden biri aracın sigortası ve kaskosudur. Sigorta sektörüne ilk olarak acentecilik yaparak adım attık. Anadolu Sigorta acentesine sahiptik ve halen devam ettiriyoruz. Sonra Madgeburger…” şeklinde konuşuyor. Sektördeki ilk 5 firmadan biri olduklarını, SIXT’in operasyonları bakımından ilk üçte olduklarını anlatan Timur, “Günlük araç kiralamada Pazar payımız yüzde 6. SIXT dünyada ilk 4 markadan biri karlılıkta da dünya birincisi” diyor.

Araçların enerjisini de kendileri üretecek

Bor Holding’in gündeminde elektrikli araçlar için sadece istasyon üretmek yok. Araçların elektriğini de yenilenebilir enerjiden üretmek için harekete durumdalar. Murat Timur, “Hem şirketimize hem müşterilerimize hem ülkemize katma değer yaratmak için yenilenebilir üretim tesisini kurmayı, satın almayı ve geliştirmeyi planlıyoruz. Hatta bu satın almanın da son aşamalarındayız. HES ile hibrit bir santralı hedefl iyoruz. EPDK’ya başvurduğumuz rüzgar santralında 395 MW’lık başvurumuz var. Önümüzdeki 5 yıl içinde 100 MW’lık kendi tüketimimiz olan bir enerji santralına ihtiyacımız olacağını görüyoruz. Halka açık olan istasyonları da düşündüğümüzde belki bunun 4 katı fazla enerjiye ihtiyacımız olacak” diyor. “Enerji üreteceğiz, onu arabaya entegre edeceğiz, kiralama sürecine bunları ekliyoruz” şeklinde konuşan Timur, müşterilerine “Arabayı artık benden kiralarsanız, yakınızı verebilirim, şarj istasyonu kurabilirim, şu kadar gün kiralarsınız indirim yapabilirsiniz. Arabayı benden kiralar, Estasyon’da bunu şarj ederseniz, Magdeburger Sigorta’nın ürünlerinden bir tanesinde ilave indirim yapabilirim” diyebileceklerini belirtiyor ve çapraz satışlarla hem müşteriye hem şirkete avantaj sağlayacaklarını söylüyor. Timur’un dikkat çektiği bir konuda elektrikli araç satışları. Timur, “İki-üç yıl önce satılan elektrikli araç sayısı 200-300 adetken, bu yıl 10 bini bulacak. Hatta araç tedariki olabilirse bunu aşacaktır. Biz de buna hazırlıklı olmak için bu yatırımı yaptık. Filomuzda 700-800 tane hibrit araç var” diyor.

Elektrikli araçların şarjı için ‘Estasyon’lar kuruyor

Murat Timur, mobilitenin artık, içten yanmalı motorlu araçlardan, hibrit ve elektrikli araçlara dönüştüğünün altını çiziyor. Timur, “Bu kapsamda elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurmamız ve müşterilerimize de bunu hizmet olarak sunmamız gerekiyordu” diyor ve şunları kaydediyor: “EPDK’ya gittik ve ‘Estasyon’ markası altında bir şirket aldık. Şu anda kurulumlarımız devam ediyor. Ağırlıklı olarak otoyollarda ve İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya gibi noktalarda var olmak istiyoruz. Elbette bunlar elektrikli araba sayısı arttıkça gelişecek. Bu biraz tavuk yumurta hikayesi gibi, insanlar elektrikli araba almaktan çekiniyorlar 'onu nerede şarj edeceğim’ diyorlar. Şarj istasyonu kuranlar ‘elektrikli araç çok değil neden yatırım yapalım’ diyor. Biz ise bu yatırımı bugünden yapmamız gerektiğini görüyoruz. Bir iki sene sonrası için hazırlık yapıyoruz. Yatırımlarımızı işbirliği içinde yapıyoruz, her şey de bizim olmak zorunda değil. İşbirliği yaptığımız bazı firmaların istasyonlarını biz, bizim istasyonlarımızı da onlar kullanabilecek. Yani 60 istasyonumuz varken birden 800 istasyona ulaşabileceğiz.”

Kat edilen kilometreler iyilik puanına dönüyor

Murat Timur, SIXT ve Borlease araçları ile yapılacak kilometreleri, Help Steps uygulaması üzerinden iyiliğe dönüştürerek Efes Tarlası Yaşam Köyü'ne bağış olarak aktardıklarını kaydediyor. Timur, şunları söylüyor: “Ana faaliyet alanımız olan araç kullanımının neden olduğu karbon ayak izini, çevreye duyarlı ‘toplumsal fayda’ yaratan projelerle azaltmayı destekliyoruz. Konu ile ilgili farkındalığı da artırmayı hedefl ediğimiz bu projeyle, kat edilen kilometreler mobil sağlık ve sağduyu uygulaması Help Steps üzerinden her gün otomatik olarak sayılacak ve her akşam sabit çarpan ile HS puanına dönüşerek Efes Tarlası Yaşam Köyü projesine otomatik aktarılacak. Dünyada bir ilk olan bu projenin ilk aşamasında hedef, 5 milyar HS olarak belirlendi.”