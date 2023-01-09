Seçimde ’60 gün-90 gün’ tartışması, hangisi esas alınacak?

İktidardan gelen açıklamalar 18 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin mayıs ayına çekileceğini gösteriyor. Altılı Masa, son toplantısında seçim kanunundaki değişikliklerin yürürlüğe gireceği 6 Nisan’dan sonra yapılacak bir seçime destek vermeyeceğini açıkladı.

Bu durumda Meclisten 360 oyla bir seçim kararı çıkması mümkün görünmüyor, kararın Cumhurbaşkanı tarafından alınması gerekiyor. Seçim tarihi henüz belli olmasa da siyasette, seçim kararı seçim tarihinden “60 gün öncemi yoksa 90 gün önce mi alınacak ” tartışması yaşanıyor. Bu konudaki tartışma ise Milletvekili Seçim Yasası ile Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasasında farklı sürelerin bulunmasından kaynaklanıyor.

Milletvekili Seçim Kanununun ‘Seçimin yenilenmesi’ başlıklı 8’nci maddesine göre; seçimlerin yenilenmesi kararının Cumhurbaşkanı tarafından verilmesi halinde, kararın verildiği günden sonra gelen doksanıncı günü takip eden ilk pazar günü oy verileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Seçim Kanununda ise “Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan olunur. Bu kararın verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü Cumhurbaşkanı ile TBMM genel seçimi birlikte yapılır” düzenlemesi yer alıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu, sosyal medya hesabında seçimlere ilişkin olarak beş madde halinde yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi durumunda seçim tarihinin, yenilenme kararından 90 gün sonraki ilk pazar günü ” olduğunu belirtti. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından verdiği yanıtta Cumhurbaşkanı Seçim Kanununun ilgili maddesine göre 60’ncı günü takip eden ilk pazar günü cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağını ifade etti.

“Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nun esas alınması gerekir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “ Süre 60 gün mü 90 gün mü? “ tartışmalarına ilişkin olarak “Kanunlar arasında farklılık olması halinde hem sonraki tarihli olması hem de özel hüküm gereğince Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun esas alınması gerekmektedir. Bu kanunda da süre 60 gündür. Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 8'inci maddesinin 2'nci fıkrasındaki süreye ilişkin 90 gün hükmünün, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3'üncü maddesinin 4'üncü fıkrasındaki 60 günlük hükmü karşısında uygulanma imkanı kalmamıştır. Bir anlamda Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 8'inci maddesi, sonraki tarihli Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3'üncü maddesi ile zımnen ilga olmuştur” açıklaması yaptı.

Yavuz, seçimlerin öne çekilmesinin “Erken seçim mi, seçim tarihinin güncellenmesi mi?”, “Fesih mi, seçimin yenilenmesi mi?“ başlıklarında süren tartışmalara da yanıt verdiği açıklamada, "Seçimler, mevsimsel şartlar sebebiyle çok az öne alınacaksa bunun adı ‘erken seçim’ değil 'seçim tarihinin güncellenmesi' olur. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde kimse kimseyi feshedip ortadan kaldıramaz. Sadece seçim kararı alan erk kendisiyle birlikte diğer erki de seçime götürür. Anayasamıza göre bu yetkiyi ya üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla TBMM ya da cumhurbaşkanı kullanabilir“ dedi.