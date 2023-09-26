Sayıştay’ı yok sayma gayretleri…

Sayıştay, kamu kurumlarının mali faaliyetlerini, karar ve hesap işlemlerini inceleyerek rapor haline getirip TBMM’ye sunan kurumdur. Kamuda işleyişin doğru ve kurallara uygun olması için görev yapar.

Gazetemizin Meclis muhabiri Canan Sakarya’nın haberinden Sayıştay’ın 2022 yılı Genel Değerlendirme Raporunda, iptal edilen yatırım teşvik belgeleri ile sağlanan desteklerin geri alınamadığı belirtiliyor. Teşvik belgesi ile yatırımcılara vergi muafiyeti, faiz desteği, KDV istisnası gibi destekler sağlandığı bilgisine yer verilen haberde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belge iptaline yetkili olunduğunun altı çiziliyor. Teşvik Belgesinin iptali durumunda sağlanan desteklerin geri alınmasının Amme Alacakları ve Katma Değer Vergisi kanunlarında düzenlendiği ifade ediliyor. Sayıştay raporunda iptal edilen yatırım teşvikleri kapsamında verilen desteklerin geri alınamadığı konusuna da yer veriliyor.

Bugün bir başka Sayıştay haberi de ArtıGerçek sitesinde yer alıyor. Haberde Sayıştay’ın 2022 raporunda Tarımsal ve Kırsal Kalkınma desteklerinin Malatya ve Elazığ’da düğün organizasyonunda kullanıldığı bilgisine yer verildiği belirtiliyor. Raporda ayrıca SGK icra dosya sayısının 6 milyonu aştığı, hasta garantili şehir hastanelerinde usulsüzlükler olduğu, 19 kamu kuruluşunun bütçe gerçekleşmelerinin gerçekleri yansıtmadığı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın 5,6 milyar liralık harcamalarının sansür edildiği gibi bilgiler yer alıyor.

Sayıştay raporunu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayıştay denetlemesi sadece ceza yönüyle değil, kurumların performans ve yatırımlarıyla ele alınmalı” dedi. Son yıllarda Sayıştay raporlarında ortaya konan olumsuzluklarla ilgili gereğinin yapılmadığı açıklamalarıyla karşılaşıyoruz. Bu tür kurumların raporlarının ciddiyetle ele alınarak yerine getirilmesinin zorunlu olduğuna inanıyorum. Sayıştay raporlarını da bu açıdan değerlendirerek içeriklerine büyük önem ve değer veriyorum. Önerilerinin hayata geçmesinin zorunlu olduğunu düşünüyorum.

GÜNÜN NOTU:

Görevlerini siyasal engelsiz yürüten kurumlarla demokrasi gelişir.