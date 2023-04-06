Teknoloji birikimini Aktif Tech ile Avrupa’ya taşıyacak

Ayşegül Adaca ile Çalık Holding’in patronu Ahmet Çalık’ın davetiyle gittiğimiz Türkmenistan’da sohbet etme fırsatı bulduk. Demokratik yapıdan uzak olan ülkeyle ilgili sohbetlerimize İstanbul’a dönünce bankacılıkla devam ettik. Öncelikle Türkiye’de bankacılık sektöründeki tek kadın genel müdür olan Ayşegül Adaca’dan söz edeyim. Boğaziçi Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği okumuş, Stanford Üniversitesi’nde master yapmış. İnşaat yerine tüketici finansmanı, bireysel ve dijital bankacılık gibi alanlarda uzmanlaşmış. Çalık Grubu’na 10 yıl önce adım atmış. Bankada 3,5 yıl çalıştıktan sonra holdingin Balkanlar’daki iki bankasının ve telekom şirketinin yönetiminde yer almış. 2020’de Aktif Bank’a geri dönmüş. Ayşegül Adaca, “Yatırım bankacılığı alanındaki faaliyetlerimize 2022’de de devam ettik. Yenilenebilir enerji projeleri, kurumsal yatırım kredileri ve dış ticarette dolar bazında iki katına çıkardığımız hacimlerimiz ile ekonomiye ve ihracatçılara verdiğimiz desteği önemli ölçüde artırdık. Güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrallerine yatırıma devam ediyoruz. Çatı ve arazi iç tüketim GES projelerine yoğunlaşıyoruz. Kurumsal bankacılıkta aktif müşteri sayımızı yüzde 50’den fazla artırdık” diyor.

Sahra Altı Afrika, Orta Doğu ve CIS ülkeleri başta olmak üzere Türk ihracatçılarının hedef pazarlarında dış ticaret işlemlerine aracılık ettiklerini kaydeden Adaca, şu bilgileri veriyor:

Mindvest fonuyla 10 Türk start-up’ına yatırım yaptı

“Sigorta brokerliğinden biletleme ve etkinlik aracılığına, ulaşım sistemlerinden fatura ödemeye kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Türkiye’nin ilk servis bankacılığı platformu Apilion’u 2022’de hayata geçirdik. İştiraklerimizden UPT’nin e-para lisansı var, geçen yıl Berlin ve Dubai’de ofis açtı. Ankara ve birçok büyük şehrin ulaşım kartlarını iştirakimiz E-Kent veriyor. Süper market yazar kasa ve yazılım sağlayıcısıyız, Şok Marketler’de, A101’lerde varız.”

Adaca, Aktif Tech’in ise kartlı ödeme ve biletleme yazılımlarına yeni bir yaklaşım getirmek anlayışıyla teknopark firması olarak geçen yıl kurulduğunu anlatıyor ve devam ediyor: “Aktif Tech, teknoloji bilgimizi ihraç etmek için kurduğumuz bir yapı. Şu anda Balkanlar’da iki bankanın tüm ödeme sistemleri sürecini devralıyoruz. Niyetimiz bu örnekleri çoğaltmak, özellikle Avrupa’ya taşımak. Aktif Ventures iştirakimiz altında hayata geçirdiğimiz Mindvest fonumuzla da fintech ve etrafındaki start-up’lara yatırım yapıyoruz. Şu ana kadar 10 Türk start-up’ına yatırım yaptık. Bu start-up’lara ‘Şu kadar yatırım yaptık, inşallah değerlenir de çıkarız’ gözüyle değil, kendi evlatlarımız gibi davranıyoruz. Belki gelecekteki rakiplerimizi yaratıyoruz ama bu dünyanın ana markası olmaya niyetliyiz.”

‘Faiz yükselince bütün müşterilerimizi tek tek arıyoruz’

Ayşegül Adaca, dijital bankaları N Kolay’ı şöyle anlatıyor: “2,3 milyondan fazla kişi uygulamamızı indirdi. N Kolay’da gerçek ücretsiz bankacılık var. Hiçbir kalemde ücret almıyoruz. N Kolay Bono ile rekabetçi fiyatlarla her zaman piyasanın üzerinde faiz öderiz. Müşteri dostu bir yapı kurmayı felsefe edindik. Örneğin bono faizi yükseldiğinde, başka markalar sadece yeni müşterilerini haberdar eder. Biz tek tek bütün müşterilerimizi arıyoruz. ‘İki gün geçti hala almadınız’ diyoruz, tekrar tekrar arıyoruz. Gamze Numanoğlu ve ekibi tüm müşteri deneyiminden sorumlu. Müşterinin sorununu bir günde çözme iddiamız var.”

Hollywood Vampires konserine sponsor oldu, Johhny Deep’i İstanbul’da ağırlayacak

Aktif Bank Özel Bankacılık, bu yıl haziran ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek Hollywood Vampires konserinin ana sponsoru oldu, ünlü yıldız Johnny Depp’i İstanbul’da ağırlayacak. Ayşegül Adaca, biletleme uygulamaları Passo’nun indirilme sayısının 13 milyona ulaştığını da anlatıyor. Türkiye’deki tüm stadyumlarda güvenli geçişi sağladıklarını kaydediyor ve ekliyor: “Bu teknolojimizi Afrika’da 10’dan fazla stadyuma taşıdık. Katar’daki Dünya Kupası’nda Al-Thumama Stadyumu’nda 320 binden fazla taraftar bizim teknolojik sistemlerimizle giriş yaptı. Passo’yu yeniliyoruz. Yaşam tarzı ve sosyalleşmenin süper app’i olacağız. Yaz sonunda yeni Passo’yu herkesle tanıştırmayı planlıyoruz.”