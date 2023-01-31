Şirketler artık cep telefonu filosu kiralıyor!

Sinan Ventura, Alper Erdem, Cenk Yılmaz ve Elif Kapıcı’nın ortak olduğu Kiralabunu. com, 2021 yılında kuruldu. Platformda, cep telefonundan robot süpürgeye, televizyondan kulaklığa 11 kategoride 500’ün üzerinde ürün kiralanıyor. Bu yıl sonunda ürün sayısının 1000’e çıkarılması hedefl eniyor. Elektronik ürünleriyle başlayan kiralama sistemine sekiz ay önce anne-bebek ürünleri dahil oldu. Alım gücündeki azalma ve sürekli zamlanan ürünler yüzünden anne ve babalar Kiralamini.com adıyla devreye alınan platforma büyük ilgi göstermiş. Sağlık, spor ve müzik ürünleri de sisteme girerken servis ağı güçlendirildiğinde beyaz eşya kategorisi de ürün gamına katılacak. Teknosa ile yapılan iş birliği çerçevesinde internet alışverişinde 100’den fazla üründe ‘satın al’ butonunun yanına ‘kirala’ butonu da eklendi. Teknosa’nın üç pilot mağazasında müşteriye sunulan hizmet, sonrasında tüm mağazalara entegre edilecek.

Kiralabunu.com’un ortakları bireysel tüketiciye hizmet için yola çıktı ama kurumsal müşteri sayısı çok hızlı artmış. Şu anda perakende devlerinden bankalara 100’ün üzerinde kurum elektronik ihtiyaçlarını kiralama yöntemiyle gidermeye başlamış.

5 milyar dolarlık envantere ulaşılacak

Ortaklardan Sinan Ventura ve Elif Kapıcı Erdem ile buluştuk. Önümüzdeki beş yıl içinde bu işin çok büyük bir sektör olacağını anlatan Sinan Ventura, Almanya’da bir şirketin 4 milyar euro değerinde 2 milyon adetlik bir envanteri yönettiğini söylüyor. Ventura, “Türkiye’de de benzer bir yapı oluştuğunda yılda 1 milyar dolarlık kiralama kontratının üretileceğini, beş yılda ise 5 milyar dolarlık bir envanter büyüklüğüne ulaşılacağını öngörüyoruz. Türkiye’de tüketici elektroniği anlamında pazarın kurucusu biziz ama pazar büyüyor. Aslında araç, kıyafet gibi birçok kategoride kiralama büyüyecek. Yabancılar da bu alana yatırım yapmaya başladı. Türkiye’de yılda 400 milyar TL’nin üzerinde harcamanın yapıldığı bir elektronik pazarı mevcut. Kiralama işinin bu pazarda yüzde 2-3 bandına oturacağını öngörüyoruz” diyor.

Bireysel kiralama olarak yola çıktıklarını ancak kurumların da bu modele çok büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Ventura, devam ediyor: “Biz cihazların ömrünü uzatıp elektronik atıkların azaltılmasına katkı sağlıyoruz. Türkiye’nin en büyük market zincirlerinin de yer aldığı 100’ün üzerinde kuruma hizmet veriyoruz. Bankalarla da çalışıyoruz inşaat şirketleriyle de… Ekonomik gelişmeleri de göz önünde bulundurursanız kaynakların etkin kullanımı günümüzde büyük önem taşıyor. Şirketler artık araç filosu gibi elektronik cihaz filosu kiralıyor. Parasını işine yatırma fırsatı buluyor. Bireysel müşterinin kiralamaya alışması daha uzun sürüyor. Kurumlar bu anlamda daha hızlı hareket ediyor.”

Şirketlerden ilginç talepler geliyor mu diye soruyorum, şu cevabı alıyorum: “Çalışanlarının çocukları için puset kiralayanlar var. Play Station kiralayan da var akıllı saat de… Son dönemde çalışanlarına deneyim çeki olarak hediye ediyorlar bizim modeli.”

Haziran ayında yatırım turuna çıkacak

Kiralabunu.com, 2022 yılında iki tur yatırım almış. Bu iki turda toplam yatırım tutarı 1,1 milyon dolar olmuş. İki melek yatırımcıyla Kiralabunu.com’da ortak sayısının altıya çıktığını belirten Sinan Ventura, “Bu yıl da Haziran gibi 5-8 milyon dolar arasında yeni bir yatırım turumuz olacak. Global fonlar ve Türkiye’den fonlarla yatırımcılar bu alana yatırım yapmak istiyor” diyor.

Ortaklardan birinin telefonu, diğerinin kahve makinesi kiralık

Kiralabunu.com’da cep telefonu kirası 200 TL’den başlıyor, 3 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bir aylığına da 18 aylığına da kiralama yapmak mümkün. Kiralamada 18 ay fi yat garantisi veriliyor. Memnun kaldığınız ürünü satın alabiliyorsunuz. Sinan Ventura’nın cep telefonu da kiralık. Elif Kapıcı Erdem da evdeki kahve makinesi ve elektrik süpürgesinin kiralık olduğunu anlatıyor. Kapıcı, denemek için ürünleri kiraladığını, memnun kaldığında satın alacağını söylüyor. En çok hangi ürünlerin kiralandığını soruyorum, Elif Kapıcı Erdem şöyle yanıtlıyor: “Şu anda 30 bin abonemiz var. Abonelerin yüzde 50’si uzun vadeli kiralama yapıyor. İlk kiraladığımız ürün hava temizleme cihazıydı. Altın günü olan bir kullanıcı talep etmişti. Platformda en çok cep telefonu, bilgisayar ve tablet kiralanıyor. Robot süpürge gibi ürünleri satın almadan denemek için kiralayanlar var. Müşteri kitlesinde 20-40 yaş ağırlıkta. Öğrenciler genelde 4 aylık kiralama yapıyor. Küçük esnaf ve küçük ofisler ihtiyaçlarını vergiden düşebildikleri için bu yolla karşılıyor.”