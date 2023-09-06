Sponsorluk geliri devlet desteğini dörde katladı

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın önce Uluslar Ligi, ardından Avrupa Şampiyonluğu’nu kazanması göğsümüzü kabarttı. Tüm Türkiye’nin nefeslerini tutarak izlediği final maçından sonra yaşadığım gururu, övüncü anlatmaya kelimeler yetmez. Türk kadının her alanda fırsat ve imkan verildiğinde dünya çapında başarılara imza attığını bir kez daha gösterdi milli takım oyuncularımız. . Şimdi hedef Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın deyimiyle ‘Şimdi sırada Paris Olimpiyatlarına gitmek ve kürsüde yer almak.”

Takım çok başarılı olunca, uluslararası başarılar birbiri ardına gelince şirketler de bu başarıya destek vermek ve haliyle markasını doğru yerde konumlandırmak için sıraya giriyor. Sadece milli takım değil voleybol ligi de bu başarılardan nasibini alıyor ve her geçen gün sponsorlar arasına yeni şirketler katılıyor. Dün Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile İŞ Gıda çatısı altında yer alan KFC Türkiye arasında imzalanan bir sponsorluk anlaşması törenine katıldım. KFC Türkiye, kadın voleybolunu desteklemek ve ülke sporuna katkıda bulunmak amacıyla Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin ana sponsoru oldu. Anlaşmaya Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve İŞ Gıda Grup CEO’su Feliks Boynuinceoğlu imza attılar. Bu iş birliğinin detaylarını yazının devamında okuyabilirsiniz. Bu yazıda size TVF’nin ekonomik anlamda imza attığı başarıyı anlatmak istiyorum. Başkan Üstündağ ile toplantıdan sonra sohbet ettik ve doğal olarak başarılı sonuçlardan sonra sponsorluk için şirketlerin sıraya girdiğini anlattı. Sponsor sayısının 30’a yaklaştığını kaydeden Üstündağ, yarın da (bugün) Misli’nin sponsorlar arasına katılacağını vurguladı ve ekledi:

“Japonya’dan dönünce önemli sporsorluklara imza atacağız”

“Sponsorlarımızın sayısı artıyor. 30’a yakın oldu. Orkid, Vestel, Aksa, Acıbadem başından beri bize destek veren şirketler… Bir iş yapıyorsunuz ve bu başarıya endeksli bir iş. Kalıcı ve sürdürülebilir olmalı. Siz bunu sağlayacaksınız. Bir sponsor ‘Ne katacağım ne alacağım’ der. Siz ne katılanın karşılığını çok iyi sağlarsanız o sponsorlar da büyür. Biz bunu sağladık. Her değer ortağımız, her yol arkadaşımız bizle iş birliğine başladığı günden bugüne güzel şeyler kattılar. Kurumsallık sistemiyle başarıyı, sponsorlukların artışını sağladık. Dolayısıyla ekonomik destek sağlamış olduk. Başarıyla markalar sıraya girdi. Japonya dönüşü çok daha büyük sponsorluklara imza atacağız.”

Mehmet Akif Üstündağ’a sponsorluk gelirlerinin ne kadar olduğunu sordum. Tabii ki bir rakam telaffuz etmiyor ama ilginç bilgiler verdi: “Futbol dışındaki federasyonlar özerk değil. Kamu sayılıyoruz. Dolayısıyla devletten aldığımız destek var. Onun dışında sponsorlarla ve öz kaynaklarımızla geçiniyoruz. Biz çok şükür hiç borcu olmayan, ihtiyaçları net, planlı programlı biçimde yerine getiren bir bütçeye sahibiz. Rakam vermem yanlış olur ama ekonomik sıkıntımız yok. Sponsorluk gelirleri devlet desteğini aştı. Üç dört kat üzerine çıktı. Zaten her şeyi devletten bekleyemeyiz, öz kaynak yaratmak zorundayız. Bu öz kaynaklarımızla kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız. Devletin işini kolaylaştırmak lazım.”

Desteklerin kalıcı olmasının önemini de konuşuyoruz. Üstündağ, en önemli konunun bu olduğunu vurguladı ve devam etti: “Bugün tesisiniz yoksa tesis maliyetiniz ortaya çıkıyor. Konaklama yeriniz yoksa otel masrafı çıkıyor. Bizim üç otelimiz var. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa’da salonlarımız var. Var olanı efektif kullanırsanız, kalıcı, gelir kaynağı yaratacak projeleri hayata geçirirseniz çark kendiliğinden döner.”

‘Sporcular üzerinden para kazanma derdimiz yok’

Mehmet Akif Üstündağ’a milli takım oyuncularının bireysel sponsorluklarını ve federasyonun bundan pay alıp almadığını sordum. Şöyle yanıtladı: "Bireysel sponsorluklar oyuncularındır. Voleybol Federasyonu'nun oyuncular üzerinden para kazanma derdi yok. Aksine onlara kazandırmak arzu ve amacımız var."

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin ana sponsoru KFC Türkiye oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu ve KFC Türkiye arasında yapılan anlaşmayla Kadınlar Voleybol 1. Ligi, 2023 – 2024 sezonunda KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi olarak anılacak. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ imza töreninde şunları söyledi: “Türk voleybolu hepimizin gururu olmaya devam ediyor. Dünya 1 numarası olan Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu. Hedefimiz, Paris’te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na katılmak ve derece elde etmek. Bunu yapacak güçteyiz. Türk voleybolunun elde ettiği bu başarılarda çok büyük emekler var. Tüm sponsorlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin isim sponsoru olan KFC Türkiye ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.” İŞ Gıda Grup CEO’su Feliks Boynuinceoğlu da “Ülkemizin voleyboldaki başarılarının artarak devamı için tüm liglerimizde mücadele eden kulüp ve sporcuların desteklenmesinin önemine inanıyoruz. Bu motivasyon ve inançla, İŞ Gıda olarak KFC markamızla ülke sporunu ve sporcularımızı desteklemek adına rekabetin ve heyecanın her geçen gün arttığı Kadınlar Voleybol 1. Ligi’ne sponsor olarak bu yolda bir adım attık. Bu iş birliğiyle voleybolcularımızın kendi özgün yeteneklerini ortaya çıkarmalarına, başarılarıyla fark yaratmalarına, tüm kız çocuklarına ve genç kadınlara ilham vermelerine destek olmak istiyoruz” dedi.