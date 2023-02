Siyasetin gündemi, deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarının geç başladığı iddiaları

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremde ilk 24 saat çok önemli olmasına rağmen neden gecikme yaşandığı, zamanında bölgeye beklenen yardımın ulaştırılamadığı hem kamuoyunda hem de siyasette tartışılıyor. AK Parti milletvekilleri depremin ilk günü bölgeye ulaşmada yaşanan gecikmenin nedeni olarak depremin 10 ili kapsayan çok geniş bir alanda yaşanması ve olumsuz hava şartlarına bağlıyor. Yollarda, köprülerde meydana gelen hasarlar, şehir merkezlerinde oluşan enkazın iş makinalarının hareketini zorlaştırdığı ve göçük altındaki vatandaşlara ulaşılmasında sıkıntı yarattığı ifade ediliyor. Koordinasyon noktasında yaşanan eksiklikler bulunduğu da kabul edilirken, bakanlıklar düzeyinde yetersizlikler yaşanıp yaşanmadığı da sorgulanıyor.

“Askere görev emri verilseydi”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Askerimize, jandarmamıza zamanında görev emri verilseydi, o şerefli askerimiz orada görevini yapmış, onlarca hayat kurtarmış olurdu “ derken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Bilim adamlarının çok sayıda açıklaması var devlet böyle bir coğrafyada stratejik akıl geliştirmeli. Devletin bu tür olaylara karşı plan ve stratejisinin olması gerekir. Ama görülüyor ki bu planlama ve stratejik akıl layıkıyla yerine getirilmemiş. Buna kaderin tecellisi olarak bakamayız. Böyle bir coğrafyada yaşıyorsanız tedbirleriniz olacaktır” değerlendirmesi yapıt.

Meclis OHAL gündemiyle toplandı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hal edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis’te oylandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un başkanlığında toplanan Genel Kurul’da depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve tüm vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. AK Parti sıralarına Taş’ın kırmızı karanfillerle donatılan fotoğrafı konuldu. Milletvekillerinin Genel Kurul salonuna "Milletimizin başı sağ olsun” yazılı kokartlarla geldi.

Şentop’dan milletvekillerine bağış çağrısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, her bir milletvekilinin, en az bir maaşını AFAD’ın yardım kampanyasına bağışlayarak, depremde zarar gören vatandaşlara destek vermesi çağrısında bulundu. Şentop, AFAD’a 3 maaşını bağışladığını açıkladı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İYİ Parti TBMM Grubumuz ve milletvekillerimiz, depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kullanılmak üzere, ilk olarak birer maaşlarıyla yardımda bulunma kararı almışlardır. Her bir vatandaşımız, her bir evladımız bizim için milli bir sorumluluk, milli bir vazifedir “ açıklaması yaptı.