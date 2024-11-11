Satışların alıma dönmesi faizdeki işarete bağlı

Emeklilik fonlarındaki hisse oranı, temmuz ayında yüzde 28,81 seviyesindeyken kasım itibarıyla oran yüzde 23,95’e düştü. Yatırım fonları da benzer şekilde paylarını yıl başından itibaren yüzde 20,56 seviyesinden yüzde 9,46’ya düşürdü. Fon yöneticilerinin riskten kaçınma eğilimi düşüşte etkili olurken, faiz oranlarının düşeceğine dair işaretin alınmasıyla birlikte yönelimin de tekrar alıma dönmesi mümkün olacaktır. Böylesi bir durumda fonların portföylerini genişletip hisse alımlarını kademeli olarak artırması beklenmeli.

Yabancı payı da geriledi

15 Mayıs’ta yüzde 39,93 olan yabancı payı kasım ayına gelindiğinde yüzde 36,89’a geriledi. Yabancı yatırımcılar, düşen piyasada satış ağırlıklı işlem yaparken paylarını azaltmayı tercih ettiler. Ancak, faiz oranlarının gerilemesiyle birlikte bu yatırımcı kesiminde de piyasaya ilginin güçlenmesi ve alım yönlü hareketlerin gündeme gelmesi söz konusu olacaktır. Mevcut durumda faizlerin yıllık enflasyon üzeri getiri sağlaması, yatırımcı tercihinin sabit getirili enstrümanlardan yana olmasını destekliyor. Faizin düşeceğine dair güçlü işaretin alınmasıyla birlikte, yatırımcıların güvenli liman tercihi de azalacak ve riskli varlıklara dönüş artabilecek. Göstergelerin iyileşmesi ve faizlerde indirimin gündeme gelmesi, yatırımcıların hisse senetlerine olan ilgisini yeniden canlandıracak. Faizlerdeki düşüş, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların borsaya daha fazla talep göstermesini sağlayacak. Bu gelişme, fonların da yeniden hisse alımına geçmesini teşvik edecek.

Önemli veriler bekleniyor

Bu hafta açıklanacak sanayi üretimi ve işgücü istatistikleri gibi verilerle ABD, Çin ve Euro Bölgesi’nden gelecek enflasyon ve büyüme rakamları, küresel piyasaların yönünü etkileyecek.

ZEYNEP'E SOR

YÖNETİM ÜCRETİ Mİ, PERFORMANS ÜCRETİ Mİ?

Yönetim ücreti; sürekli ve riskten ayrı ücret, öngörülebilir maliyet. Maliyet avantajı sunmayan, sabit, getiriyi azaltma, rekabetçi olmayan.

Performans ücreti; yüksek getiri teşviki, risk-getiri dengesi, çıkar uyumu. Riske teşvik, dalgalanan ücret, sınırlı avantaj, kompleks ücret.

Kârda istikrarlı büyümeyi yakalayamadı. Faaliyet alanını dijitalleşmeyle uyumlu kılabilmeli

Adel’in açıkladığı dokuz aylık bilançoya göre kârını nasıl bulduğunuzu öğrenebilir miyim?/Halil Dilek

Halil, Adel’in ana faaliyeti kırtasiye ürünleri ve kalem üretimi. Ayrıca oyuncak üretiminde de bulunuyor. Geçmiş yıllarda zarar ya da sembolik düzeyde kâr açıklayan firma, 2023’te kârını artırdığı gözlendi. Bunda artan gelirlerinin etkisi bulunuyor. Ancak devamını getirmede zorlandığı anlaşılıyor. 2024’ün dokuz aylık mali tablolarına göre satışları %21 gerilerken dönem sonunda %55 düşüş ile kârı 201,1 milyon TL’ye indi. Çeyreklik dilimlerde kârda azalma dikkat çekiyor. Adel’in faaliyet alanını dijitalleşmeyle uyumlu kılabilmesi sürdürülebilir bir büyümeyi yakalayabilmesi açısından önemli. Aksi taktirde dalgalı kârlılık devam eder.

Endonezya pazarını önemsiyor. İki iştirakin sermayesini büyüterek yatırımları gerçekleştirecek

Çelebi’nin Endonezya’daki şirketin sermayesini artırmadaki amacı nedir?/İsmail Çolak

İsmail, firmalar kimi zaman faaliyetlerini iştirakleri üzerinden gerçekleştirme yoluna giderler. Bu durum şirketin tercihi gereği olabileceği gibi yasal nedenlerden ötürü de gündeme gelebilir. Çelebi, havacılık sektöründe yer hizmetleri, kargo ve antrepo işletmeciliği yapan bir firma. Halihazırda farklı ülkelerde 9 iştiraki bulunuyor. Endonezya’yı ise büyüme hedefi içinde önemli bir yerde konumlandırıyor. Jakarta’da ayrı ayrı %99 hissedarı olduğu yer hizmeti veren iki iştiraki bulunuyor. Şirket, iki iştirakin hizmet verdiği havalimanlarında öngördüğü yatırımları gerçekleştirebilmek gayesiyle bedelli sermaye artırımına gitti.

YATIRIM FONLARI

Garanti Portföy’ün kurduğu GIE Fonu 1 yılda %43,51 değer kazandı

GIEGaranti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL)Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini Garanti BBVA İklim Endeksi’ndeki hisselerde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %43,51 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %-2,42 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak THY, Tüpraş, Akbank, Sabancı Holding ve İş C hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Aselsan, THY, Tüpraş, Pegasus ve Enka İnşaat hisselerinden alım yaptı.

Tekfen Holding, Yapı Kredi Bankası, Akbank, İş C ve Sabancı Holding hisselerinden ise satışta bulundu. Garanti Portföy’ün kurduğu fonun, yıllık yönetim ücreti %2 olurken 12.600 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 309.200.902 TL. Dolaşımdaki pay adedi 134.889.812 olurken yüzde 1,35 doluluk oranına sahip. Fonun, %0,19 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

QNB Bank, %53,78 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

QNB Bank, nitelikli yatırımcılara 08.11. 2024 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 175.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %48, bileşik faizi ise %53,78’e denk geliyor. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %23,93 olacak. 8 Kasım tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,54 seviyesinde bulunuyor.

%48 YILLIK BASİT FAİZ

QNB Bank çıkardığı bononun yıllık %48 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 1,54 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında banka için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 8 Kasım 2024 olurken vade tarihi 9 Mayıs 2025 olacak. Piyasada TRFQNBB52523 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

İHLAS HOLDİNG

Kırgızistan’daki şirketin %30’unu nominal bedelden alacak. Karşılığında yatırım yapacak

İhlas Holding, Kırgızistan›da enerji sektöründe faaliyet gösteren Orta Asya Investment Holding’in %30 hissesini nominal bedelden devralacak. Hisse alımı sonrası, belirlenen şartlar doğrultusunda, İhlas Holding’in 10 milyon dolara kadar yatırım yapması konusunda anlaşmaya varıldı. Söz konusu yatırım, Orta Asya Investment Holding’in Bişkek Belediyesi ile iş birliği projesi ile alakalı olacak. Proje, 300 milyon dolar değerinde bir doğalgaz kombine çevrim enerji santrali ile ilgili bulunuyor. Söz konusu proje kapsamında, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, 250 MW kapasitenin üzerinde bir santral inşa edilecek ve bilahare santralin işletilmesi gerçekleştirilecek. İnşa edilecek santrale, satın alma ve ödeme garantisi altında 15 yıllık bir işletme süresince sahip olunacak.

GÜBRE

İştiraki Razi aleyhine görülmekte olan davada fazla gaz tüketiminden ötürü ceza ödeyecek

Gübre Fabrikaları’nın İran’daki bağlı ortaklığı Razi hakkında İran’da açılan fazla gaz tüketimi davasında, karar çıktı. Karara göre, Razi’ye yönelik gayri meşru kazanç sağlama suçlaması reddedildi ve bu suçlamaya bağlı cezai yaptırımlar ortadan kaldırıldı. Öte yandan fazla gaz tüketimi tutarı mahkemece 59.379.352 dolar olarak belirlendi ve bu miktarın Razi tarafından ödenmesine karar verildi. Karara Gübre Fabrikaları’nın tebliğ tarihinden itibaren 20 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Şirket itiraz hakkının olduğunu belirtmekle birlikte itiraz hakkını kullanıp kullanmayacağına dair net bir açıklamada bulunmadı. Firmanın konsolide finansal tablolarındaki dipnotlardaysa dava tutarı riski 329.356.740 dolar olarak yer almakta. Bu itibarla kısmı bir ödeme söz konusu.

ODİNE TEKNOLOJİ

Önemli bir ismi danışman olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Rekabet avantajı sağlayacak

Odine Teknoloji, NASA ve özel sektör için geliştirdiği projelerle 100’den fazla patente sahip olduğunu belirttiği Prof. İlhan Fuat Akyıldız’ın Ar-Ge danışmanı olarak faaliyetlerine katkıda bulunacağını duyurdu. Akyıldız’ın 6G ve 7G mobil sistemler, TeraHertz iletişimi, nanoağlar, uzay nesnelerinin interneti ve sualtı iletişimi gibi alanlarda uzmanlığı olduğu ifade edildi. Aynı açıklamada Akyıldız'ın şirketin inovasyon odaklı yeni nesil teknoloji alanındaki hedefl erine güçlü bir destek sunması beklendiği dile getirildi. Şirket, söz konusu iş birliği ile gelişmiş teknoloji projelerinde rekabet avantajı sağlamayı amaçlıyor. Öte yandan Odine Teknoloji, yatırımcısı ile son paylaştığı 2024 altı aylık mali tablolarında gelirini artırırken dönem sonunda zarar açıkladı.