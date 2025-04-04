Temettüsü güçlü şirketler yatırımcının radarında

Borsa dirençlerde zorlanırken temettü verimi öne çıktı. Borç/aktif oranı düşük şirketler, sürdürülebilir kârlılık beklentisiyle dikkat çekiyor. Yatırımcı bu tabloda temkinli iyimserliği tercih ediyor.

BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana %3,13 değer kaybederken, altın %28’in üzerinde kazanç sağladı. Dövizde ise euro %12,3 artarken, dolar %7,25 getiri sağladı. Borsadaki bu zayıf performansa rağmen bazı şirketler temettü verimliliği ile ön plana çıkıyor. Hem düzenli nakit akışı sunan hem de düşük borçluluk oranına sahip bu şirketler yatırımcılar için güvenli liman olarak görülüyor. En yüksek temettü verimi sunan şirketler arasında Doğuş Otomotiv %13,43 ile ilk sırada yer alıyor. Onu %12,04 ile İş Yatırım ve %10,12 ile Ege Profil izliyor. Tüpraş %9,49, Yeni Gimat GMYO %8,66, Aygaz %8’in üzerindeki verimleriyle dikkat çekiyor. Düşük borç/ aktif oranı açısından Panora GMYO %9.31, Akmerkez GMYO %15,45 ve Aygaz %15,48 oranları ile öne çıkıyor.

Yatırımcı için ne anlama geliyor?

Bu şirketlerin ortak özelliği hem yüksek temettü verimlilikleri hem de düşük Borç/Aktif oranı ile öne çıkmaları. Temettü verimi, nakit ihtiyacını karşılamak isteyen yatırımcılar için doğrudan bir getiri anlamı taşıyor. Düşük borç oranı ise riskin kontrol altında tutulduğunu gösteriyor. Bu kombinasyon, uzun vadeli portföyler için istikrarlı bir temel oluşturuyor. BIST 100 eksideyken dahi bu şirketlerin cazibesi korunuyor. Temettü verimi yüksek ve borçluluk oranı düşük şirketler, belirsiz piyasa ortamında güvenli liman olma özelliğini sürdürüyor.

ZEYNEP’E SOR

ALACAK DEVİR HIZI MI, STOK DEVİR HIZI MI?

Alacak devir hızı; nakit akışını ve müşteri riskini gösterme, likiditeyi artırma. Yavaş tahsilat riski, sektörel değişkenlik, büyümeyi göstermeme.

Stok devir hızı; maliyeti ve rekabet gücünü azaltma, nakit döngüsünü hızlandırma. Sektörel değişkenlik, dalgalanma, düşük ve aşırı hız sorunları.

Ürün inovasyonu ve güçlü marka önemli. Gözlenen zor koşullara rağmen büyümesi şaşırtmaz

Ülker Bisküvi’nin 2025 yılında da büyümesini sürdürmesi mümkün mü? / Mehmet Çelik

Mehmet, gıda sektöründe sürdürülebilir büyüme, ürün inovasyonu ve güçlü marka yönetimiyle mümkün olabiliyor. Ülker Bisküvi, 2024 yılında bu doğrultuda istikrarlı bir büyüme kaydetti. Hacmini %2,4, gelirlerini %4,3 artırdı. Gerçekleşen performansın arkasında özellikle çikolatalı ürünlerdeki fiyat artışları, yeni ürün lansmanları ve yurt dışı pazarlardaki katkı yer alıyor. Şirket, 2025 için net hedeflerini henüz paylaşmamış olsa da, yıla iyi bir başlangıç yaptığını belirtiyor. Ülker’in ürün portföyündeki çeşitlilik, güçlü dağıtım ağı ve kredi notu avantajı, büyüme potansiyelini destekliyor. Zor koşullara rağmen büyümesi beklenmeli.

Yurt dışı ağı güçlü. Satışlarını koruması beklenmeli. Kârlılık tarafında ise baskı görebilir

Ocak ayında beyaz eşya üretiminde artış olduğuna göre Arçelik’in kârı da artar mı? / Aydın Doğru

Aydın, dayanıklı tüketim malları sektöründe şirket performansları büyük ölçüde iç talep, ihracat ve üretim verimliliğiyle şekilleniyor. Şubat 2025 verilerine göre beyaz eşya sektöründe 6 ana üründe yurt içi satışlar %18 düşüşle 852,8 bin adete geriledi. Aynı dönemde ihracat da %11’lik düşüşle 1,6 milyon adete indi. İç ve dış pazarda daralma dikkat çekiyor. Bu tablonun benzer şekilde devam etmesi halinde, yurt dışı ağı güçlü olan Arçelik’in satışlarını korumada zorlanması gündeme gelebilecektir. Buna bağlı olarak kârlılık tarafı da baskılanacaktır. Arçelik, geçtiğimiz yıl satışlarını %15 artırırken yıl sonu faaliyet ve net kârını düşürdü.

YATIRIM FONLARI

Aktif Portföy’ün MPF Fonu faizsiz getiri hedefiyle son 1 yılda %53 kazandırdı

Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu (MPF), toplam değerinin %79’unu özel sektör kira sertifikalarında ve %12,02’sini katılım hesabında değerlendiriyor. Kısa vadeli, düşük riskli ve faizsiz bir yatırım sunuyor. Toplam değeri 1,47 milyar TL olan fon, %28,34 doluluk oranına ve 2.169 yatırımcıya sahip. Mart ayında para çıkışı yaşanırken nisan ayının ilk iyi gününde 46,4 milyon TL nakit girişi sağladı. MPF, 1 risk değeriyle yatırımcısı açısından güvenli liman niteliğinde. En düşük dalgalanmaya sahip fonlardan biri olan MPF, 1 yılda %52,93 getiri sağlarken, yılbaşından bu yana getirisi ise %10,56 seviyesinde bulunuyor. Yüksek enflasyon ortamında likit kalmak isteyen yatırımcılar için güçlü bir alternatif sunarken faizsiz getiri arayışında olan yatırımcılara da hitap ediyor

TAHVİL

Türk İlaç, %61,52 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Türk İlaç, 2-4 Nisan 2025 tarihleri arasında finansman bonosu ihraç ediyor. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %52 olurken, bileşik faizi de %61,52’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 122 gün vadeli olup ödeme tarihi 4 Ağustos 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %17,38 olacak.

%52 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 2 Nisan tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %45,99 seviyesinde bulunuyor. Türk İlaç’ın çıkardığı bononun yıllık %52 basit faiz oranı, TLREF’in 6,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 4 Nisan 2025 olurken piyasada TRFTRLC82514 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

FORTE

Savunma yazılımı alanında büyümek istiyor. SSB’nin iştirakini satın alıyor. Görüşmeler başladı

Forte Bilgi İletişim, yazılım odaklı büyüme hedefi kapsamında savunma yazılımları alanında uzmanlaşmış MilSOFT Yazılım’ı alacağını duyurdu. Bu amaçla MilSOFT Yazılım’ın tek pay sahibi Savunma Sanayii Başkanlığı’nın iştiraki SSTEK Savunma ile görüşmelere başladı. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde hisse devir sözleşmesi gerçekleşecek. MilSOFT, C4I sistemlerinden siber güvenliğe, taktik veri linklerinden elektronik harbe kadar geniş bir yelpazede kritik savunma yazılımları geliştiriyor. 1998 yılından bu yana faaliyet yürüten şirket, kurum içi Ar- Ge kapasitesi ve uluslararası savunma projelerine katkılarıyla biliniyor. Özellikle komuta kontrol, istihbarat ve simülasyon yazılımlarında Türkiye’nin önde gelen firmalarından olduğu ifade ediliyor.

AKSA ENERJİ

Mersin Depolamalı RES Projesi üretim lisansını aldı. Bu alanda lisansı ilk onaylanan proje oldu

Mersin Depolamalı RES Projesi üretim lisansını aldı. Bu alanda lisansı ilk onaylanan proje oldu . Aksa Enerji, 100,08 MWe kurulu güce sahip olacak şekilde Mersin Depolamalı RES projesi için üretim lisansını alarak önemli bir aşamayı tamamladı. Türkiye’de depolamalı santraller arasında üretim lisansı onaylanan ilk proje olma özelliğini taşıyor. Şirket, bu gelişmeyle lisanslama sürecini ön lisans aşamasından önce tamamladı. Depolamalı yenilenebilir enerji santralleri, üretim ve tüketim arasındaki farkı dengeleyerek elektrik şebekesinin güvenliğini ve sürekliliğini artırıyor. Özellikle rüzgar ve güneş gibi kesintili üretim yapan kaynakların depolama sistemleriyle desteklenmesi, yenilenebilir enerji kapasitesini daha verimli ve istikrarlı hale getiriyor. Aksa Enerji’nin 10 şehirde toplam 891,41 MW kurulu güce sahip 13 depolamalı RES ve GES projesi bulunuyor.

VESTEL

Bağlı ortaklığıyla Sharp arasındaki lisans anlaşması 2029’a kadar uzatıldı. Gelirini destekliyor

Vestel, %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret aracılığıyla Sharp Corporation ile sürdürdüğü beyaz eşya ve küçük ev aletleri alanındaki iş birliğini genişlettiği. İki şirket arasında mevcut marka lisans, distribütörlük ve hizmet seviyeleri sözleşmeleri, 2029 sonuna kadar uzatıldı. Ayrıca, şartların varlığı halinde sonrasında da uzatılabilecek. Marka lisans anlaşmaları, yerli üreticilerin küresel pazarlarda bilinirliği yüksek markalarla rekabet gücünü artırmasına olanak tanır. Mevcut iş birliği, Vestel’in dağıtım ağını genişletmesini ve ürünlerini daha geniş bir tüketici kitlesine sunmasını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda distribütörlük ve hizmet anlaşmalarının entegre biçimde sürdürülmesi, satış sonrası hizmet kalitesinin korunmasına katkı sağlıyor.