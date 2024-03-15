Şirketlere ‘check-up’ yapıp ilaç yazıyoruz verimliliği tetikliyoruz

TÜRKİYE İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Başkanı Özgür Burak Akkol, davet etti:

- Şehrin ortasında, her türlü teknolojik altyapıya, donanıma sahip fabrika gibi olan MEXT’i Kasım 2020’de, açılıştan kısa süre sonra gezmiştiniz. Gelin yine birlikte gezelim, neler yapılmış bir görün.

Hakan Güldağ ile birlikte Özgür Burak Akkol’un davetine uyduk, MESS’in Ataşehir’de Ağustos 2020’deki fiyatlarla 200 milyon lirayı aşkın yatırımla kurduğu Teknoloji Merkezi MEXT’e gittik.

Giderken Kasım 2020’de Şeref Oğuz ve Hakan Güldağ’la yaptığımız tur sonrası yazdığım yazıya baktım:

MESS’in MEXT’i “verimlilik doping merkezi” gibi oldu…

Özgür Burak Akkol başkanlığındaki MESS yönetim kurulu üyeleri “model fabrika” kurma hedefiyle yola çıkıp, ekiplerini ABD’den Fransa’ya Almanya’dan Güney Kore’ye kadar 25 merkeze göndermiş, şu kararı vermişti:

- Dünyadaki en büyük, en iyi teknoloji merkezini kuralım…

MESS, Harvard’dan Boğaziçi’ne, MIT’den Fraunhofer’e, FESTO’dan Alman HPI’ye kadar önde gelen üniversite-eğitim kurumlarıyla, Microsoft ve Bosch başta olmak üzere önemli teknoloji şirketleriyle işbirliğine gitmiş, “MESS” ile “Next”i birleştirip adını “MEXT” olarak belirlediği merkezi kurmuştu.

Özgür Burak Akkol, Kasım 2020’deki ziyaretimizde iddialarını şöyle ortaya koymuştu:

MEXT’te 120 tane “use case” (kullanım senaryosu) var. Bunların 20’si dünyada ilk kez burada devreye girmiş oldu.

MEXT’te eğitim alan, deneyim kazanan ekiplerin çalıştıkları fabrikalarda ulaştıkları verimlilik yüzde 170’e kadar çıkıyor.

Akkol, kısa süre önceki ziyaretimizde MEXT’te yapılanların bir bölümünü şöyle özetledi:

Şirketlere “check-up” yapıyoruz.

İlaçlarını yazıyoruz.

Verimlilik yükselişinin yolunu açıyoruz.

Özgür Burak Akkol, MEXT’i ziyaret ettiğimiz gün kendisine eşlik eden ekibi tanıttı:

Fatih Ay (MESS Genel Sekreteri)

Efe Erdem (MEXT Grup Direktörü)

Semih Özkan (İleri Teknoloji Üretim Direktörü)

Barış Arıkan (Satış ve Ekosistem Direktörü)

Ali Kemal Düzova (Proje Direktörü)

Bahadır Keskin (Proje Direktörü)

MEXT’in yerini belirledikleri günlere döndü:

- Arkadaşlarımızın farklı ülkelerde gezdikleri teknoloji merkezlerinden yansıttıkları uyarıları dikkate aldık:

MESS üyelerine yakın olmalı

Üniversitelere yakın olmalı

Metro gibi toplu ulaşım araçlarına yakın olmalı.

MEXT’in en önemli özelliğinin altını çizdi:

- Burası demonstrasyon merkezi değil. Gerçekten öğreten bir merkez.

Efe Erdem araya girdi:

- Burası tam bir ikiz dönüşüm merkezi. Dijital ve yeşil dönüşümü odağına alıyor. 50’yi aşkın partnerimiz var. Start-up’ları da eklediğimizde partner sayısı 100’e yaklaşıyor.

Efe Erdem, sunuma geçti:

- MEXT, Ağustos 2020’de açılmıştı. Siz Kasım 2020’de gelmiştiniz. O günden beri 20 bin kişi burada eğitim gördü. 10 bin ziyaretçi ağırladık. Yani, 30 bin kişiyi kucakladık.

MEXT’in COVID-19 pandemisi sırasında açıldığını anımsattı:

- Danışmanlık ve eğitim yoluyla 450 şirkete dokunduk. Tekstilden çimentoya, petrokimyadan ilaca kadar 10’u aşkın sektöre ulaşmış olduk.

Şu noktanın altını çizdi:

- Ziyaret ücretsiz ama eğitim için ücret alıyoruz. AB’den fon kullanıyoruz, hizmeti sanayiye yönlendiriyoruz.

Kasım 2020’ye döndü:

- 2020 yılı Kasım ayında 70 uygulamamız vardı. Şimdi uygulama sayısı 160’ı buldu.

MEXT’te şirketlerin problemlerine çözüm üretildiğini vurguladı:

- Kişi başına verimliliğin 3 katına çıktığı örnekleri görüyoruz.

MESS’in “model fabrika” planıyla yola çıkıp kurduğu MEXT, İstanbul’un merkezi noktasında şirketlerde teknolojik, dijital dönüşüme öncülük eden, verimliliği ciddi ölçüde tetikleyen bir merkez oldu…

MESS, MEXT’i kurarak işveren sendikacılığında sergilediği dönüşümü de ortaya koydu…

7/24 doluyuz hafta sonları da çalışıyoruz

MEXT Grup Direktörü Efe Erdem, ehliyet sahibi teknik ekip dahil 45 kişiyle hizmet verdiklerini belirtti:

- 7/24 doluyuz. Hafta sonları da çalışıyoruz. “Gezdik, gördük” denilen değil, fiilen öğreten bir merkez burası.

Veri analizi eğitimleri verdiklerini bildirdi:

- Şirketlere “içerideki kadroyu devşir” diyoruz.

Fabrikaların “dijital olgunluk”larını ölçtüklerini kaydetti:

- MEXT’te “dijital olgunluk” değerlendirme hizmeti veriyoruz. İşletmelerin “dijital dönüşüm”de hangi aşamada olduklarına yönelik değerlendirmeler yapılıyor. Her şirket “dijital dönüşüm” skorunu görüyor. Sonunda yol haritası belirleniyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Türkiye’nin en kapsamlı “Sanayide Dijital Dönüşüm Müfredatı” burada veriliyor. Burası dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi.

Üst düzey şirket yöneticilerden aldıkları sorulara değindi:

- Özellikle üst düzey yöneticiler somut olarak, “Ben ne yapmalıyım?” sorusuna yanıt istiyor. Bazı şirketlere 2 yıla varan yol haritası hazırlıyoruz.

Teknoloji okur-yazarlığı üzerinde durdu:

- Çevik dönüşüm, eski usul hiyerarşik yapıyla olmuyor. Teknoloji okur-yazarlığı gerekiyor.

4 ülkeye ‘hizmet ihracatı’ yaptık

MEXT Grup Direktörü Efe Erdem, verdikleri hizmetlerle yurt dışına da açıldıklarını bildirdi:

- Suudi Arabistan, Azerbaycan, Almanya ve Romanya’ya hizmet ihracatı yapıyoruz. Bu ülkelerde toplam 10 şirkete hizmet ihraç ettik.

Ayrıca Karadeniz Bölgesi’nde bir işbirliğine imza attıklarını belirtti:

- Romanya ve Gürcistan’daki ilgili kurumlarla bir konsorsiyum kurduk. Yapay zeka ile su kirliliğinin çevresel etkisi üzerine çalışmalar yapılıyor. Bu projede İstanbul Üniversitesi ile Gürcistan ve Romanya’daki ilgili kurumlar yer alıyor.

Yolu MEXT’ten geçen ‘İntenseye’, ABD’de unicorn olma yolunda

MEXT Grup Direktörü Efe Erdem, start-up’lar için “işi büyütecek network” ortamı yarattıklarını belirterek Sercan Esen’in Kurucu Ortağı ve CEO’su olduğu “İntenseye”yi örnek gösterdi:

- “İntenseye” görüntülerden yapay zeka ile iş güvenliği taraması yapıyor. MESS ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, bizzat “İntenseye” için liderlik yaptı. 170 fabrikaya girmelerinin yolunu açtı.

Ardından ekledi:

- “İntenseye” şu anda ABD’de “unicorn” (milyar dolarlık şirket) olma yolunda ilerliyor.

MEXT’in dokunuşlarından yararlanan bir başka start-up’a değindi:

- Sensemore, üretim hatlarında, makinelerde yapay zeka desteğiyle arızaları önceden görüp, “Şu noktadan arıza olabileceği sinyalleri geliyor” uyarısı yapan uygulama geliştirdi. Sanayide çok önemli işlevi var.

Anadolu’daki tekstilci hiç yatırım yapmadan verimlilik artışı sağladı

MEXT Grup Direktörü Efe Erdem, verdikleri eğitimlerin, şirketlere rehberliklerin etkisini Anadolu’dan bir tekstilciden örnekle örnekledi:

- Anadolu’dan bir tekstilci MEXT’e geldi. Üretim süreçleriyle ilgili doğru yönlendirmelerle hiç ek yatırım yapmadan yüzde 20 verimlilik artışı sağladı.

MEXT’in dokunduğu il sayısını paylaştı:

- MEXT’te 20 bin kişiye eğitim verdiğimizi, 10 bin ziyaretçi ağırladığımızı söylemiştim. 450 şirkete dokunduğumuzu aktarmıştım. Bugüne kadar söz konusu hizmetler için 32 ilimizden kişi ve şirketlere dokunmuş durumdayız.

‘Dış iskelet’ 18 kiloyu 6 kilo hissettiriyor

MEXT Grup Direktörü Efe Erdem başkanlığındaki ekiple MEXT’i gezerken bir noktada sırtında ve bacaklarında “dış iskelet”i giymiş teknik yöneticinin önünde durduk:

- “Dış iskelet” arkadaşımızın tezgahta işlemek üzere alacağı parçanın ağırlığını 3’te bir düzeyinde hissettiriyor.

“Dış iskelet” giymiş teknik yönetici parçayı kaldırdı:

- Bu aslında 18 kilo. Ancak, “dış iskelet” sayesinde benim vücuduma etkisi 6 kiloda kalıyor.

“Dış iskelet”in çalışma sırasında en ergonomik duruşu sağladığını belirtti:

- Ergonomik duruş sayesinde kaldırdığım parçanın ağırlığının vücuda etkisi 3’te birde kalıyor.