Sürdürülebilirlik 25’te çıkışı %2.900’ü aşan var

Borsa İstanbul’da Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer alan şirketlerin son beş yıllık getirileri dikkat çekiyor. Endekste yer alan 25 şirketten ikisinin performansı %2.900’ün üzerinde gerçekleşti. Altı hissenin beş yıllık getirisi ise %1.000’in altında kaldı.

Havacılık yüksekten uçtu

Listede birinci sırada yer alan Çimsa’nın son beş yılda getirisi %2.971 olurken BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’ne dahil şirketlerden Türk Hava Yolları beş yılda % 2.968 çıkış kaydetti. Havacılık sektörünün önemli oyuncularından olan şirket, yönünü yurt dışına çevirmiş görünüyor. İspanya merkezli Air Europa’dan azınlık payı alımıyla ilgili süreç devam ediyor. Üçüncü sırada Garanti Bankası yer alırken dördüncü sırada yine bir havacılık şirketi olan Pegasus bulunuyor. Tablo, sektöründe güçlü firmaların uzun vadede yatırımcısına kazandırdığını işaret ediyor.

Bankalar kazandırdı

Garanti Bankası geride kalan beş yılda %2.409 yükseliş kaydetti. Yabancıların yakından takip ettiği hisse, arada kâr satışlarıyla gerilese de uzun vadede çıkış eğilimini koruyor. Bankacılığın diğer güçlü oyuncularından İş Bankası ve Akbank da sıralamada yer bulan kurumlardan.

Savunma büyüyor

Savunma sektörünün önemli markası Aselsan, uzun vadede yükselen yapısıyla dikkat çekiyor. Devletlerin artan savunma harcamalarına bağlı olarak Aselsan’ın da hitap ettiği pazarda genişleme yaşanıyor. Şirket, seneye devreye girecek yeni tesis yatırımı ile büyümesini sürdürüyor. Sıralamaya sondan giren Ülker, Petkim, Arçelik, Şişecam, Turkcell ve Anadolu Efes’in getirisi ise %1.000’in altında kaldı.

ZEYNEP’E SOR

GERİ ALIM MI, HALKA ARZ MI?

Geri Alım; fiyatı destekleme, güven, verimlilik, hisse başına kârı artırma. Kaynak tüketimi, kısa vadeli, sınırlı sürdürülebilirlik, hisseye yatırım.

Halka Arz; yeni kaynak, bilinirlik, likidite ağlama, geniş yatırımcı tabanı. Kontrol azalması, raporlama yükü, ek maliyetler, piyasaya bağımlılık.

ÇED sürecinde ve proje henüz erken aşamada. Kısa vadede gelir akışı beklenmemeli

Kocaer Çelik’in Jeotermal santral yatırımı hangi aşamada, öğrenebilir miyim? / Abdullah Bulut

Abdullah, Kocaer Çelik’in açıklamış olduğu 2030 hedefi kapsamında yenilenebilir enerji yatırımları dikkat çekiyor. Kasım 2024’te açıkladığı Kocaer JES 1 jeotermal enerji santrali için sondaj çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, yeni proje sahasına ilişkin ÇED süreci de başlatıldı. Mevcut durumda henüz üretim kapasitesi, yatırım tutarı ya da devreye alınma takvimi gibi somut verileri açıklamış değil. Bu itibarla proje henüz erken aşamada ve gelir etkisi kısa vadede hissedilmeyecek. Diğer taraftan yeşil çelikhane ve yeni profil fabrikası için de ÇED başvurusunun yapıldığı ve projelerin eşzamanlı ilerlediği dile getirildi.

İlk yarıda gelir ve kârı geriledi. Veriler üçüncü çeyrekte de benzer ivmeye işaret ediyor

Türk Traktör’ün yılın ikinci yarısında gelir ve kârlılığını büyütme olasılığı var mı? / İlker Üçer

İlker, yılın ilk yarısında satışlarını %43 düşüren Türk Traktör, brüt kârı ile esas faaliyet kârında da ciddi kayıplar yaşadı. Dönem sonu net kârı da buna bağlı olarak %89 gerileyerek 589 milyon TL oldu. Üçüncü çeyrekte de zayıf seyrin ağırlığı hissediliyor. Verilere göre temmuz ayında yurt içi satışlarında %66,9 daralma yaşadı. Aynı ayda ihracat satışları %3,5 artmış olsa da toplam satış hacmi toparlanmaya dair güçlü bir veri oluşturamadı. Traktör piyasası her ne kadar dönemsellikten kaynaklı önceki aylara nazaran bir artış yaşasa da yıllık bazda zayıf seyri aşabilmiş değil. Piyasada canlılığın gözlenmemesi baskının sürmesinde etkili.

YATIRIM FONLARI

OTK fonu, katılım ilkeleriyle getiriyi büyütmek istiyor

Oyak Portföy’ün Birinci Katılım Serbest Fonu (OTK), faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda yönetiliyor. Portföyünün %100’ü özel sektör kira sertifikalarına ayrılmış durumda ve yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklara yatırım yapıyor. 3,9 milyon TL fon büyüklüğüne ve hayli düşük bir doluluk oranına sahip. Yatırımcı sayısı 67 ile sınırlı ölçüde kalırken, nisandan bu yana nakit çıkışı yaşanıyor. OTK, esnek yapısıyla farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere endeksli kira sertifikalarına yönelerek, yatırımcılarına çeşitlendirilmiş getiri imkânı sunmayı hedefl iyor. Yılbaşından bu yana %28,43, son bir yılda da %40,83 getiri sağladı. Küçük ölçekli ve sınırlı yatırımcı tabanına sahip olması, fonun esnek hareket kabiliyetini artırırken, katılım prensiplerine önem veren yatırımcıya hitap ediyor.

TAHVİL

Peker GMYO, %72,88 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Peker GMYO, 7 Temmuz 2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 639.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %57,50 olurken, bileşik faizi de %72,88’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 65 gün vadeli olup ödeme tarihi 10 Eylül 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %10,24 olacak.

%57,5 YILLIK BASİT FAİZ

10Eylül tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 42,99 seviyesinde bulunuyor. Peker GMYO’nun çıkardığı bononun yıllık %57,50 basit faiz oranı, TLREF’in 14,51 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 7 Temmuz 2025 olurken piyasada TRFPEGY92513 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

CEO EVENT MEDYA

Teknofest’in Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştireceği etkinliğini organize ediyor

CEO Event Medya, 17–21 Eylül 2025 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan Teknofest 2025’in koordinasyon ve destek hizmetini üstlendi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından organize edilen bu büyük etkinlik kapsamında şirket, kdv hariç 150 milyon TL gelir elde edecek. Vereceği hizmet etkinlik altyapısı, lojistik ve organizasyonel süreçlerini kapsıyor. Etkinlik yönetimi ve organizasyon hizmetleri alanında uzmanlaşan CEO Event Medya, daha önce de benzer büyük çaplı etkinliklerde görev almıştı. Teknofest gibi kamu destekli ve yüksek katılımlı bir organizasyonda yer almak, şirketin referanslarını güçlendirme potansiyeli taşıyor. Elde edilecek gelir ise yıllık cirosunun %19’una denk geliyor ve gelirini büyütecek.

YEO TEKNOLOJİ

Rüzgar enerjisinde iki yeni sözleşmeye imza attı. Toplam 10,1 milyon dolar gelir sağlayacak

Yeo Teknoloji, rüzgar enerjisi alanında iki ayrı projede toplam 10,1 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Enerjisa Enerji Üretim ile yapılan anlaşma, Muğla’da kurulacak 96 MW kapasiteli Arturna RES’in elektrifikasyon ve otomasyon işlerini kapsıyor. Bir diğer anlaşma ise Metgün Enerji Yatırımları’nın Kırklareli Elmacık RES projesi için yapıldı. Her iki projede de dizayn, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma işleri Yeo tarafından üstlenilecek. Alınan yeni işler firmanın sektöründeki uzmanlık alanlarını genişletmeye devam ettiğini işaret ediyor. Rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yönelik yatırımların artması, yeni iş alanlarına imkan veriyor. RES kurulumları, şirketin EPC (mühendislik, tedarik, kurulum) alanındaki rekabet gücünü vurguluyor.

ÖZATA DENİZCİLİK

Hakim ortağı kısmi bölünmeyle yeni yapılanmaya gidiyor. Amaç faaliyet alanını genişletmek

Özata Denizcilik’in hâkim ortağı Özata Tersanecilik, yalnızca yeni gemi inşasıyla sınırlı kalmayarak faaliyet alanlarını genişletme hedefiyle kısmi bölünme kararı aldı. Yapılacak bölünme kapsamında, mevcut şirketten yeni kurulacak bir şirkete iştirak bazlı devralma yöntemiyle pay aktarımı yapılacak. Yapı değişikliği, doğrudan kontrol gücünde bir değişikliğe neden olmadan, iş kollarını ayrıştırmayı hedefl iyor. 300 milyon TL sermayeye sahip Özata Tersanecilik’in tamamı Özdemir Ataseven’e ait ve kısmi bölünme sonrası da kontrol yine tek elde kalacak. Bölünme tamamlandığında, Özata Denizcilik’in %81,29 oranındaki payı yeni kurulan şirkete geçecek. Böylece uzun vadede yeni sektörel açılımlar ve potansiyel iş ortaklıkları için daha esnek bir yapı kurulması hedefl eniyor.