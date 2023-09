Şırnak’ta 150 yıllık bağın üzümü ‘dayanışma’ şarabına dönüştü

Doğu Anadolu, şarabın anavatanı olarak biliniyor. Bölgede bağcılık ve şarapçılığın geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanıyor. Öküzgözü ve Diyarbakır’a özgü olan Boğazkere’nin yetiştiği Elazığ, bu anlamda önemli bir şehir. Bu hafta başında Elazığ’da bağbozumuna katıldım. Mey | Diageo Genel Mü dü rü Levent Kö - mü r bizi Alpagut bağlarında ağırladı. Şehir merkezindeki şarap fabrikasını gezdik, ürünler hakkında bilgi aldık. International Wine and Spirits Academy (IWSA) Müdürü Ayç a Budak, Mey I Diageo – Kayra Pazarlama Mü - dü rü Emir Onar ile Kayra Şarapları Ü retim Mü dü rü Murat Ü - ner şarabın tarihçesinden yeni ürünlere birçok konuda bilgi verdi. Kayra Şarapları’ndan Önolog Daniel O’Donnell da Mey I Diageo ekibindeki isimlerdendi. Levent Kömür, O’Donnell’ı göreceği için çok mutluydu. Öğrendik ki O’Donnell, çok ciddi bir rahatsızlık geçirdikten sonra yeniden Elazığ’a gelmiş. Levent Kömür ile O’Donnell’ın buluşması görülmeye değerdi.

“Üreticinin birlik olması, tüketicinin talep etmesi lazım”

Üç tane Yeni Zelanda kaybettik!

Mey | Diageo, 650 sö zleş meli ç iftç iden, yılda ortalama 7 bin ile 10 bin ton arasında alım yapıyor. Elazığ Ş arap Ü retim Tesisi, 1942’de kurulmuş. Ö kü zgö zü ve Boğ azkere’yi yerinde iş leyebilen tek ü retim tesisi ve yılda 6,2 milyon litre üretim kapasitesine sahip. Tarım Bakanlığ ı ve TÜ İ K verilerine gö re Türkiye’de geçen yıl 4,2 milyon ton üzüm üretildi. Üretilen ü zü mü n %51’i sofralık. Tü rkiye, ş u anda dü nyanın 5’inci bü yü k bağ alanına sahip ü lkesi ancak ü retilen ü zü mü n yalnızca yü zde 3’ü ş arap yapımına ayrılıyor. Ocak-Ağustos 2023 Nielsen verilerine göre, Türkiye toplam alkollü içecek pazarı 719 milyon litre. Şarap pazarı 40 milyon, distile içki pazarı 47 milyon litre. Kiş i baş ına ş arap tü ketimi ise yılda 1 litre civarında. Levent Kömür, “Türkiye’de 400 bin hektar civarında bir alanda üzüm üretimi yapılıyor. 2004 yılında bu rakam 520 bindi. 2021’de 390 bine geriledi. Yeni Zelanda’nın bağ alanı 40 bin. Ama onlar bizim 290 katımız şarap ihraç ediyorlar. Yani biz üç tane Yeni Zelanda kaybettik. Niye kaybettik? Hastalık oldu, yerine yenisi dikilmedi. Göç çok, işçi yok, şaraplık üzüme devlet desteği yok” diye konuştu.

Bağda kadınlar anlatılanı dinliyor, daha yetenekliler

“Çiftçinin halinden anlıyoruz, çünkü biz de çiftçiyiz” diyen Levent Kömür’den bazı satır başları şöyle:

Türkiye’nin en doğusundaki ve en batısındaki şarap bağları bizim. Nerede gerekiyorsa yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya devam edeceğiz.

Şarköy ve Elazığ’daki bağlarımızda çalışanların yüzde 85’i kadın. Bağ bozumu döneminde bu oran yüzde 90’lara kadar çıkıyor. Eşit işe eşit ücret uygulamasını bağlarımızda da uyguluyoruz. Kadınlar da erkeklerle aynı yevmiyeyi alıyor. Ayrıca Şarköy, Elazığ ve Alaşehir’deki işçilerimizin kendi bağları da var.

Kadınlar bağda daha yetenekli. Anlatılanı dinliyor ve bir daha söylemeye gerek kalmıyor.

Şirket olarak yıllık 2 milyar TL’lik hammadde (Üzüm, buğday, anason) alıyoruz. Yüzde 99 yerli ürün kullanıyoruz.