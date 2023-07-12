Şeffaflık beklerken karmaşa…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevi devralırken “rasyonel, şeff afl ık içeren politika izleneceğini” açıklamıştı. Merkez Bankası başkanlığına atanmasına aracı olduğu ve yakın arkadaşı olduğunu anladığımız Dr. Hafize Gaye Erkan, faizi yüzde 15’e yükseltti. Bu durum, faizlerin kademeli artacağı beklentisine yol açtı.

Bu ilk uygulama rasyonel politikalara dönüş adımı olarak görüldü. Yeni ekonomi yönetiminden, “açıklık ilkesine” uygun bir yol haritası açıklaması beklenmeye başlandı. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi, emeklilere zam oranı konuşulur oldu.

7 Temmuz günü KDV, ÖTV ve MTV oranları artırıldı. Vergi ve harçlardaki artışlarla tam bir ”zam sağanağı” yaşandı. Meclis’e sevk edilen ek bütçe tasarısında, bütçedeki vergi yükünün üçte biri kadar 1,1 trilyon TL bir vergi geliri öngörülüyor. 7 Temmuz zamlarının bütçe açığını karşılamayacağı, yıl sonuna kadar başka vergi artışlar olabileceğini ekonomistler belirtiyorlar. Konuyla ilgili sohbet ettiğim bir iş insanı dostum durumunu açıklarken “tıp durumundayım” dedi. Şaşırdığımı görünce açıklamada bulundu:

-Gençliğimizde ‘tıp’ diye bir oyun oynardık. İçimizden biri tıp deyince hepimiz durup-beklerdik. Ekonomi yönetiminin, neyi nasıl yaptığını yeni kararlarıyla ilgili yol haritasını açıklayarak bizi rahatlatmasını beklerken, alınan son kararları görünce ’tıp sersemine’ döndüm. 7 Temmuz kararlarını şeff afl ık ve rasyonel politikalar açısından bir yere oturtamadım. Yeni ekonomi yönetiminden bunu bekliyorum…

Son hafta iş dünyasıyla yaptığım sohbetlerde hep bu beklentiler gündeme geldi. Ben de “Rasyonel politikalara dönmek, şeff afl ık ve açıklık“ sözleri vererek, ekonomi yönetimini devralan Şimşek’ten “mucize” beklemiyorum. Ama ağır ağır, rasyonel ve gerçekçi politikalar uygulamaya alarak düzelmenin ilk adımlarının atılmaya başlanmasını bekliyorum.

Yaşadığımız bu zor ve bol sorunlu dönemden ancak gerçekçi rasyonel politikalara dönerek, topluma bilgi vererek, kamuda da tasarrufa giderek çıkılabileceğine inanıyorum.

GÜNÜN NOTU:

Darlık içindeki zor günler ancak saydam bilgiyle inandırılmış toplumların desteğiyle aşılabilir.