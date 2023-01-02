TBMM, çocuk istismarının önlenmesi için komisyon kuracak

Meclis ara verdiği çalışmalarına 3 Ocak Salı gününden itibaren yeniden başlayacak. Yeni yılda gündemdeki ilk başlık çocuk istismarının önlenmesi olacak. İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’nin 6 yaşındayken cinsel istismara uğradığının ortaya çıkması üzerine siyasi partiler Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulması kararı aldılar.

Türkiye’nin gündemine oturan olay üzerine AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti’nin başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismarın önlenmesi ve alınası gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için bütçe görüşmeleri sonrasında verdikleri önergeler bu hafta birleştirilerek görüşülecek.

Başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismarın engellenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, ayrıca çocukların temel hak ve özgürlüklerden en üst düzeyde yararlanmaları noktasında karşılaşılan sorunların tespit edilerek, bunlarla ilgili çözüm önerilerinin belirlenmesine amacıyla Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulacak. Böylece 2023 seçimlerine giderken, 27. dönemin son araştırma komisyonu çocuk istismarını araştırmak için kurulmuş olacak, komisyon 3 ay süre ile çalışacak.

2016 yılında da komisyon kuruldu ama somut adım atılamadı

Çocuklara yönelik cinsel istismarın araştırılması konusunu Meclis gündemine ilk defa almıyor. Meclis'te 2016 yılında da bir araştırma komisyonu kurulmuştu.

O tarihte Karaman’da Ensar Vakfı’nda çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının ortaya çıkması üzerine “Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu ” kurulmuş ve 450 sayfalık bir rapor hazırlanarak, çözüm önerileri de raporda sıralanmıştı.

Raporda, çözüm önerileri arasında daimi bir “Çocuk Hakları Komisyonu“ kurulması da yer aldı. TBMM Çocuk Hakları Komisyonu'nun kurulması için o dönem bir yasa teklifi de verildi ancak rapordaki pek çok öneri gibi bu da hayata geçirilemedi.