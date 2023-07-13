Şehirlerin dijital ikizini çıkaran modeli yurt dışına açacaklar 

Sampaş Holding, akıllı şehirlere odaklanan bir şirket. 42 yıllık geçmişi olan Sampaş, şehir hayatını daha yaşanabilir hale getirmeye, insanlara daha iyi yaşam alanları sağlamaya dönük projeler geliştiriyor. Yerel yönetimlere yazılım tasarımından kuruluma, eğitimden işletime birçok hizmet sunuyor. Şirket, kısa bir süre önce İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile önemli bir projeye imza attı. Sampaş ve İTÜ, Akıllı Kentler İnovasyon Merkezi’ni (AKİM) hayata geçirerek kent yaşamının tasarlanması, kentlerin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi için çalışmaya başladı. Projenin ilk adımı, İTÜ Ayazağa Kampüsü'nün dijital ikizini oluşturmak oldu. Türkiye'nin ilk dijital ikiz tabanlı akıllı kampüs projesi olan çalışma, Sampaş ve İTÜ'nün akıllı şehirler ve dijital ikizler odaklı araştırmalar yürütmesine, öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü öğrencilerin ortak bilimsel çalışmalar planlamasına, uygulamasına ve geleceğin insanı merkeze alan şehirlerini tasarlayacak mühendislerin yetiştirilmesine olanak sağlayacak.

Yine proje kapsamında, akıllı şehirler ile ilgili yurt içi ve yurt dışı ticari iş birlikleri geliştirilirken, 6 yıl içerisinde yerli bir dijital ikiz yazılımı oluşturulacak. Bu yazılım sayesinde geliştirilen dünya standartlarındaki model yurt dışında yaygınlaştırılacak. Hedef bölgeler ise Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri Türki cumhuriyetler olarak belirlendi.

‘Geleceğin şehirlerini tasarlamak için büyük bir adım attık’

Sampaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya ve İTÜ adına proje yöneticisi olan Geomatik Mühendisliği bölümü öğretim üyesi, İTÜ Ulusal Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve İnovasyon Uygulama-Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu ile bu iş birliğini ve hedeflerini konuştuk.

Karakaya AKİM ile geleceğinin şehirlerinin tasarlanması konusunda büyük bir adım attılarını söylüyor ve ekliyor: “Kentlerdeki yaşamın sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi için teknolojinin doğru bir şekilde kullanılması gerekiyor. Yerel yönetimlerin barınmadan ulaşıma, güvenlikten verimli ve çevreye duyarlı hizmetlerin oluşmasına kadar kent yönetimiyle ilgili her türlü kararı dijital ikiz teknolojisini kullanarak ve verinin gücünden yararlanarak alması gerekiyor. Bugün kentlerin yeniden inşa edilmesi, dönüştürülmesi yerine yeniden tasarlanması ve buna göre yönetilmesi gerekiyor. Bunun yönetiminin de dijital ikizlerle yapılması gerekiyor. Çünkü bir şehrin dijital ikiziyle, kentsel planlama, tasarım ve yönetim için en etkili çözümleri belirlemek üzere farklı senaryoları test edebiliyoruz. Bu sayede kaynak tahsisini optimize edebiliyor, maliyetleri minimize edebiliyor ve şehrin genel sürdürülebilirliğini iyileştirebiliyoruz. İTÜ ile Türkiye’deki şehirlerin daha yaşanabilir ve sürdürülebilir kılacak dünya standartlarında bir akıllı şehir çözümü geliştirmeyi hedefliyoruz.”

‘İnovatif çözümler üretilecek, üniversite-sanayi iş birliğine örnek teşkil edecek’

Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu da bu iş birliği kapsamında geleceğin kentlerini bilim ve teknoloji temelli tasarlayıp geliştirmek için çalışacaklarına vurgu yapıyor ve şöyle devam ediyor: “Artık şehirlerde karar vericileriler ve bireyler için en küçük bir bilginin dahi çok değerli olduğu günümüzde bilgi teknolojilerine ihtiyaç arttı. Bu proje kapsamında Ar-Ge esaslı olarak akıllı şehirlere ilişkin her türlü inovatif çözümler üretilecek. Bu modeli önce kampüste deneyelim dedik. İTÜ Merkez Kampüsü ve şehirlerimiz en uygun akıllı mekân modelleri geliştirmeye yönelik uygulama alanlarımız ve laboratuvarlarımız olacak. Sampaş ile çalışmamız üniversite-sanayi iş birliği için de çok özel bir örnek teşkil edecek. Kartopu gibi büyüyecek bir alandan söz ediyoruz. Dijital ikiz sayesinde bir kontrol odasından şehir yönetimiyle ilgili tüm süreçlere hâkim olmak mümkün. Ayrıca doğal afetlere hazırlanmamıza ve müdahale etmemize, kamu güvenliğini iyileştirmemize ve şehrin genel direncini artırmamıza yardımcı olabiliyor.”

İngiltere’nin dijital ikizini oluşturma projesinden pay almak için çalışmalara başladı

Mülkiyeli olan Şekip Karakaya, iş hayatına Sabancı Holding bünyesindeki şirketlerde başlamış. 1981 yılında, Sampaş Bilişim ve İletişim Sistemleri’ni kurmuş. Şirketin donanım satışı dışında yazılım, eğitim, servis ve destek faaliyetleriyle anahtar teslimi çözüm sağlayıcı firma olmasını sağlamış. 1984-1994 arasında, Türkiye'deki tüm il ve ilçeleri bizzat dolaşmış, kentlerin bilgisayarlarla donanmasını sağlamış. Üç yıl Adana Güçbirliği Vakfı Başkanlığı’nı yürüten Karakaya, Avrupa'da da marka haline gelen Akıllı Kent Otomasyon Projesi’ni hayata geçirmiş. Akıllı Kentler Platformu’nun Türkiye Başkanlığı’nı da yürüten Karakaya, akıllı şehir yatırımlarının büyüydüğünü belirtiyor ve ekliyor: “2027’de akıllı şehir alanı 1 trilyon doları geçecek. İngiltere Hükümeti üç ay önce ülkenin dijital ikizini yaratmak için 600 milyar pound bütçe ayırdı. Oradan pay almak için çalışmaya başladık. Türkiye’nin bu işi yaptığı bilinsin istiyoruz.”