Teknolojiye yatırımda seçici olan kazanıyor

Borsada teknoloji sektöründeki hisselerin karışık getirileri yatırımda seçici olmayı kaçınılmaz kılıyor. BIST Teknoloji Endeksi’nde 38 hisse işlem görürken yılbaşından bu yana 22 hisse kaybettirdi. Yükselen hisse sayısı 16’da kaldı.

Borsada yaşanan dalgalı seyir getirilerin de karışık bir hal almasına yol açıyor. Bununla birlikte seçici hareket etmesini başaranlar kazanç elde etmeyi başarıyor. Teknolojiye yatırım yapanlar da benzer bir durum yaşıyor. BIST Teknoloji Endeksi’ne dahil 16 hisse yılbaşından bu yana yatırımcısına kazandırırken 22 hisse senedi kaybettirdi.

Yılbaşından bu yana %50’nin üzerinde yükseldiler

Savunma sektörüne yönelik faaliyet yürüten Papilon Savunma, yılbaşından bu yana yüzde 54,87 oranında değer kazandı. Şirketin piyasa değeri 4,23 milyar TL’ye ulaştı. Savunma Sanayinin lokomotif şirketlerinden Aselsan ise yüzde 52,55'lik yükselişle yatırımcısının ilgisini çekmeye devam ediyor. Şirketin toplam piyasa değeri 504,3 milyar TL’yi aşmış durumda. Bilişim sektörünün önemli şirketlerinden Arena Bilgisayar, yılbaşından bu yana yüzde 52,01 oranında yükseliş kaydetti. Şirketin piyasa değeri 5,44 milyar TL’yi aştı.

Yüzde 20’nin üzerinde düştüler

Borsa İstanbul’da teknoloji ve bilişim sektöründeki hisselerin ağırlıklı kısmı kaybettirdi. Bunlardan hızlı değer kaybedenler de var. Özellikle %20’nin üzerinde değer kaybeden hisseler, yatırımcıların dikkatini çekiyor. En büyük kayıp yaşayan hisselerden Escort Teknoloji %25.89, ARD Bilişim Teknolojileri %24.83 ve Hitit Bilgisayar %23.69 geriledi.

Yatırımcılar teknoloji hisselerine yatırım yaparken şirketlerin bulunduğu pazara, likiditesine, finansal durumuna ve fiyat performansına olduğu kadar gelecekteki beklentilerine de dikkat etmek gerekiyor. Beklentisini kaybeden şirketlerin uzun süre aynı seviyeleri görmeme riski söz konusu olabilmekte. Kısa vadeli beklentiler yerine uzun vadeli hedeflerle hareket edilmesi gerektiği unutulmamalı.

ZEYNEP’E SOR

ÖZSERMAYE KÂRLILIĞI MI, AKTİF KÂRLILIK MI?

Özsermaye kârlılığı; getiri performansı, sermaye verimliliği, yatırım çekme. Borç etkisini yansıtma, tek seferlik gelirlerden etkilenme, yanıltma.

Aktif kârlılık; genel operasyonel verimlilik, borçtan bağımsızlık, uzun vade. Hissedara odaklanmama, sektör bazlı, finansal kaldıracı görmeme.

2024’ün ilk iki çeyreğinde kârı azaldı. Sonrasında da piyasanın genelindeki zayıf seyir etkili oldu

Göltaş Çimento’nun sürekli gerilemesinin sebebini neye yorumlamak gerekir?/ Yücel Baştuğ

Yücel, bir hissenin fiyat kısa vadede piyasa koşulları, yatırımcı duyarlılığı ve sektörel değişiklikler gibi faktörlerden etkilenebilirken, uzun vadede finansal durumu, yönetim stratejileri ve sektördeki genel trendler daha belirleyici rol oynamakta. Göltaş Çimento’nun fiyatı, Nisan 2024’te test ettiği 631,80 TL’ye kadar güçlü bir yükseliş kaydetti. Sonrasında piyasada satıcılar daha etkin bir rol üstlenirken fiyat da baskılandığı gözlendi. Bunda şirketin ilk ve ikinci çeyreklik dönemlerdeki kârında gözlenen düşüş etkili olmuş görünüyor. Diğer taraftan piyasaların temmuzdan bu yana zayıf bir seyir izlemesi de fiyatı baskıladı.

Yatırımları nedeniyle beş yıldır kâr payı ödemiyor. 2026 yılında politikasını gözden geçirecek

Tav Havalimanları uzun süredir temettüsü vermiyor Bu yıl dağıtma ihtimali var mı?/ Sedat Yılmaz

Sedat, firmalar temettü ödemelerini kârlılık ve nakit akışlarına göre belirler. Kimi şirket, büyüme stratejisi ve yatırım ihtiyacı doğrultusunda kâr payını dağıtmamayı tercih edebiliyor. Tav Havalimanları’nın 2025 yılı için planladığı 140-160 milyon euroluk yatırımı bulunuyor. Ayrıca Almatı, Antalya ve Ankara havalimanlarındaki yatırımların tamamlanmasıyla amortisman giderleri artıyor. Öte yandan bu yıl da sermaye harcamaları devam ediyor. Tüm bu sebeplerden ötürü şirket temettü ödemesi yapmayacak. Daha önce düzenli kâr payı ödeyen TAV, 2020’den bu yana kâr payı vermiyor. 2026 yılında ise politikasını gözden geçireceğini duyurdu.

YATIRIM FONLARI

İş Portföy’ün FBV Fonu, Özyeğin Üniversitesi'nin iş birliğiyle %69,7 kazandırdı

Model Serbest Fon (FBV), Özyeğin İşletme Fakültesi danışmanlığında gerçekleştirdiği çeşitlendirilmiş yatırım stratejisiyle dikkat çekiyor. Fonun portföyü, %50,93 yabancı BYF, %24,67 tersrepo ve %12,21 yatırım fonları gibi farklı varlık gruplarından oluşuyor. 731 milyon TL büyüklüğü olan FBV, 3.415 yatırımcı ve %30,24 doluluk oranına sahip. Aralıktan bu yana gözlenen para girişi yatırımcı ilgisinin arttığını gösteriyor. Fon, kısa sürede gerçekleştirdiği yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Yılbaşından bu yana %15,01’lik getiri elde ederken, son 6 ayda %43,6 ve son bir yılda da %69,71 oranında getiri sağladı. Risk seviyesi 6 olup, piyasa koşullarından istifade ederek getirisini artırmayı başardı. Serbest fon olması itibariyle de yüksek risk alan yatırımcılara alternatif sunuyor.

TAHVİL

Karel Elektronik, TLREF+%1,75 faizden bono ihraç etti

Karel Elektronik, nitelikli yatırımcılara 7 Mart 2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%1,75 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 6 Mart 2026 olacak.

TLREF+%1,75 YILLIK FAİZ ORANI

7 Mart tarihli TLREF %42,86 seviyesinde bulunuyor. Karel Elektronik’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %1,75 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFKREL32613 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

DOĞAN HOLDİNG

Üç sektörde büyümeye odaklandı. TÜFE’nin üzerinde gelir ve FAVÖK büyümesi öngörüyor

Doğan Holding, 2025 yılına yönelik faaliyet gösterdiği sektörlerde büyüme beklentilerini paylaştı. Yenilenebilir enerji, madencilik ve finansal hizmetler alanlarında büyümeyi hedefleyen holding, enflasyon muhasebesi kapsamında finansal tabloların değişebileceğinin ise altını çizdi. Holding, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Galata Wind için %70-75 FAVÖK marjı öngörüyor. Madencilik alanında Gümüştaş Madencilik için %50’den fazla gelir artışı bekliyor. Dijital finansal hizmetler segmentinin ise %70’ten fazla gelir artışı kaydetmesi öngörülüyor. Holding genelinde TÜFE’ye ilave %5- 8 gelir büyümesi ve %6-10 FAVÖK büyümesi hedefleniyor. Projeksiyonlar, Doğan Holding’in 2025’te sürdürülebilir büyüme ve kârlılık odaklı bir strateji izlediğini gösteriyor.

ALFA ENERJİ

GES’lerin kabul işlemleri tamamlandı ve elektrik üretimine geçildi. Maliyetlerini düşürecek

Alfa Enerji, GES yatırımlarında önemli bir aşamayı tamamladı. Şirket, daha önce duyurduğu Afyon Sandıklı’daki 17.000 kWp gücündeki santralinin ardından, Kırıkkale Yahşihan’daki Güney Fabrikası çatısına kurduğu 3.746 kWp gücündeki GES’in de kabul işlemlerinin tamamlanarak elektrik üretimine geçildiğini bildirdi. Güneş enerjisi santralleri, yenilenebilir enerjiye geçişin hızlanmasına ve işletmelerin enerji maliyetlerini azaltmasına olanak tanıyor. Alfa Enerji, yeni yatırımlarıyla tükettiği enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı ve böylece operasyonel maliyetlerinde önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor., 2024 dokuz aylık faaliyet döneminde gelirini %33 gerileten şirket, dönem sonu kârını ise %79 azaltarak 247,17 milyon TL’ye düşürdü.

EKİZ KİMYA

Soğuk hava deposu inşası için başvuru süresini geçirdi. Başvuru hakkını saklı tuttuğunu belirtti

Ekiz Kimya, yatırım amaçlı mülklerinden İzmir, Menemen’de bulunan taşınmazına yönelik Tarımsal Amaçlı Soğuk Hava Deposu inşası için başvuruda bulunma süresinin dolduğunu duyurdu. Şirket, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygun görüşünün ardından belirlenen 2 yıllık başvuru süresinin 1 Mart 2025 itibarıyla sona erdiğini açıkladı. Tarım ve gıda lojistiğinde soğuk hava depoları, ürünlerin tazelik ve kalitesini koruması açısından önemli. Ancak, sektördeki yatırımlar ekonomik ve mevzuatsal faktörlere bağlı şekilleniyor. Ekiz Kimya, genel piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak, Bakanlığa yeniden başvuru hakkını saklı tuttuğunu açıkladı. Şirketin bu yatırımı ilerleyen dönemde yeniden değerlendirmesi, ekonomik şartlar ve tarım sektöründeki gelişmelere bağlı olacak.