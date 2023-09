Sergiler, performanslar, lezzetler

■ Akbank 41. Günümüz Sanatçıları Ödülü’nde dereceye giren eserler sergileniyor

Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği iş birliğiyle çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla 30 yıldır Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması gerçekleştiriliyor. Bu yıl düzenlenen 41’incisinde bin 20 başvuru alan yarışmada, jüri üyelerinin seçtiği 19 genç sanatçının eseri özel bir sergi ile Akbank Sanat’ta yerini aldı. Bu kapsamda 4 Kasım’a kadar resim, heykel, fotoğraf, video ve enstalasyon gibi çağdaş sanatın farklı ifade biçimlerini içeren eserler sanatseverlerle buluşuyor.

Sanatçı ve yazar Ferhat Özgür’ün küratörlüğünde sunulan sergide, sanat ile felsefe arasındaki ilişkiyi ele alan ve Spinoza’ya saygıyla ünlü düşünürün ortaya koyduğu ‘Conatus’ kavramı üzerinden öznel yorumlara dayanan eserler yer alıyor. Sergide eserleri yer alan sanatçılar Nazif Can Akçalı, Melike Şevval Akın, Cemil Arslan, Şener Yılmaz Aslan, Mustafa Yasin Aydoğan, Nur Bardakçı, Uğur Bişirici, Ahmet Dündar, Hüseyin Güler, Şeyma Güzelaydın, Yazı Ece Köz, Can Memişoğulları, Nazan Özaras, Okay Özkan, Monica Papi, Defne Parman, Fatih Umdu, Deniz Varlı, Ece Yazıcıgil…

Bu haberin ve köşemizdeki diğerlerinin ayrıntıları için lütfen https://www.ekonomim.com/yasam-keyfi adresine geçiniz...

■ Borusan Contemporary’de çok katmanlı bir sanat deneyimi

Borusan Contemporary, yeni kültür sanat sezonu için hazırladığı sergilerle sanatseverleri çok katmanlı bir sanat deneyimine davet ediyor. 90’li yılların sonundan bu yana sürdürdüğü sanat pratiğiyle, güncel sanata yön veren akımlar içerisinde anılan Britanyalı sanatçı Mat Collishaw, yeni solo sergisi Aritmi ile, sanat, bilim ve tarih disiplinlerinin perspektifinden önermeleri, yapay zekâ teknolojileriyle birleştiriyor.

Necmi Sönmez küratörlüğünde, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan bir seçki sunan Dijital Mitolojiler, Yeni Medya Sanatının farklı üretim olanaklarıyla şekillenen deneysel yaklaşımlarını ön plana çıkarıyor.

■ Ressam Şevket Dağ’ın 65 yapıtı bir arada sergilenecek

Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemi sanat tarihimizin önde gelen isimlerinden olan Şevket Dağ’ın (1875-1944) eserleri, “Zaman ve Mekânın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ” isimli sergide toplu olarak sergileniyor. Humanis organizasyonu ile Bozlu Art Project ev sahipliğinde gerçekleşecek kapsamlı sergi, İstanbul’da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 21 Eylül tarihinde açılışı yapılacak olan sergi, 25 Kasım tarihine kadar Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda gezilebilecek.

■ ENKA Sanat, uluslararası iki performansa ev sahipliği yapıyor

ENKA Sanat, bu yıl 5. yaşını kutlayan uluslararası performans sanatları festivali Istanbul Fringe Festival kapsamında iki özel performansı izleyicilerle buluşturacak. Dance Magazine tarafından “İzlenmesi gereken en iyi 25 sanatçı” arasında gösterilen, Kanadalı koreograf ve dansçı Rebecca Margolick’in sahne alacağı ilk performans “Bunker + Vault”, nesiller boyunca kadın bedeni üzerinde uygulanan amansız baskıları anlatıyor.

Koreografilerinde, “bedeniyle ilişki kuran bir insan olmanın ne anlama geldiğini” sorgulayan dansçı Becca Hoback’in sahne alacağı ikinci performans “Reprice”, yokluk, kırılganlık, nostalji ve bir başa çıkma mekanizması olarak sanrıyı gündeme taşıyor. Eserin bozulmuş ses müziği ve minimal seti, seyirciyi karakterin kaotik düşünce zincirine ve çocukluk anılarına doğru yolculuğa davet ediyor.

■ Ruh ve malzemeler Akdeniz’den; baharatlar ve pişirme teknikleri Asya’dan

Frankie’nin Executive Chef Aykut Doğanok imzalı MediterrAsian menüsü, ruhunu ve malzemelerini Akdeniz’den, pişirme tekniklerini ve baharatlarını Asya’dan alıyor. Yerel malzemeleri mevsiminde kullanmaya dikkat edilen menü Hint, Thai, Vietnam, Kore mutfak kültürlerini Akdeniz ruhu ile harmanlamayı amaçlıyor.

Frankie’nin menüsünde bulunanlar arasından Akya Tataki (Deniz Mahsulleri Ragu, Maydanoz, Kuru Reyhan ve Yosun); Çeşme Orkinos Sırt (Haşlanmış Pirinç, Sarımsak & Nöri Susam Cipsi, Bal Glaze); Mersin Karides (Siyah Sarımsak, Miso Mayonez); Frankie Yeşil (Akçaağaç Şurubu, Yuzu, Prinç Sirkesi, Susam); Mantarlı Spagetti (Sezonda Yabani Mantar, Miso Kreması); Deniz Mahsulu Spagetti (Vangole, Ahtapot, Karides, Domates Sos); Deniz Mahsullü Siyah Pirinç (Karides, Ahtapot, Mevsim Sebzeleri); Izgara İstridye Mantarı (Frenk Soğanı, Ev Yapımı Teriyaki Sos, Togaraşhi); Izgara Kuşkonmaz (Frenk Soğanı, Wafu Sos); Kuzu Brisket (Cibes, Köz Soğan, Fermente Nar, Patates Ekmeği) de yer alıyor.

■ “Etsiz Pazartesi” çağrısı!

Veggy, küçük hareketlerin dünya için büyük değişimler sağlayacağını düşünerek, herkesi “Etsiz Pazartesi” çağrısına kulak vermeye davet ediyor. “Etsiz Pazartesi”lerde bir tam gün boyunca hayvansal kaynaklı etten uzak duruluyor.

■ “Türkiye’nin 100. Yılı” temasıyla gerçekleştirilecek

“Sofralar Sergisi, “Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım” başlığıyla, Türkiye’nin 100. Yılı teması altında, 31 Ekim - 2 Kasım tarihlerinde, KM Events ve bluechip creative event tarafından Hilton İstanbul Bosphorus’ta düzenleniyor.