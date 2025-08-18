Tarihin en iyi yatırımcısı alıyor

ABD’deki kurumsal yatırımcıların yüzde 91’i, hisse senetlerinin aşırı değerli olduğunu söylüyor. Tabii fon yöneticilerinin söylediklerine değil, yaptıklarına bakmak gerekiyor. Çünkü hisselerin ağırlığını artırıyorlar. Tuttukları nakit seviyeleri, yirmi beş yılın en düşük seviyesinde gözüküyor.

20 Kasım 2024’te ‘‘Tarihin en başarılı yatırımcısı satıyor’’ başlıklı bir yazı yazdım. Gelmiş geçmiş en iyi yatırımcı olan Warren Buffett, ABD başkanlık seçiminin öncesinde ve sonrasında elindekilerin çoğunu sattı. Nakit pozisyonunu da uzun süre korudu. Artık sahalara döndü. Ucuz olduğunu düşündüğü hisselerde yüklü alımlar yapmaya başladı. Sadece Buffett değil, David Tepper ve Seth Klarman gibi isimler de alım pozisyonlarını artırıyorlar. Bu tip yatırımcılar ‘‘değer’’ sunan sektörlere yöneldikleri için onları izlemek gerekir. George Soros, Paul Tudor-Jones, Mario Gabelli gibi yüzlerce hisseyi aynı anda portföylerinde tutmazlar.

Mayısta sat ve kenara çekil; yaz aylarında işlem hacmi düşmeden ve oynaklık artmadan, yatırımcılara pozisyonlarını azaltıp piyasadan uzaklaşmalarını tavsiye eden geleneksel bir stratejidir. Bu sene pek uygulanmıyor. Trump’ın söylemine ve politikalarına piyasalar beklenmedik şekilde uyum sağlıyorlar. Normalde kaçış yaratacak gelişmeler bile artık kayıtsızlıkla karşılanıyor. Piyasaların kendisini onayladığını gördükçe, başkan içeride ve dışarıda sınırları zorlayacaktır.