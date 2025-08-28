Sığ hisseler hareketli Endeksi 23’e katladı

Son bir ayda borsada iyimserlik artarken, BIST 100 Endeksi yüzde 8,34 yükseldi. Aynı sürede BIST Tüm-100 Endeksi ise %12,92 artış kaydetti. Bu sürede BIST Tüm-100’deki performansıyla öne çıkan ilk 10 hisse %70 ile %194 arasında yükseldi. Küçük ve orta ölçekli hisseler bu çıkışlarıyla endeksin hayli üzerinde bir yükseliş kaydetti.

Hızlı yükseldiler

BIST Tüm-100 Endeksi kapsamında işlem gören Ensari Sınai Yatırımlar bir ayda %194 yükselerek listenin ilk sırsında yer aldı. Onu Peker GMYO ile İş Girişim takip etti. Ensari hissesinde yaşanan yüksek volatilite, devreye alınan brüt takas ve emir paketi gibi tedbirlerle soğutulmaya çalışıldığı gözleniyor.

Çıkış farklı sektörlerden

Listenin ilk 10 sıralamasına giren hisselerin sektör dağılımı aynı zamanda çeşitliliğin olduğunu gösteriyor. Farklı sektörlerde işlem gören şirketler yatırımcıların ilgisini çekerken bir aylık yükselişler adeta yıllık performansları aştı. Bu tablo sığ ve derinliği olmayan küçük ve orta ölçekli hisselerin, hızlı nakit girişiyle sert yükselişler gerçekleştirdiğini işaret ediyor.

Sığ piyasada yüksek volatilite

Borsada iyimserliğin ağır bastığı son bir ayda düşük işlem hacmi ve piyasa derinliği ile BIST Tüm-100 Endeksi’ne dahil hisselerin hareketi öne çıkıyor. Bu itibarla büyük hisselerin derinlikli ve aktif piyasasından farklılaşırken volatilite de artıyor. Listede ilk 10 arasına sondan giren Ahes GYO %71 yükselirken Çuhadaroğlu Metal’in çıkışı da %72 oldu. Söz konusu hisseler, kısa sürede gerçekleştirdikleri primle dikkat çekti.

25 milyar dolarlık rafi neri ve liman yatırımına gidiyor. Özel Endüstri Bölgesi statüsü aldı

Sasa’nın Yumurtalık’taki yatırımı şirkete ne gibi bir avantaj sağlayacak? / Onur İzgi

Onur, Sasa’nın Yumurtalık’ta gerçekleştirmeyi planladığı 25 milyar dolarlık petrokimya, rafineri ve liman yatırımı, Cumhurbaşkanı kararıyla “Özel Endüstri Bölgesi” statüsü kazandı. Bu statü, yatırımın yapılacağı alan için vergi, teşvik ve bürokratik işlemlerde önemli kolaylıklar sağlıyor. Neticede şirket hem maliyet hem de zaman açısından ciddi bir avantaj elde edecek. Böylesi büyük çaplı bir yatırımın devlet nezdinde stratejik önem taşıması, aynı zamanda konumunu sektör içinde daha da güçlendirecektir. Altı aylık mali tablolarda ise gelirini düşürürken artan finansal giderlerle birlikte dönem sonunda 8,8 milyar TL zarar açıkladı.

Yılın ilk yarısında gelir ve kârı düştü. Yüzde 900’lük bedelsiz güçlü ilgi görmesine yeterli olmadı

AG Anadolu Grubu Holding’in verdiği bedelsize rağmen fiyatı neden yeterince yükselmedi? / Gamze Erdoğan

Gamze, yüksek oranlı bedelsiz sermaye artırımları yatırımcı ilgisini artırarak kısa vadede fiyatlamayı yukarı çekebilmektedir. Ancak, kârlılık görünümü beklentiyi desteklemediğinde kalıcı bir yükseliş etkisi sınırlı kalması şaşırtmamalı. AG Anadolu Grubu’nda %900 bedelsiz sermaye artırımı gerçekleşmiş olsa da benzer bir tablonun oluştuğu söylenebilir. Şirket 6 aylık mali dönemde gelirini %7, esas faaliyet kârını %85 ve net dönem kârını %81 düşürdü. Bedelsizle oluşan yeni paylar piyasada karşılık bulsa da, firmanın mali performansındaki zayıfl ık fiyat artışını baskılamış görünüyor. Şirketin kârlılığını artırabilmesi önemli.

YATIRIM FONLARI

BSH fonu, banka hisselerine yoğunlaşarak getiriyi artırmak istiyor

Atlas Portföy’ün Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fonu (BSH), portföyünün ağırlıklı kısmını banka hisselerine ayırıyor. Portföyünde ağırlıklı olarak İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Garanti ve Halkbank hissesi bulunuyor. 18 Aralık 2024’de işlem görmeye bağlayan fonun toplam değeri sadece 2,3 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Doluluk oranı düşük olan fonun yılbaşından bu yana getirisi de %5 seviyesinde. Yüksek risk (6) sınıfında yer almasına rağmen fonun geçen sürede volatiliteyi fırsata çevirecek bir performans yakalayamadığı gözleniyor. BSH’ın temel stratejisi, bankacılık endeksini takip ederek sektördeki olası toparlanmalardan pay almak üzerine kurulu. Ancak 2025’te BIST Banka Endeksi’nin yılbaşından bu yana %17’lik performansına rağmen sektör endeksinin gerisinde kaldığı gözleniyor.

TAHVİL

Nurol Yatırım, %45,82 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Nurol Yatırım, 25.08.2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 600.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %41,50, bileşik faizi ise %45,82’ye denk geliyor. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %20,69 olacak.

%41,5 YILLIK BASİT FAİZ

26 Ağustos tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,68 seviyesinde bulunuyor. Nurol Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %41,50 basit faiz oranı, TLREF oranının yaklaşık 1,18 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için makul bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 26.08.2025 olurken vade tarihi 24.02.2026 olacak. Piyasada TRFNURL22630 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ASTOR ENERJİ

Yurt dışı firmasıyla iş birliğine gidiyor. Anlaşmayla küresel projelere çözüm ortağı olabilecek

Astor Enerji, enerji depolama sistemleri ve yüksek gerilim ekipmanları alanında küresel faaliyet gösteren Energy Vault ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Sözleşme kapsamında, Energy Vault’un Romanya’daki projelerine 2 GWh kapasiteli pil tabanlı enerji depolama sistemleri temin edilirken, Astor Enerji de ABD, Avustralya ve Avrupa’daki projelere yönelik 1 GW üzeri kapasitede trafo ve yüksek gerilim ekipmanları tedarik edecek. Ortaklık aynı zamanda ileri enerji yönetim sistemlerini de kapsıyor. Astor Enerji’nin bu iş birliği, sadece ürün ihracatı değil, aynı zamanda küresel projelere çözüm ortağı olarak katılma niteliği taşıyor. Avrupa’dan Asya-Pasifik’e uzanan bu ağ, şirketin global rekabette teknik yetkinliğini ve tedarik gücünü göstermek açısından önemli.

TÜRK İLAÇ

Türkmenistan’a 5 milyon dolarlık serum sattı. Yıl sonuna kadar sevkiyatlar tamamlanıyor

Türk İlaç, Türkmenistan ile yaklaşık 5 milyon dolar tutarında serum tedarik sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında ilk ödeme dilimi olan 1.096.770 dolar tahsil edildi. Bu kapsamda ilk parti sevkiyatı tamamlandı. Geriye kalan teslimatlar ve ödemelerin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Anlaşma şirketin geçen yıl oluşan gelirinin %6,85’ine denk geliyor. Serum ve benzeri ürünler, temel sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez kalemleri arasında başta yer alıyor. Bu ürünlerin kamu alımları genellikle sabit fiyatlı ve garantili alım avantajı sunar. Gelişmekte olan ülkelerdeki devlet tedarik programları, yerli üretici firmalar için sürdürülebilir ihracat kanalı yaratır. Türkiye, son yıllarda biyoteknoloji ve serum alanında dışa açılan firmalarıyla dikkat çekmekte.

DATAGATE

Vodafone Dağıtım Sözleşmesini devralıyor. Yıllık 300 milyon dolar ek hacim hedefliyor

Datagate Bilgisayar, Arena Connect ve Vodafone Dağıtım arasında imzalanan cihaz tedarik sözleşmesinin devralınması sürecinde Rekabet Kurulu’ndan bireysel muafiyet aldı. Karar, sözleşme devrine onay anlamına geliyor. Sürecin tamamlanmasının ardından Datagate, Vodafone ürünlerinin dağıtım ve tedariğinde doğrudan yetkili olacak. İş birliğinin yıllık en az 300 milyon dolar ek iş hacmi sağlaması ve yılın ikinci yarısından itibaren finansallara pozitif katkı sağlaması bekleniyor. Mobil cihaz pazarında dağıtım sözleşmeleri, doğrudan satış kanalları ile yaygın perakende ağlarına erişim sağladığı için yüksek hacimli ve nakit akışı güçlü işler olmakta. Telekom operatörlerinin cihaz tedarik zinciri, genellikle geniş bayi ağı ve kampanya destekli satış modellerine dayanıyor.