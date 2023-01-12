“Sayın Erdoğan, önümüzdeki 5 ayda, senin seçilebileceğin herhangi bir tarih yok”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimin öne çekilmesiyle ilgili iktidardan gelen açıklamalara ilişkin, “ Seçimleri kazanabilecekleri, ideal bir tarih arayışına girdiler son günlerde. İşi gücü bıraktılar, bununla uğraşıyorlar. Mikrofonu önünde bulan her Ak Partili, başka bir yorumda bulunuyor” diyen Akşener, “Hatta en son, güzelim haziran ayına bile çamur atmaya başladılar. Neymiş efendim? Haziran ayı sıcak oluyormuş. Neymiş efendim? Haziran ayında sınavlar varmış. Arkadaş, 2018’de erken seçim kararı aldığınızda, haziran ayı pek bir güzeldi de şimdi birden sıcak mı oldu? Haziran ayına çamur atmalarının elbette farklı bir sebebi var. Halının altına süpürdükleri pisliklerin, hazirana kadar ortaya çıkmasından korkuyorlar. ‘Döviz kurlarını, hazirana kadar tutamayız’ diye korkuyorlar” dedi.

Akşener, “Nebati Bakan’ın, ‘enflasyonu düşürdük’ yalanı hazirana kadar patlar diye korkuyorlar. Verdikleri maaş zamları, hazirana kadar eriyip gidecek diye korkuyorlar. Çünkü; kendileri de biliyor ki bu sözde ekonomik model işlemiyor. Sayın Erdoğan, sen hiç kendini yorma, önümüzdeki 5 ayda senin seçilebileceğin herhangi bir tarih yok” dedi.

Akşener, memur ve emekli maaş artış oranlarının önce yüzde 25 olarak açıklanıp daha sonra oranın yüzde 30’a çıkarılmasını, “Sayın Erdoğan ‘yersen’ siyasetiyle devlet yönetilmez. Devlet yönetmek ciddiyet ister. Öyle keyfinize göre konuşamazsınız, canınızın istediği gibi davranamazsınız. Öyle bahis oynar gibi, milletin geleceğiyle oynayamazsınız. Madem yüzde 30 artış yapma imkânın vardı, neden önce yüzde 25 açıkladın? Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? “ diye konuştu.

Anayasa değişiklik teklifi haftaya komisyona geliyor

Başörtüsüne ve ailenin korunmasına dönük olarak AK Parti’nin anayasanın 10 ve 41’nci maddelerinde değişiklik yapılmasını istediği teklif haftaya Anayasa Komisyonu’nun gündemine alınacak. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Grup Başkanvekili Özlem Zengin dün MHP Grup Başkanvekillerini ziyaret ederek anayasa değişiklik teklifini görüştü. Görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, “Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta komisyon gündemine alma konusunda mutabık kaldık" dedi. CHP, İYİ Parti ve HDP, AK Parti’nin randevu talebini reddedilmişti.