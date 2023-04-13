Şölen’in Biscolata Mood’u Peru’da McDonald’s’a girdi

Türk markalarının küresel yolculukları her alanda dikkat çekiyor. Dünyanın dört bir yanına Türk restoranları açılıyor. Giyimden mücevhere sadece Birleşmiş Markalar Derneği üyesi olan markaların mağaza ve satış noktası sayısı 17 bini aştı. Mobilyadan endüstriyel mutfağa dünyanın en ünlü otel zincirleri dâhil en iyi projelerde Türk ürünleri kullanılıyor. Gıdada da birçok marka global arenada fark yaratıyor. Şölen de markalarıyla bu alanda öne çıkan şirketlerden… Biscolata, Ozmo, Milango, Boombastic, Luppo, Lokkum, Nutymax gibi markaları bünyesinde bulunduran Şölen, 200’ün üzerinde ürün çeşidini Amerika’dan Belçika’ya, Japonya’dan Maldivler’e kadar 120’den fazla ülkeye ihraç ihraç ediyor. 2300 çalışanı olan şirketin Gaziantep’teki fabrikası 17 futbol sahası büyüklüğünde. Gaziantep fabrikası ve İstanbul’daki tesisin yıllık üretim kapasitesi 330 bin ton.

2022 yılını 375 milyon dolar ciroyla kapatan, 2023 yılında satışlarını yüzde 25 artırmayı hedefleyen Şölen, 50 milyon euroluk yeni bir fabrika yatırımını da hayata geçirecek.

Şölen ayrıca, İstanbul ve Gaziantep’te yer alan Ar-Ge merkezleriyle, Türkiye gıda sektöründe tek tüzel kişilikte ve iki farklı lokasyonda Ar-Ge merkezine sahip ilk kuruluş olma özelliğini de taşıyor.

Şirkette geçen yılın ortalarında CEO koltuğuna Erdoğan Çoban oturdu. Şölen’in global ligde daha üst noktalara daha hızlı koşabilmesi için inovatif, Z kuşağını yakalayabilen ve çok daha

enerjik bir kan değişimi sağlama vizyonuyla göreve getirilen Erdoğan Çoban, eğitimine devam ederken Şölen’de birçok farklı sürecin içinde yer alarak tecrübe kazandı. Kariyerine proje yöneticisi olarak başladı, sonra Uluslararası İş Birimi, Ar-Ge ve Kalite Genel Müdürlüğü görevleri ile devam etti. Ar-Ge’de çalıştığı dönemde, şirketin global hedeflerine katkı sağlayacak projelerde görev aldı.

Başka ülkelerde de benzer iş birlikleri için çalışmalar sürüyor

Bu kısa bilgilendirmenin ardından şirketle ilgili son bir gelişmeyi anlatacağım. Hatırlarsanız Şölen’in Biscolata markası hayatımıza ‘Bisolata Erkeği’ kavramıyla girmişti. Biscolata reklamlarında oynayan yabancı modellerle kısa sürede tanınan Biscolata, ürün gamıyla da hızlı büyüdü, şirketin en çok satış yapan markalarından biri oldu. Öyle ki bugün Amazon.com’da ürün gamıyla yer alan Biscolata, en çok satan 15 üründen biri…

Biscolata’nın global büyümesine geçtiğimiz günlerde yeni bir halka eklendi. Peru’da McDonald’s ile iş birliği yapan Şölen’in Biscolata Mood’u ünlü fast food zincirinin dondurması McFlurry’nin içine girdi. Bu iş birliğinin ürünü olan Biscolata Mood’lu dondurmalar, McDonald’s’ın Peru’daki 92 noktasında tüketiciyle buluşacak.

Erdoğan Çoban, önceki gün sosyal iş ağında yaptığı paylaşımla bu iş birliğini açıkladı. Çoban, “Bu haberi paylaşmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum; Marka ekiplerimizin çalışmaları sonucunda Güney Amerika ülkesi Peru’da, McDonald's ile fark yaratacak bir iş birliği gerçekleştirdik. Küresel vizyonumuzun başarılı bir örneği olan bu tür

çalışmaları farklı ülkelerde de hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Şölen’in Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çoban’a da sırada yeni pazarlar var mı diye sordum. “Bu bizim açımızdan önemli bir iş ve büyüyecek. Çalışmalarımız devam ediyor. Peru’da başladık. Başka ülkelerde de bu tür iş birliklerimiz olacak” bilgisini verdi.

Oğlu Kaan Ozmo Farm’ın yeni ürün tadım ekibinde yer aldı!

Erdoğan Çoban, 2023 yılını lansmanlarla dolu bir yıl olarak planladıklarını, 17 yeni ürünü tüketicinin beğenisine sunacaklarını söylüyor. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde üç yeni ürünün tüketiciyle buluştuğunu kaydeden Çoban’ın verdiği bilgiye göre, çocuklar için üretilen atıştırmalık olan Ozmo Farm’ın yeni tahıl patlaklı sütlü çikolatalı barının tadım ekibinde oğlu Kaan da yer almış ve ürünü çok beğendiğini söylemiş.