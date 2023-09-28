TEPAV’a göre yıl sonu enflasyonu yüzde 66

EKONOMİ Gazetesi Ankara Bürosu muhabiri Mehmet Kaya, TEPAV’ın yayımladığı, “Ekonomik Görünüm” raporunu haberleştirmiş. TEPAV’a göre, enflasyon yıl sonunu yüzde yüzde 66’da kapatacak ve artış devam ederek enflasyon mayısta yüzde75 ile zirve yapacak. Raporda 2024 enflasyon tahmini yüzde 39, 2025 beklentisi ise yüzde 26 olarak yer alıyor.

2023’te l0.3 olan işsizliğin artacağı dikkat çekilen raporda, işsizliğin 2024’te yüzde 11.7’ye, 2025’te ise yüzde 12.8’e çıkacağı öngörülüyor. Bütçe açığının da önümüzdeki yıl artacağı, sonra da düşeceği bilgisine yer veriliyor. 7,1 olan 2023 bütçe açığının, 2024’te 8’e çıktıktan sonra 2025’te 5.5 gerçekleşeceği tahmini yapılıyor. Cari açığın GSMH’ye oranı 2023’te 4.4 iken, 2024’te 3.9’a 2025‘te 3.6’ya gerilemesi bekleniyor.

Rapor, TEPAV Yapısal Politikalar Merkezi Direktörü Burcu Aydın Özüdoğru, Ömer Faruk Can ve Yağmur Uzunırmak’ın katkılarıyla hazırlamış. Rapor tanıtım toplantısına TEPAV direktörleri Güven Sak ve Fatih Özatay da katılmış.

Raporun büyüme tahminleri 2023 için yüzde 3.7, 2024 için yüzde 2.9, 2025 için yüzde 3.4. Bu, OVP’de öngörülen aynı üç yılın yüzde 4.4/yüzde 4/yüzde 4.5 büyüme tahminlerinin altında kalıyor.

Büyümenin 2024’ün ilk çeyreğinde canlanacağı, ikinci ve üçüncü çeyrekte reel pozitif faize bağlı daralma yaşanacağı, dördüncü çeyrekte ise yatay seyir izleneceği tahminine yer veriliyor.

Bu tür bilim kuruluşlarının yaptığı bağımsız araştırmalar bana göre büyük önem taşıyor ve iş insanlarının doğru karar almalarında önlerini görmelerinde yol gösterici oluyor. Aynı şekilde ekonomi yönetiminin karar alırken bağımsız akademik kurumların raporlarının yol göstericiliğine değer vermeleri gerektiğini de düşünüyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

İş insanlarının en büyük beklentisi önlerini görebilecekleri doğru bilgiler içeren raporlardır.