Sanayinin güçlü şirketleri defter değerinin yakınında

Borsada faaliyet yürüten sanayi şirketlerinden BIST 100 kapsamındaki 9 hisse, defter değerine yakın fiyatlardan işlem görüyor. Öte yandan kurumların şubat beklentilerinde mali sektör firmaları öne çıkıyor.

Sanayi sektöründeki güçlü hisseler defter değerine yakın fiyatlanıyor. Kardemir, Ereğli Demir Çelik ve Petkim gibi büyük şirketler düşük PD/DD oranları ile dikkat çekiyor. Yatırımcılar için uzun vadede göz önünde bulundurulabilecek bu hisseler kısa vadede sanayi sektöründeki daralmanın da etkisi ile satış baskısı altında işlem görüyor.

Sanayi şirketlerinde değerleme oranları

Sanayi sektöründe PD/DD oranı düşük olan hisseler arasında Vestel 0,46, Kardemir 0,68 ve Petkim 0,70 seviyesinde bulunuyor. Ereğli Demir Çelik ise 0,73 PD/DD oranı ile sektördeki en büyük şirketlerden biri. Piyasa değeri özkaynaklarının altına gerileyen bu hisselerin uzun vadede endeksteki toparlanmada öne çıkması beklenmeli.

Şubat ayında beklentiler

Şubat ayında aracı kurumlardan gelen tahminlerde mali sektör firmaları öne çıkıyor. Öneriler bazı hisseler için yüksek getiri potansiyeline işaret ediyor. Kurumların tahminleri içinde yer alan Ford Otosan için yüzde 73, Otokar için yüzde 52, Anadolu Hayat Emeklilik için de yüzde 49’luk yıllık yükseliş beklentisi dile getirildi. Veriler, kurum tahminlerinin hisse bazında değişiklik gösterdiğini söylüyor.

Altın ve BIST 100 Endeksinin seyri

Gram altın, Ocak 2024’te 2.055 TL iken Şubat 2025’te 3.346 TL’ye yükseldi. BIST 100 Endeksi ise 2024 yılı içinde dalgalı bir seyir izleyerek 7.412 seviyesinden 11.090’a kadar çıktı. Sonrasında 9.952’ye geriledi. Altında Trump etkisi hissedilirken BIST 100’de yatay ve zayıf bir seyir hakim. Faizlerin yüzde 40’ların altına gerilemesi borsada alımları güçlendirecek bir gelişme olacaktır.

ZEYNEP’E SOR

LİKİDİTE HAVUZU MU, LİKİDİTE KISITI MI?

Likidite havuzu; kolay işlem, dar alım-satım farkı, piyasa istikrarı, hızlı gerçekleşme. Yüksek rekabet, düşük volatilite, düşük arbitraj.

Likidite kısıtı; yüksek getiri, spekülasyon, düşük rekabet, uzun vadede avantaj. İşlem güçlüğü, geniş alım-satım farkı, dalgalanma, likidite riski.

Sürekli farklı sektörlere yönelmesi sorun. Kendi faaliyet alanına odaklanarak çıkış aramalı

Agrot’un perakendecilik sektöründe başarılı olma şansı nedir? / Ertan Gündüz

Ertan, perakende sektörü, doğrudan tüketiciye ulaşarak ürün ve hizmet satışı gerçekleştiren dinamik bir alan olarak, geniş bir pazar yelpazesine sahiptir. Rekabetin yoğun olduğu bu sektörde başarılı olabilmek için güçlü bir tedarik zinciri, etkili pazarlama stratejileri ve müşteri odaklı yaklaşımlar büyük önem taşır. Agrot, borsaya geldiğinden bu yana zaman zaman kendi sektörünün dışındaki alanlarda gerçekleştirmeyi düşündüğü yatırımlarını paylaşıyor. Son olarak %90 ile iştirak edeceği yeni firmanın perakende sektöründe faaliyet yürüteceğini duyurdu. Şirketin, kendi faaliyet alanına odaklanamaması sorun olarak değerlendirilmeli.

Hisse son bir yılda enflasyon üstü kazandırdı. Son bir ayda fonlar satarken fi yat geriliyor

Limak Doğu’nun fiyatı hakkındaki düşüncenizi öğrenebilir miyim? Düşüş nerede durur?/ Fatih Yıldırım

Fatih, bir hisseyle ilgili değerlendirmede bulunurken uzun vadeli perspektifle hareket etmende yarar var. Aksi taktirde yanılgıya düşme ihtimali ağırlık bulacaktır. Limak Doğu’nun fiyatı geçtiğimiz ocak ayındaki zirvesi 35,18 TL nazara alındığında gerilediği gözleniyor. Öte yandan Şubat 2024’teki ilk açılış fiyatı 17,82 TL göz önüne alındığında %66 yukarıda olduğu görülmekte. Bu çerçevede bir hissenin kısa zaman aralığında dalgalanmasını olağan görmek gerekir. Gelir ve kârını büyüten Limak Doğu, 2024 dokuz aylık mali tablolarında da satışlarını ve kârını büyüttü. Son bir ayda ise fonlar satış ağırlıklı işlem yaparken payları %4 azaldı.

YATIRIM FONLARI

HDI Fiba Emeklilik’in FJG Fonu, esnek yapısıyla yıl başından bu yana %8 kazandırdı

FJG Re-Pie Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, piyasa koşullarına göre şekillenen esnek bir yatırım stratejisi izliyor. Fon portföyünün %27,31’i hisselere, %15,96’sı finansman bonolarına ve %10,14’ü yatırım fonlarına ayrılmış bulunuyor. 514,5 milyon TL’lik toplam değere ulaşan FJG, %5,62 doluluk oranına sahip. Son bir yılda %60,01’lik bir getiri performansı sergiledi. Değişken piyasa koşullarına hızla adapte olma yeteneğiyle öne çıkan fon, yıl başından itibaren %8,17 getiri sağladı. Risk değeri 3 seviyesinde olup dengeli bir risk-getiri profili arayan yatırımcılar için uygun bir seçenek sunuyor. Son iki ayda nakit girişi gözlenen fona son dönemde artan bir yatırımcı ilgisi olduğu gözleniyor. Risk düzeyi 3 olurken yıllık yönetim ücreti 2,20 seviyesinde bulunuyor.

TAHVİL

Dyo Boya, TLREF+%3 faizden bono ihraç etti

Dyo Boya, nitelikli yatırımcılara 07.02.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 111.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%3 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 06.02.2026 olacak.

+% 3 YILLIK FAİZ TLREF

7Şubat tarihli TLREF % 44,65 seviyesinde bulunuyor. Dyo Boya’nın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %3 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFDYBY22614 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ŞİŞECAM

Kuzey İtalya’daki düzcam fabrikasında bakım çalışmasına gidecek. Amaç kârlılığı artırmak

Şişecam, Avrupa’daki pazar koşulları ve 2025 yılı beklentileri doğrultusunda Kuzey İtalya Düzcam Fabrikası’nda üretim süreçlerini yeniden yapılandıracak. Şirket, üretim-satış-stok dengesini daha verimli yönetmek ve kârlılığı artırmak amacıyla, fabrikanın float hattında planladığı soğuk tamir sürecini öne çekerek 7 Şubat itibarıyla bakım çalışmaları için durduracağını belirtti. Ayrıca fabrikanın lamine hattı üretimi de 13 Mart 2025 tarihinde geçici olarak durdurulacak ve en kısa sürede yeniden devreye alınacak. Gerçekleştirilecek bakım neticesinde, Şişecam’ın Avrupa’daki diğer tesislerinde kapasite kullanım oranlarının artırılması ve verimliliğin yükseltilmesi mümkün olacak. Çalışma neticesinde faaliyet kârlılığına yaklaşık 8-10 milyon euro katkı sağlanacak.

PASİFİK TEKNOLOJİ

Dolaylı iştirakinin kamikaze dronunun tanıtımını yaptı. Şirketin kendisi ise zarar açıkladı

Pasifik Teknoloji’nin %51 bağlı ortaklığı Titra Teknoloji, Savx Teknoloji’nin %51 hissesine sahip bulunuyor. Dolaylı iştirak Savx Teknoloji, tarafından geliştirilen Merküt kamikaze dronunun operasyonel hale getirildiği belirtildi. Dron, SAHA EXPO 2024’te tanıtıldı. Dronun 20 dakikalık uçuş süresi, 8 kilometre menzili ve yönlendirilmiş parçacık tesirli mühimmat sistemi olduğu ifade edildi. Açıklamada Savx Teknoloji’nin dron teknolojileri alanında hem sivil hem de askeri uygulamalara yönelik Ar-Ge ve üretim faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Öte yandan Pasifik Teknoloji, son paylaştığı 2024 dokuz aylık faaliyet döneminde satışlarını %12 geriletirken dönem sonunda 19,3 milyon TL zarar açıkladı. Hisse, Mart 2024’te en yüksek 193 TL’ye çıktı ve sonrasında geriledi.

GALATA WİND

Şah RES projesinde ek kapasite artışı için gerekli onayı aldı. Yıllık üretim kapasitesi artacak

Galata Wind, Şah RES Projesi kapsamında EPDK’ya yaptığı ek kapasite başvurusunun onaylandığını duyurdu. Böylece Şah RES’in toplam kurulu gücü 111,8 MWm / 111,8 MWe seviyesine ulaştı. Proje kapsamında çevresel ve teknik izin süreçleri ise devam ediyor. Eklenecek bir adet türbinin yıllık yaklaşık 20 milyon kWh ek üretim katkısı sunması bekleniyor. Gerçekleştirilen kapasite artışı, Galata Wind’in yenilenebilir enerji alanındaki büyüme hedefini destekle bir gelişme olarak değerlendirilmeli. Öte yandan şirket son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında gelirini %13 geriletirken esas faaliyet kârını %48 düşürdü. Bununla birlikte Net Parasal Pozisyon Kazancı ile dönem sonunda 605,5 milyon TL net kâr oluştu. Hissenin fiyatı ise Ağustos 2024’ten bu yana dalgalı seyrediyor.