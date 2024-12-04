Şirketin kurumsalı iyidir ama sektörüne bakmalı

Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki 6 hisse yılbaşından bu yana ortalama yüzde 44,19 kazandırdı. Söz konusu endekste ağırlığı yüksek hisselerde getiriler farklılaştı. Bankalar, yükselirken sıkı para politikasının etkisi ile sanayiler geride kaldı. Yatırımcılar trendleri izlemeli.

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde ağırlığı yüksek bankalar, yılbaşından bu yana pozitif ayrıştı. Özellikle Garanti Bankası, yılbaşından bu yana yüzde 116 kazanç sağlayarak yatırımcıların dikkatini çekti. Yapı Kredi Bankası da yüzde 54’lük artışla öne çıktı.

Sanayi hisseleri zayıf kaldı

Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik gibi sanayi hisseleri ise bankalara kıyasla daha düşük performans sergiledi. Tüpraş, yılbaşından bu yana yüzde 17,74 yükselirken, Ereğli Demir Çelik yüzde 28,58’lik getirisiyle endekste daha mütevazı bir yerde kaldı. Sanayi hisselerindeki bu durgunluk, küresel ekonomik koşullardaki zayıflama ve sıkı para politikasının etkisi ile artan maliyet ve düşen iç talepten kaynaklanıyor.

Politika değişikliği ile canlanacaklar

Merkez Bankası’nın sıkı para politikası, özellikle sanayi hisselerde baskıya yol açtı. Ancak Aselsan gibi teknoloji odaklı şirketler bu süreçten güçlenerek çıkabilme gücüne sahip. Yılbaşından bu yana yüzde 56 artış kaydeden Aselsan, savunma sanayindeki projeleriyle öne çıkmaya devam ediyor. Sektörün uzun vadede daha canlı bir performans sergilemesi bekleniyor.

Otomotivlerin özvarlık kârlılığı

yüksek Otomotiv hisseleri, yüksek özvarlık kârlılığıyla dikkat çekiyor. Ford Otosan, yılbaşından bu yana yüzde 38’lik kazanç sağlarken, endeksteki ağırlığını koruyor. Sektördeki diğer hisselerle birlikte, iç talep artışının otomotiv sektörünü desteklemesi bekleniyor. Türk Traktör’ün özvarlık karlılığı yüzde 73,79 olurken Ford Otosan’ın özvarlık karlılığı yüzde 71,99 oldu.

ZEYNEP’E SOR

HİSSE GERİ ALIMI MI, HİSSE DAĞITIMI MI?

Hisse geri alımı; değeri artışı, sinyal, esneklik, seyreltmeyi önleme. Kısa süreli etki, borçlanma riski, fırsat maliyeti, yanıltıcı algı.

Hisse dağıtımı; hissedarı ödüllendirme, büyüme sinyali, vergi avantajı, likidite artışı. Piyasa algısı, seyrelme riski, değerleme karmaşası.

Bu yıl daralan bir gelir ve kârlılık yaşadı. Seneye genişleyen bir gelir ve kârlılık beklenmeli

Vestel Beyaz Eşya için aracı kurumların hedef fiyatını öğrenebilir miyim? / Ufuk Budak

Ufuk, aracı kurumların firmalarla ilgili değerlendirmeleri olsa da bu önerilen fiyatların hangi şartlarda ve sürelerde olduğuna da dikkat etmen gerekir. Aksi taktirde öngörünün gerçekleşme riski dışında senin değerlendirme riskin de gündeme gelecektir. Vestel Beyaz Eşya son açıkladığı dokuz aylık verilerinde hem gelirini hem de kârını düşürdü. Sıkı para politikası sektörü olumsuz etkiliyor. Öte yandan önümüzdeki yıldan itibaren enflasyondaki düşüşle birlikte daha gevşek para politikası devreye girmesi beklenmeli. Ayrıca ihracat koşullarında da iyileşme olacak. Bunlar şirketin gelirine ve dolayısıyla da kârına olumlu yansıyacak

Büyük ortak yabancılara sattı. Borsada da son altı ayda yabancılar ve fonların alımları öne çıktı

Pegasus’un büyük ortağının hisse satmasını nasıl okumak gerekir? / İlkay Gezgin

İlkay, Pegasus’un büyük ortağı Esas Holding, sahip olduğu yaklaşık %3,85 oranındaki payını her bir hissesi 217,53 TL’den olmak üzere sattı. Satış sonucunda yaklaşık 4,2 milyar TL brüt gelir elde etti. Hisselerin yurt dışında kurumsal yatırımcılara satılması Pegasus’a olan ilginin göstergesi olarak değerlendirilebilir. Satış sonrası Esas Holding’in sermayedeki payı %52,8’e geriledi. Takas verileri incelendiğinde ise son altı ayda özellikle fonların ve yabancı yatırımcıların alım yönlü işlemlerde bulundukları gözleniyor. Fiyatı da temmuz ayında en yüksek 260 TL’ye kadar çıktı. Ardından satış ağırlıklı işlemlerle şimdilerde yatayda.

YATIRIM FONLARI

Yapı Kredi Portföy’ün YDK Fonu düşük riskle yılbaşından bu yana %49,76 kazandırdı

Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (YDK), toplam değerinin %53,35’unu devlet tahvillerine, %28,24’sini finansman bonolarına yatırarak güvenli ve likit bir yatırım stratejisi izliyor. Ağırlıklı ortalama vadesi 25- 90 gün olan fon, kısa vadeli enstrümanlar aracılığıyla düşük risk profili sunuyor. Fonun bu strateji, özellikle dalgalı piyasalarda birikimini koruma arayışında olanlar için alternatif bir seçenek olmakta. Toplam değeri 9082 milyon TL olan fonun 50.681 yatırımcısı bulunuyor. YDK, yılbaşından itibaren %49,76’lik bir getiri sağlarken risk getiri dengesi gözetildiğinde rakip fonlara göre öne çıkıyor. Kısa vadeli piyasa enstrümanlarını tercih eden bu yapı, mevcut ekonomik ortamda faiz oranlarının artış trendinde olduğu bir dönemde avantaj sağlıyor.

TAHVİL

Altınkılıç Gıda, %68,55 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Altınkılıç Gıda, 2 Aralık 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 250.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %57, bileşik faizi ise %68,55’e denk geliyor. 121 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %18,90 olacak.

%57 YILLIK BASİT FAİZ

2 Aralık tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,71 seviyesinde bulunuyor. Altınkılıç Gıda çıkardığı bononun yıllık %57 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 7,29 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 2 Aralık 2024 olurken vade tarihi 2 Nisan 2025 olacak. Piyasada TRFALTK42517 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ

Mali yapısını güçlendirmek için tahsisli sermaye artırımına gitti. Yatırımlarında kullanacak

Akfen Yenilenebilir Enerji, tahsisli sermaye artırımını tamamladı. Şirket, 1.016.031.947 TL olan çıkarılmış sermayesini 1.196.962.446 TL’ye artırdı. Paylar, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, Akfen International Holding’e tahsis edildi. Gerçekleştirilen tahsisli sermaye artırımında bir hissenin bedeli 17,41 TL olarak belirlenirken toplam satış tutarı 3.150.000.000 TL oldu. Açıklamada artırılan sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, Akfen International’ın şirketten alacağına mahsup edildiği belirtildi. Ayrıca tamamı başlamış ve bir kısmı sene sonu faaliyete geçecek olan toplam 188 MW güneş ve rüzgar santral yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere 3.150.000.000 TL kaynak girişi sağlandığı belirtildi. Hisse ise son bir aydır hareketli.

FORMET METAL

Bağlı ortaklığıyla birleşerek bünyesine dahil edecek. Onay için SPK’ya başvuruda bulundu

Formet Metal, %100 bağlı ortaklığı olan Formet Dış Ticaret’i devralarak kolaylaştırılmış usulde birleşme kararı aldı. Şirketin 26 Kasım tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, birleşme işlemi için SPK’ya onay başvurusu yapıldı. Birleşme işlemi, dokuz aylık mali tablolar esas alınarak gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek birleşme neticesinde Formet Metal’in sermayesinde değişiklik olmayacak. Birleşmenin sonuçlanması için SPK’dan onayın gelmesi gerekiyor. Şirket birleşmeyi kurumsal yapısını sadeleştirme ve operasyonel verimliliği artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında ise satışlarını %15 geriletti. Dönem sonunda da 129,6 milyon TL ile artan bir zarar dikkat çekiyor.

ALTINKILIÇ GIDA

Gömeç ve Ezine tesislerini taşımasının ardından bu arsalarda konut projesi geliştirecek

Altınkılıç Gıda, Gömeç tesisindeki üretim faaliyetlerini Burhaniye OSB’deki yeni tesisine taşımasının ardından, Gömeç’te bulunan arsası üzerinde yaklaşık 200 dairelik bir konut projesi için ön görüşmelere başladığını duyurdu. Şirket, bu adımla sahip olduğu gayrimenkulün üzerinde yeni bir yatırım planı geliştirmeyi hedefliyor. Firma, aynı şekilde Ezine üretim tesisini de Ezine Gıda İhtisas OSB’ye taşınmasının ardından, Ezine’de bulunan arazide de 400 dairelik bir konut projesi planlıyor. Bununla ilgili de kısa süre içinde görüşmelere başlayacağını belirtti. Altınkılıç Gıda, hem Gömeç hem de Ezine bölgesindeki konut projeleriyle, gayrimenkullerini değerlendirmeyi hedeflediği anlaşılıyor. Firma, bu şekilde gayrimenkul sektöründeki gelişmelerden yararlanmak istiyor.