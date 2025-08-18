  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Atılım MURAT
  4. Tarihin en iyi yatırımcısı alıyor

Tarihin en iyi yatırımcısı alıyor

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

ABD’deki kurumsal yatırımcıların yüzde 91’i, hisse senetlerinin aşırı değerli olduğunu söylüyor. Tabii fon yöneticilerinin söylediklerine değil, yaptıklarına bakmak gerekiyor. Çünkü hisselerin ağırlığını artırıyorlar. Tuttukları nakit seviyeleri, yirmi beş yılın en düşük seviyesinde gözüküyor.

20 Kasım 2024’te ‘‘Tarihin en başarılı yatırımcısı satıyor’’ başlıklı bir yazı yazdım. Gelmiş geçmiş en iyi yatırımcı olan Warren Buffett, ABD başkanlık seçiminin öncesinde ve sonrasında elindekilerin çoğunu sattı. Nakit pozisyonunu da uzun süre korudu. Artık sahalara döndü. Ucuz olduğunu düşündüğü hisselerde yüklü alımlar yapmaya başladı. Sadece Buffett değil, David Tepper ve Seth Klarman gibi isimler de alım pozisyonlarını artırıyorlar. Bu tip yatırımcılar ‘‘değer’’ sunan sektörlere yöneldikleri için onları izlemek gerekir. George Soros, Paul Tudor-Jones, Mario Gabelli gibi yüzlerce hisseyi aynı anda portföylerinde tutmazlar.

Mayısta sat ve kenara çekil; yaz aylarında işlem hacmi düşmeden ve oynaklık artmadan, yatırımcılara pozisyonlarını azaltıp piyasadan uzaklaşmalarını tavsiye eden geleneksel bir stratejidir. Bu sene pek uygulanmıyor. Trump’ın söylemine ve politikalarına piyasalar beklenmedik şekilde uyum sağlıyorlar. Normalde kaçış yaratacak gelişmeler bile artık kayıtsızlıkla karşılanıyor. Piyasaların kendisini onayladığını gördükçe, başkan içeride ve dışarıda sınırları zorlayacaktır.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yönetim değişirse para politikası 15 Ağustos 2025
Para girişi zayıf 13 Ağustos 2025
ATILIM MURAT YAZDI 11 Ağustos 2025
Çin sekiz aydır altın alıyor 08 Ağustos 2025
Ağustos sakin geçmeyecek 06 Ağustos 2025
Manipülasyon yok 04 Ağustos 2025
İkisi de geri adım atmıyor 01 Ağustos 2025
Mantıksız coşkunluk 28 Temmuz 2025
AB anlaşması Çin’den önemli 25 Temmuz 2025
İndirim oranı önemli değil 23 Temmuz 2025