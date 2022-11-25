Seyyar piyazcılıktan lezzet ustalığına…

Niğdeli Rum bir ailenin çocuğu olan Pandeli Çobanoğlu, seyyar piyazcılıkla başladığı lokantacılığı, lezzet ustalığına dönüştürdü. Pandeli lokantası halen yaşıyor.

Pandeli Çobanoğlu, Niğdeli bir Rum ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta İstanbul’a gelip hamallık, bakkal çıraklığı, Mercan’da seyyar piyazcılık yapmaya başladı. Çukur Han’da ilk dükkanını bir barakada açıp, köfte piyaz sattı.

Birinci dünya savaşı döneminde bu hamal lokantasının müşterileri dönemin entellektüelleri, yazarları, şairleri, gazetecileri ve politikacıları oldu. Savaşta memleketi Niğde’ye dönmek zorunda kaldı. Savaş sonrasında yeniden İstanbul’a geldi. 1926’da Yağcılar İskelesinde üç katlı bir binada lokantacılığa yeniden başladı.

1955’te, 6-7 Eylül olaylarında lokantası yağmalanınca hayata küsüp, kenara çekildi. Pandeli’nin lokantacılığı bıraktığını öğrenen dönemin başbakanı Adnan Menderes, İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay’a Pandeli’ye yer bulması talimatını verdi. Kısa sürede sonuç alındı. Mısır Çarşısı girişinde lokanta ile Yağcılar İskelesinde bir mekân açıldı. 1958’de Yağcılar İskelesindeki lokanta yıkıldı. Ama Mısır Çarşısındaki lokanta, Türkiye’nin ilk “Turistik Belgeli” restoranı oldu. Birçok ünlü yabancı Pandeli Lokantası’nda yemek yedi.

Pandeli 1967’de vefat edince, lokantanın yönetimini hekim oğlu Hristo ile çocuk yaşta Pandeli’nin yanında çalışmaya başlamış Cemal Biberci üstlendi. 2017 yılında kapanan lokanta için Yücel Özalp girişimde bulundu, sonuç aldı. Pandeli bu isimle yaşamaya devam ediyor.

Lokanta kendisine has özel lezzetleriyle tanındı. Bu lezzetler arasında, dönerli patlıcan, kağıtta levrek, sebzeli pilav dolması, kömürde döner, zeytinyağlılar ve ayva tatlısı var.

Pandeli lokantasına birçok yerli ve yabancı ünlü konuk oldu. 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakanlardan Adnan Menderes, Kraliçe Süreyya, Yul Brryner, Audrey Hepburn ve film yönetmeni Roman Polanski bunlardan bazıları.

Pandeli Lokantası’nın, Türkiye’nin batılı anlamdaki ilk lokantası olarak kurumsal yaşamda özel bir yeri var. Seyyar piyazcılıktan özel lezzetler ustalığına, 100 yılı aşkın süredir ayakta duruyor. Kurucusu Pandeli Çobanoğlu’nın gastronomi alanında bıraktığı iz ise işin bir başka boyutu.

Pandeli ustayı saygıyla anıyorum.

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