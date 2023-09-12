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Şimşek: Rezervler kullanılmayacak…

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV televizyonuna yaptığı açıklamada “Yüzde 140 kredi büyümesinin olduğu ortamda” enflasyonla mücadele yapılamayacağı gibi, cari açığın da kontrol alınamayacağının altını çizdi. OVP'de birinci önceliklerinin 2026’da enflasyonu tek haneye düşürmek olduğunu tekrarladı, ancak büyümenin hedeflendiği bir programda dezenflasyonun nasıl uygulanacağına açıklık getirmedi. Şimşek, KKM’nin geleceği için ”kademeli bir çıkış programımız var” bilgisini vermekle yetindi. Şimşek’in açıklamalarının ayrıntısında şu konular yer alıyor:

• OVP’de birinci önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Bu zor süreçte üç yıl sonra hedefimiz tek haneli enflasyon.

• Programın ikinci bileşeni mali disiplin olacak. Geçmişte AK Parti hükümetlerinin en güçlü tarafı, maliye politikası çıpasıydı. Bu sayede yatırıma odaklanabilen bütçeler sunabildik.

• Üçüncü önemli bileşen yapısal reformlar. Hangi reformu hangi çeyrekte yapacağımızı takvime bağladık. Bakan Şimşek, döviz kuru konusunda

“Bizim kur hedefimiz yok, aslında bir tahminin de olmaması lazım” şeklinde açıklama yapıyor.

Şimşek, KKM konusunda “garanti” niteliği taşıyan şu ifadeyi kullanıyor: Vatandaş müsterih olsun, KKM tedbirleri mevduat sahiplerini etkilemeyecek. Önceliğimiz rezerv biriktirmek. Merkez Bankası kur hedefi için rezerv harcamıyor.

Bana göre Bakan Şimşek’in bu açıklamaları, iş dünyasının bilgilenmesi ve önünü görmesi açısından önemli ve şeffaflık politikasına uygun. En önemlisi kredi derecelendirme kuruluşlarının da bunu görmesi.

İşin başında olduğumuz kesin, uygulamanın da kesintisiz devamı gerekiyor.

GÜNÜN NOTU:

Şili’de demokratik rejimin ABD destekli bir cunta tarafından yok edilmesinin dün 50. yılıydı. Dr. Allende’yi saygıyla anıyorum.

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