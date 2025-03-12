Temettü 25 hisselerinde trend yılın ikinci yarısında değişecek

BIST Temettü Endeksi’nde yılın ilk yarısında ağırlıklı olarak mali sektör hisselerinde yükseliş öne çıkarken, ikinci yarıda sanayi sektörü hisselerinin de çıkışa katıldığı gözlenecek.

Borsada temettü yatırımcıları için en önemli göstergelerinden biri olan BIST Temettü 25 Endeksi, getirilerde yıllık bazda sektörel farklılıkların olduğuna işaret ediyor. Büyük ölçekli sanayi ve enerji hisseleri negatif performans gösterirken bankacılık ve sigorta sektörü yüksek getiri ile dikkat çekti. Yılın ikinci yarısında ise sanayi hisselerinin performanslarıyla öne çıkması şaşırtmayacak.

Yıllık en yüksek getiriler

Temettü 25’te yer alan bankalar, yılbaşından itibaren en güçlü yükselişi kaydeden sektörlerden biri oldu. Garanti Bankası %130,69, Anadolu Hayat Emeklilik %108,32 ve Akbank %84,31’lik yükseliş ile öne çıkarken, Yapı Kredi ve İş Bankası da sırasıyla %44,84 ve %52,30’luk artış gerçekleştirdi. Telekomünikasyon sektöründe yer alan Turkcell ise %64,84’lük yükselişle yatırımcısına kazandırdı. Temettü verimi açısından en yüksek seviyeye ulaşan şirketler arasında Doğuş Otomotiv %14,42 ile ilk sırada yer aldı. Bunu İş Yatırım Menkul Değerler %9,83 ve Türk Traktör %6,03 temettü verimliliğiyle takip etti. Öte yandan Tofaş Oto. Fab. %5,23 ve Anadolu Hayat Emeklilik %4,84 temettü verimliliği ile sıralamada yerini aldı. Ancak bu hisselerin ağırlıklı kısmı temettü verimliliklerini performanslarına yansıtamadı.

Piyasa değeri yükseklerde gerileme

Piyasa değeri açısından bakıldığında, Ford Otosan 348 milyar TL, Coca Cola İçecek 148 milyar TL ve Şişe Cam 120 milyar TL ile öne çıkan şirketler arasında yer aldı. Piyasa değeri yüksek bu firmalarsan Borusan Yatırım %51,46, Şişe Cam %18,76 ve Vestel Beyaz Eşya %17,98 yıllık bazda düşüşle endeksin zayıf hisseleri oldu.

ZEYNEP’E SOR

PASİF YATIRIM MI, AKTİF YATIRIM MI?

Pasif yatırım; düşük maliyet, düşük risk, kolaylık, endekse yakın getiri. Sınırlı fırsat, esneklik eksikliği, kısıtlayıcılık, kontrol eksikliği.

Aktif yatırım; fırsatlardan yararlanma, esneklik, strateji, yüksek getiri. Yüksek maliyet, yüksek risk, analiz gerekliliği, yüksek stres.

Aynı hızla devam ederse geliri güçlü şekilde büyüyecek. Ancak kârını artırmada zorlanıyor

SDT Uzay’ın aldığı yeni işler hakkında bilgi alabilir miyim? 2025 yılında gelir durumu ne olur? / İlker Tezcan

İlker, şirketlerin aldığı yeni işler ve yeni anlaşmalar gelirlerin artmasına ve büyüme beklentilerinin güçlenmesine yol açar. Bu da yatırımcılar tarafından olumlu bir işaret olarak algılanır ve hissenin fiyatını yükseltmeye katkıda bulunur. SDT Uzay, 2025 yılı içinde geride kalan sürede toplam 9,8 milyon dolarlık yeni iş aldığını duyurdu. Bu tutar yaklaşık 356,5 milyon TL’ye denk geliyor. Son paylaştığı 2024 dokuz aylık dönemde 1,37 milyar TL gelir elde ettiği düşünüldüğünde, aynı hızla devam etmesi halinde yıl sonunda güçlü bir gelir elde edeceği anlaşılıyor. Ancak şirketin kârını artırma noktasında zorlandığını göz ardı etmemeli.

Mevcut para politikası 2025 yılında da gelir ve kârını destekleyecek. Beklenti fiyatı artırıyor

Halk Bankası’nın 2025 yılında da kârındaki büyüme devam eder mi? / Aydın Kaplan

Aydın, bankaların kârlılıkları faiz gelirleri, faiz giderleri ve komisyon gelirleri gibi temel unsurlara dayanır. Bu faktörlerdeki hareketlenmeler, bankaların gelecekteki kârlılıklarında değişimlere yol açar. Halk Bankası, geçtiğimiz yıl faiz gelirlerini%117, net ücret ve komisyon gelirlerin de %98 artırdı. Buna karşın faiz giderlerinde %139’luk artış neticesinde yıl sonu kârı %31 büyüyerek 22 milyar TL’nin üzerine çıktı. Mevcut para politikası nazara alındığında bankanın 2025’te de gelir ve kârını büyütmesi sürpriz olmayacağı anlaşılıyor. Mali performansı hissenin fiyatını desteklerken yılbaşından bu yana %35 artış kaydetti.

YATIRIM FONLARI

Foneria Portföy’ün FBC Fonu, yatırımcısına kar payı önererek alternatif sunuyor

Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu (FBC), yatırımcılara orta ve uzun vadede sürdürülebilir getiri sağlamayı hedefleyen bir yatırım stratejisi izliyor. Fon portföyü %59,92 hisse, %13,39 girişim sermayesi fonları ve %10,05 kıymetli maden BYF içererek çeşitlendirilmiş bir yapı sunuyor.85,8 milyon TL toplam değeri ve 6.130 yatırımcısıyla, katılım esaslarına uygun şekilde yönetiliyor. Fonun en dikkat çeken yönü, yatırımcısına düzenli kar payı dağıtması ve bunu farklı varlık sınıflarıyla desteklemesi. Öte yandan son bir yılda %15,44 getiri sağlarken son bir ayda eksiye döndü. Hisse ağırlıklı stratejisi, risk-getiri dengesi açısından yatırımcılarına uzun vadeli hedefleme önerirken geçen iki ayda nakit çıkışı öne çıktı. Kar payı avantajını değerlendirmek isteyen yatırımcılara hitap ediyor.

TAHVİL

ALJ Finansman, TLREF+%2 faizden tahvil ihraç etti

ALJ Finansman, nitelikli yatırımcılara 10 Mart 2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 170.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%2 olarak belirlendi. 368 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 13 Mart 2026 olacak.

TLREF+%2 YILLIK FAİZ ORANI

10 Mart tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 42,69 seviyesinde bulunuyor. ALJ Finansman’ın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %2 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSALJF32611 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

CVK MADEN

Geçen yıl aldığı iştirakin taksit ödemelerini önümüzdeki yıla öteledi. Projeyi destekleyecek

CVK Maden, Virtus Mining firmasının %70 payını geçtiğimiz yıl satın alırken ödemlerin taksitler halinde gerçekleşmesi konusunda taraflar anlaşmaya varmıştı. Yapılan ek protokol ile taksitler önümüzdeki yıla ötelendi. Buna gerekçe olarak satın alınan Virtus’un bağlı ortaklığı Aldridge Madencilik’in Yenipazar Polimetalik Maden Projesi. Söz konusu proje kapsamında arsa bedellerinin ödenmesi gerekiyor ve CVK Maden alımlara finansal destek sağlayacak. Bu nedenle firmanın 2025 yılında ödemesi gereken 10’ar milyon dolarlık üç taksit 2026 yılında farklı aylara ertelendi. Söz konusu gelişme, şirketin finansal yükümlülüklerin daha uzun vadeye yayılmasını sağlıyor. Diğer taraftan Yenipazar Projesi’nin ilerleyişi ve finansal etkileri de önümüzdeki süreçte takip edilecek.

TAT GIDA

Globalleşmek ve ihracat hacmini artırmak istiyor. Bu amaçla Hollanda’da yeni şirket kuruyor

Tat Gıda, yurt dışında büyüme hedefi kapsamında Hollanda’da %100 bağlı ortaklık şeklinde yeni bir şirket kuruyor. Yönetim kurulunun 3 Mart günü aldığı karar, Tat markasının globalleşmesini ve ihracat hacmini artırmaya yönelik olduğu ifade edildi. Gıda sektöründe Avrupa pazarı, güçlü lojistik altyapısı ve ticaret avantajlarıyla önemli bir büyüme alanı sağlıyor. Hollanda’nın stratejik konumu, tedarik süreçlerinin iyileştirilmesine ve küçük ölçekli siparişlere daha hızlı yanıt verilmesine katkı sunabilmekte. Söz konusu girişim, Tat Gıda’nın Avrupa’daki varlığını güçlendirme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket 2024 yılında yıl yurt dışı satışını %13 geriletirken toplam satışlarındaki düşüş de %24 oldu. Yıl sonunda ise 405,37 milyon TL zarar açıkladı.

NETAŞ

Geliştirdiği yerli sunucu hem performans hem de güvenlik açısından bağımlılığı azaltacak

Netaş, Turkcell ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliğini, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde duyurdu. ZTE’nin de yer aldığı ortak basın toplantısında, Türkiye’nin ilk yerli bulut sunucusu olan “Netaş Bulut Sunucu”nun Turkcell’in artan ağ taleplerine çözüm sunacağı ve sunucu yeteneklerini güçlendireceği belirtildi. Bulut bilişim, telekom sektöründe kritik bir alan olarak öne çıkarken, yerlileştirme çalışmaları da bu noktada teknoloji bağımsızlığı açısından önem taşıyor. Netaş’ın geliştirdiği yerli sunucunun, Turkcell Telco Cloud altyapısında en büyük paya sahip olması, hem performans hem de güvenlik açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Gelişme, Türkiye’nin dijital altyapısını güçlendirirken küresel tedarik zinciri bağımlılığını azaltacak.