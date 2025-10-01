Temettüsü verimli olan %30 olmayan ise %223 yükseldi

BIST Kimya Endeksi’ndeki 40 firmadan sadece 12’sinin temettü verimliliği bulunuyor. Bu şirketlerden ikisinin temettü verimliliği %6,7 ile ilk iki sırada yer alıyor. Listede, fiyatı % 223 ile en fazla artan hissenin temettü verimliliği %0,02 ile yok düzeyinde.

Temettü verimliliği, bir şirketin dağıttığı kârın hisse fiyatına oranını gösteriyor. Oranın yüksekliği yatırımcının elindeki hisseden daha fazla verim aldığı anlamına geliyor. Gerçek temettü verimliliği ise her hissedarın maliyetine göre değişiyor. BIST Kimya Endeksi’ne dahil 40 şirketin yalnızca 12’si temettü verimliliğine sahip. Bunlardan verimliliği yüksek olanların bir yıllık fiyat artışı %30 seviyesinde. Verimliliği dipte kalan hisselerin fiyatlarıysa aynı sürede üçe katlandı.

Kimya sektöründe temettü verimi en yüksek şirket %6,74 ile Aygaz. Firma, dağıttığı temettüye geçen yılın kârına ilave, geçmiş yıl kârlarını da dahil etti. Böylece dağıtılan kâr payı artarken verimlilik oranı da yükseldi. Fiyatı iki ayda iyi bir performans sergilese de yıllık yükseliş %30,1 oldu. Sektörde en yüksek temettü verimliliğine sahip bir diğer şirket %6,70 ile Tüpraş. Dönüşüm programı kapsamında yatırımlarını sürdüren firma, buna rağmen temettü ödemesinde geri durmuyor. Yılın ilk yarısında satışları gerilese de fiyatı hazirandan bu yana artıyor. Yıllık performansı ise %29,04 seviyesinde.

Listeye son sıradan giren Işık Plastik, oluşan kârın %1’ini dağıtırken temettü verimliliği 0,02 ile görünmez noktada. Buna karşın son bir yılda fiyatı %223,1 yükseldi. Şubat 2021’de borsaya gelen hisse, uzun süre yatayda dalgalı bir seyir izledi. Özellikle Mayıs 2023’te en düşük 0,59 TL’yi görürken sonrasında arada sert düşüşler olsa da yükselen eğilimi öne çıktı.

ZEYNEP'E SOR

PD/ESAS FAALİYET KARI MI, PİYASA DEĞERİ/NET SATIŞ MI?

Piyasa Değer/EFK; Odaklılık, sürdürülebilirlik, verimlilik, güven, karşılaştırma. Geç yansıma, muhasebe farkı, dönemsellik, vergi ve finansmanı görmeme.

PD/Net Satış; Basitlik, gelir odaklı, piyasa ilgisi, sektör farkı, trend takibi. Kâr dışı, yanıltıcılık, sektörel uyumsuzluk, maliyet dışı, spekülatif risk.

Birleşme daha da genişletilecek. Diğer grup fi rmaları da dahil etmek üzere sonlandırıldı

Koza Madencilik’in grup firmaları ile birleşme süreci hangi aşamada? / İbrahim Aldemir

İbrahim, daha önce alınan karar gereğince Koza Madencilik, Koza Altın ve İpek Enerji’nin birleştirilmesi gündeme gelmişti. Hatta bu kapsamda danışmanlık anlaşması da yapılmıştı. Ancak daha sonra yapılan değerlendirmede, birleşme sürecine grubun diğer firmalarının da dahil edilmesi yönünde bir eğilimin güçlendiği anlaşılıyor. Bu nedenle birleşme sürecini sonlandırıldığı duyuruldu. Süreç bu aşamada askıya alınmış görünüyor. Ancak açıklamaya göre bu bir iptal değil, daha geniş bir katılım için ileride değerlendirilmek üzere ertelenmiş bir karar olarak değerlendiriliyor. Bu itibarla, birleşme ötelense de gündemden tamamen çıkmış değil.

Fiyatı iki yıldır geriliyor. Endeksten çıkması satışa yol açsa da dramatik etkiye yol açmaz

Smart Güneş Enerjisi’nin BIST 100’den çıkarılması fiyattaki düşüşü hızlandırır mı? / Taha Onat

Taha, Smart Güneş Enerjisi Nisan 2022’de borsaya geldiğinde ilk açılışını 3,69 TL’den gerçekleştirdi ve Eylül 2023’te en yüksek 99,20 TL’ye kadar çıktı. Söz konusu zirve seviyesinden sonra ise sürekli satış baskısı altında fiyat aşağıya geriledi. Geçen yıl kârını düşüren firma, bu yılın ilk yarısında ise düşen gelirle birlikte dönem sonunda zarar yazdı. Hisseye yönelik ilginin zayıflaması hacmi ve piyasa değerini düşürdü. Söz konusu gelişmelerle hisse BIST 100 kapsamından çıkarılanlar arasında yer aldı. Bu durum endeks hisselerine yatırım yapan fonların kapsamından çıkmasına yol açacaktır. Ancak bundan ötürü sert bir hareket beklenmemeli.

YATIRIM FONLARI

DAS’ın getirisi 6 ayda doların üzerinde, ortalamanın altında

Onikinci Serbest (Döviz) Fon (DAS), 151,8 milyar TL büyüklüğü ile döviz bazlı fonlar arasında ikinci sırada yer alıyor. Portföyün %23,6’sı döviz mevduatı, %23,1’i ters repo, %21,4’ü özel sektör tahvili, %14,7’si yatırım fonu ve %10’a yakını kamu dış borçlanma araçlarından oluşuyor. Yüzde 3,31 pazar payına ve %65,9 doluluğa sahip. Yatırımcısı artarken eylülde 29.687’ye çıktı. Döviz bazlı getiri arayan yatırımcıya hitap ediyor. Yıllık yönetim ücreti %0,60 ve kategorisindeki en düşük 15 fon arasında. Döviz fonlarında en düşük ücret %0,30 seviyesinde. DAS, son altı ayda %11,71 getiri sağlarken aynı sürede dolar %9,59 arttı. Bu sürede döviz fonlarının ortalaması da %14,54 düzeyinde gerçekleşti. Performansı doların üzerine çıksa da döviz fonlarının ortalamasının gerisinde kaldı.

TAHVİL

Türk İlaç %54,40 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Türk İlaç, 26 Eylül 2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 270.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %48,50 olurken, bileşik faizi de %54,40’a denk geliyor. Tek kupon ödemeli finansman bonosu 182 gün vadeli olup ödeme tarihi 30 Mart 2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %24,18 olacağı açıklandı.

%48,5 YILLIK BASİT FAİZ

29 Eylül tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %40,23 seviyesinde bulunuyor. Türk İlaç’ın çıkardığı finansman bonosunun yıllık %48,50 basit faiz oranı, TLREF’in 8,27 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Finansman bonosunun vade başlangıç tarihi 29 Eylül 2025 olurken piyasada TRFTRLC32618 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KAFEİN YAZILIM

Havacılık sektöründeki firmaya siber güvenlik hizmeti verecek. İş hem yerel hem global ölçekli

Kafein Yazılım, ismini vermediği ancak Türkiye’de önde gelen özel bir havayolu şirketi olarak tanımladığı firma ile 5 yıllık yazılım ve destek anlaşması imzaladığını duyurdu. Sözleşme, veri tabanı erişim ve etkinlik izleme sistemlerinin lisanslanması ile yerel ve global destek hizmetlerini kapsıyor. Anlaşma kapsamında, geliştirdiği “DataTouch” ve “DataSkope” yazılımları aktif olarak kullanılacak. DataTouch ürünü, veri kökeninin izlenmesini sağlarken; DataSkope, veri tabanı üzerinde gerçekleşen tüm hareketleri takip edip güvenlik risklerini önlemeyi hedefl iyor. Ürünler daha önce deneylenmiş ve ölçeklenebilir nitelikte bulunuyor. Havayolu gibi güvenlik hassasiyeti yüksek bir sektörde tercih edilmesi, ürünlerin kurumsal düzeyde güvenilirliğini destekliyor.

GRAINTURK HOL.

İştiraki Özova Tarım’a Tera Grubu yatırım yapacak. Görüşmeler belli bir aşamaya geldi

Graintürk Holding, %100 bağlı ortaklığı Özova Tarım ile Tera Grubu arasında devam eden görüşmelerde önemli aşamaya gelindiğini duyurdu. Tera Grubunun Özova’ya sermaye artırımı yoluyla yatırımı için ön mutabakat sağlandı. Sırada sözleşmenin imzalanması yer alıyor. Tarafl ar ayrıca zeytinyağı üretimi ve seracılık gibi yeni iş alanlarında fizibilite ve yatırım hazırlıklarına başladı. Zeytinyağı sektörüne giriş için araştırma yapılırken, seracılıkta tarafl arın eşit payla ortak üretim yapmaları planlanıyor. Girişim, hedefl enen pazarlarda büyüme fırsatlarını değerlendirme amacı taşıyor. Özova Tarım’ın operasyonlarının genişletilmesi de gündemde. İki grubun bilgi ve tecrübe birikimini birleştirmesi, Graintürk Holding’in daha entegre bir yapıya geçme arayışını gösteriyor.

MERCAN KİMYA

Yeni yatırımla emülsiyon kapasitesini artırıyor. Yıl sonuna kadar devreye girmesi bekleniyor

Mercan Kimya, toplam 55 milyon TL bütçeyle yeni Emülsiyon Tesis Yatırımına başladığını duyurdu. Yıl sonuna kadar devreye alınması planlanan yeni tesis ile mevcut üretim kapasitesinde %40 artış sağlanması hedefl eniyor. Modern üretim teknolojileriyle donatılacak olan tesis, mevcut altyapıyla entegre şekilde çalışacak. Yatırım, teşvik kapsamında bulunuyor. Teşvikler arasında %70 vergi indirimi, %30 yatırıma katkı, 6 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği gibi avantajlar yer alıyor. Şirketin ölçek büyütme hamlesi, hem üretim kapasitesini hem de kârlılığı artırma potansiyeline sahip. Emülsiyon gibi kimya sanayisinde katma değeri yüksek bir alanda yapılan kapasite artışı, önümüzdeki yıldan itibaren ciro ve marjlara olumlu yansımasını gündeme getirecek.