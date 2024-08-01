Ticaret hisseleri borsanın ortalama getirisini aştı

Borsada BIST Ticaret Endeksi’nde ağırlığı yüksek hisseler BIST 100’ün üzerinde kazandırdı. Bim Mağazalar, Migros, Mavi Giyim, Şok Marketler en fazla ilgi gören hisseler.



Borsa İstanbul’da BIST Ticaret Endeksi’nde ağırlığı yüksek hisseler, yatırımcısına endeksin üzerinde kazandırdı. BIST 100 Endeksi yılbaşından bu yana ortalama yüzde 42,17 yükselirken BIST Ticaret Endeksi yüzde 71,28 yükseldi. Özellikle Bim Mağazalar, Migros, Mavi Giyim hisseleri yılbaşından bu yana gösterdikleri performansla dikkat çekti.

Yüksek performans gösterenler

Bim Mağazalar, 620.50 TL’lik fiyatıyla ve %107,02’lik yılbaşından bu yana getiri oranıyla sektörde öne çıktı. Son bir yılda %190,98 kazandıran Bim Mağazalar, BIST Ticaret Endeksindeki %57,87’lik ağırlığıyla yatırımcıların gözdesi oldu. Migros da %59,68’lik yılbaşından bu yana getirisi ve %81,34’lük yıllık getirisiyle dikkat çekiyor. Mavi Giyim, 113,40 TL’lik fiyatı ve %99,07’lik yılbaşından bu yana getirisiyle güçlü bir performans sergiledi. Şok Marketler ise %15,60’lık yılbaşından bu yana getirisiyle daha düşük bir performans gösterse de %38,53’lük yıllık getirisiyle yatırımcıların ilgisini çekti. Doğuş Otomotiv ve Selçuk Ecza Deposu hisseleri ise daha düşük performans sergiledi. Doğuş Otomotiv %5,37’lik yılbaşından bu yana getirisi ve %15,82’lik yıllık getirisiyle; Selçuk Ecza Deposu ise %5,26’lık kayıp ve %31,98’lik yıllık getirisiyle dikkat çekti. Ticaret sektöründeki şirketler farklılaşan getirileri ile dikkat çekiyor. Sektörde performansı yüksek olanlar aynı ritmi son çeyrekte de gösterebilir. Yatırımcılar çeşitlendirmeye giderek risklerini azaltırken kazançlarını da artırabilir. Performansı yüksek hisselerin aynı seyri sürdürebilmesi karlılık ve gelirlerini artırmalarına bağlı olduğu göz ardı edilmemeli. Ticaret sektörü özellikle perakende gıda enfl asyonun yüksek olduğu ortamda öne çıktığını not etmekte yarar var.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

■ Batı Çimento (#BTCIM): 10 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 257 yükseldi. ■ Papilon Savunma (#PAPIL): 7 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 626 yükseldi. ■ Fonet Bilgi Teknolojileri (#FONET): 5 gündür sürekli yükseliyor. Bir yılda yüzde 524 yükseldi. ■ Sanko Pazarlama (#SANKO): 4 gündür sürekli yükseliyor. Bir ayda %14,92 yükseldi. ■ Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş (#YAYLA): 4 gündür sürekli yükseliyor. Bir yılda yüzde 172 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

■ Kayseri Şeker Fabrikası (#KAYSE): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %4,86 geriledi. ■ Meditera Tıbbi Malzeme (#MEDTR): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %6,33 geriledi. ■ Beşiktaş Futbol Yat. (#BJKAS): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %21,57 geriledi. ■ Lüks Kadife (#LUKSK): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %7,27 geriledi. ■ Akfen Yen. Enerji (#AKFYE): 9 gündür sürekli düşüyor. Bir ayda yüzde 14,61 getirledi.

NE OLDU?

■ Hamas lideri Haniye Tahran’da öldürüldü. Ortadoğu’da artan gerilim fiyatlara yansıdı. ■ Geniş para arzı M3 Haziran’da yıllık %46,7 büyüdü. ■ Döviz/altın dönüşümlü KKM stok bakiyesi Haziran’da 4,3 milyar dolar geriledi. ■ Dış ticaret açığı yüzde 10,8 arttı. ■ İnternet abone sayısı 94 milyonu geçti. ■ Yabancı ziyaretçi sayısı Haziran’da %4,95 arttı.

NE OLACAK?

■ Borsa 8 gündür düşüyor. Endeksteki düşüşte 50 günlük ortalamaya gelindi. ■ Dolarda hareket zayıf ancak yukarı. Dolarda 33’ün üzerindeki hareket izleniyor. ■ Perşembe günü İSO Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri verileri takip edilecek. ■ Cuma günü gözler ABD Tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranlarında olacak.

ZEYNEP’E SOR

PORTFÖY YÖNETİCİSİ Mİ, YATIRIM DANIŞMANI MI?

Portföy yöneticisi; profesyonel ve aktif yönetim, risk yönetimi, yüksek getiri potansiyeli, zaman tasarrufu. Yüksek maliyet, yönetici riskleri, kontrol eksikliği, piyasa riski.

Yatırım danışmanı; kişiselleştirilmiş ve bağımsız tavsiyeler, eğitim ve bilgilendirme, kontrol, esneklik. Zaman ve çaba, danışmanlık ücreti, yatırım riski, karar sorumluluğu.

İlk çeyrekte gelir ve kârı düştü. Yeni yatırım kararı hayat bulduğunda kapasitesini büyütecek

Batıçim için beklentilerim fazlaydı. Ama aradan o kadar zaman geçti bir türlü yılbaşı öncesi seviyelerine gelemedi? Beklemeye değer mi?Kemal Arkan

Kemal, Batı Çimento’nun uzun vadede yükselen bir ivmesi var. Bu itibarla fiyat hareketinde olumsuz bir görüntü söz konusu değil. Bununla birlikte kast ettiğin eğer geçtiğimiz kasım ayından bu yana yataydaseyreden fiyat ise bunda haklısın. Öte yandan göz ardı etmemen gereken husus bir hissenin sürekli yükselmesinin beklenmeyeceğidir. Neticede borsanın bir pazar yeri olduğunu unutmamalısın. Alıcılar kadar fiyatı yeterli görenlerin harekete geçmesi de beklenmesi gereken bir durumdur. Böyle durumlarda satışlar kimi zaman beklenenin üzerinde bir zamanı kesitine de yayılabilir. Bu noktada senin bakman gereken kriter şirketin gelir ve kârını büyütüp büyütmediğidir. Batı Çimento, son beş yılın ilk üçünde zarar açıklarken son ikisinde artan bir kârlılık elde etti. Açıkladığı 2024 ilk çeyrek dönemde ise gelir ve kârda düşüş söz konusu. Bunlar olumsuzluk olarak not edilebilir. Öte yandan şirket, İzmir Aliağa’da yıllık asgari 2.000.000 ton çimento üretim kapasitesine sahip yeni bir öğütme ve paketleme tesisi kuracak. Yatırımın hayata geçirilecek olması uzun vadede olumlu olsa da kısa vadede firmaya ek bir külfete yol açacak. Bu da alıcıları kısa vadede temkinli kılabilir.

Uzun vadede yükseliyor. Kısa vadede fiyat yatayda hareket ediyor. Yatırımcı mesafeli duruyor

Eczacıbaşı Yatırım’da her defasında yukarı çıkacak derken ufak ufak aşağıya kaydı. Şimdi de satsam zarar edeceğim diye satamıyorum. Ne yapayım?/İlker Yumak

İlker, borsada kısa vadede dalgalardan istifade etmeye çalışanlar, şirketlerin mali yapısını göz ardı eder. Onlar için önemli olan fiyat hareketlerinden yararlanmaktır. Bu da mali analizden ziyade teknik göstergeleri öne çıkarır. Ancak kısa vadede bireysel yatırımcıların istikrarlı şekilde kazanç elde etme olasılığı hayli düşüktür. Borsada uzun vadeli beklentilerle hareket etmen, gereksiz risklerden uzak durmanı sağlar. Eczacıbaşı Yatırım’a da bu çerçeveden bak. Kasım 2023’te en yüksek 349,25 TL’yi test eden hisse, sonrasında gerilese de uzun vadede yükselen yönüyle dikkat çekiyor. Hisse, geçtiğimiz nisan ayından bu yana ise yatayda bir seyir izlerken 220 TL’nin üzerinde tutunuyor. Bununla birlikte uzun vadede yükseliş trendinde bozulma gözlenmiyor. Son dört yılda kârdaki artış ise geçtiğimiz yıl %6 geriledi. Son açıklanan 2024 üç aylık mali tablolarda toparlanması önemli. Bu da hissenin daha aşağıya gelmesini engelleyen bir durum. Gerek fiyat/ kazanç oranı gerekse piyasa değeri/ defter değeri sektör ortalamasının altında. Söz konusu veriler fiyatı makul kılarken hisseye ilişkin alıcının henüz yeterli ilgiyi gösterme noktasında aceleci olmadığını işaret ediyor.

YATIRIM FONLARI

Son 6 ayda en fazla kazandıranlar

Öne çıkan yatırım fonları

Son 6 ayda en yüksek getiriyi sağlayan fonlar arasında %91,22 getiriyle Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu ilk sırada yer alıyor. Portföy değeri açısından en büyük fon ise 8.295 milyon TL ile İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Son 6 Ayda Kazandıran Emeklilik Fonları

Altı ayın kazandıranı hisse fonlar

Son 6 ayda en fazla kazandıran emeklilik fonları arasında ilk sırayı, %52,71 getiri ile Axa Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Fonu alıyor. Bu fon, 6.167 milyon TL portföy değerine sahip olup, son üç yılda yatırımcı sayısını %116,77 artırdı. İkinci sırada %50,26 getiri ile QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik Dengeli Değer Grup Emeklilik Fonu yer alıyor. Bu fonun portföy değeri 40 milyon TL olup, yatırımcı sayısında son üç yılda %28.09 azalma görüldü. Üçüncü sırada ise %49,46 getiri ile Anadolu Hayat Emeklilik Agresif Değer Emeklilik Fonu bulunuyor. Fonun portföy değeri 4.896 milyon TL ve yatırımcı sayısında %301,04 artış yaşandı.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Kuru ve Petrol’ün seyri

Hamas lideri İsmail Heniyye’nin, Tahran’da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürülmesi ve Ortadoğu'da artan gerilmin etkisiyle altın ve petrol yükselişe geçti. Dolar/TL kuru 33,14’e çıktı. Brent Petrol 80,64’e yükseldi. Emtialardaki canlı seyir sürebilir.

TAHVİL

Coca Cola İçecek, % 53,52 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Coca Cola İçecek, nitelikli yatırımcılara 30.07.2024 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 1.065.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %50,50 olurken, bileşik faizi de %53,52’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 272 gün vadeli olup ödeme tarihi 28.04.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %37,63 olacak.

Diğer taraftan 30 Temmuz tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %47,26 seviyesinde bulunuyor. Coca Cola İçecek’in çıkardığı bononun yıllık %50,50 basit faiz oranı, TLREF’in 3,24 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFCOLA42515 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GİRİŞİM ELEKTRİK

TEİAŞ’ın ihalesini kazandı. Sözleşmenin imzası için davet geldi. Kârı düşse de geliri artıyor

Girişim Elektrik, TEİAŞ’tan sözleşme daveti aldığını duyurdu. Sözleşme baz bedelinin 1.238.019 dolar olduğunu belirtti. Tutar, güncel kurdan yaklaşık 40.916.525 TL’ye denk geliyor. Sözleşme 10 gün içinde imzalanacak. Şirketin ocak ayından bu yana açıkladığı yeni iş tutar toplamı 3,73 milyar TL. Açıklanan işlerin geçen yılın satış gelirlerine oranı %36,2’ye denk geliyor. Girişim Elektrik, geçen yıl kârını %6 artırarak 687,16 milyon TL’ye çıkardı. Oluşan kârı ortaklarına dağıtmayan firma, geçen yıl %300 bedelsiz verdi. Şirket, 2024’ün ilk çeyrek döneminde gelirinde artışa devam ederken dönem sonu kârı %59 gerileyerek 34 milyon TL’ye düştü.

MİA TEKNOLOJİ

Antalya Hava Meydanı’nın güvenlik kamera ihalesinde birinci oldu. Referans olarak kullanabilir

Mia Teknoloji, Antalya Hava Meydan Komutanlığı tarafından düzenlenen “Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Alımı” ihalesini kazandığını duyurdu. İhale bedelinin 15.571.838 TL + KDV olduğu belirtildi. Şirket, açıklamasında sözleşmeye davet edilmeyi beklediğini belirtti. Güvenlik kamera sistemi, ileri teknoloji ve yüksek güvenlik standartlarına sahip olması itibariyle Antalya Hava Meydanı’nın çevresel güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Proje, aynı zamanda Mia Teknoloji’nin savunma sanayine yönelik çözüm geliştirme yaklaşımının bir adımı olarak değerlendirilebilir. İşin tamamlanması, şirketin savunma alanındaki referansına katkı sağlayacaktır.

KOLEKSİYON MOBİLYA

Yeni bir müşteriyle anlaştı. Sipariş verilen ürünler ağustos sonuna kadar teslim edilecek

Koleksiyon Mobilya, yurtiçi yerleşik bir müşterisiyle 35.914.627 TL + KDV’ye anlaşmaya vardı. Sözleşme, müşterinin yurt içinde yürüttüğü proje kapsamında hareketli mobilya ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Mobilya sevkiyatı ağustos ayının sonunda tamamlanacak. Hızlı teslimat süreci, Koleksiyon Mobilya›nın etkin lojistik ve üretim kapasitesi hakkında aynı zamanda bir ipucu vermekte. Şirketin müşteri ihtiyaçlarına zamanında ve kaliteli şekilde yanıt verme kabiliyetinin olması, operasyonel verimliliğini ve pazardaki konumunu güçlendiren bir gelişme olarak değerlendirilmeli. Öte yandan firma, 2024’ün ilk çeyrek döneminde satışlarını ve kârını düşürdü.

GÜBRE FABRİKALARI

SPK, iştiraki halka açık statüye aldı. İştirak artık SPK mevzuatına uygun hareket edecek

Gübre Fabrikaları, geçtiğimiz mayıs ayında SPK’ya başvuruda bulunarak %100 bağlı ortaklığı Gübretaş Maden’in halka açık şirket statüsünün tespitini talep etti. Yapılan yeni açıklamayla, SPK’nın Gübretaş Maden’i halka açık şirket kapsamına aldığı belirtildi. Karar ile birlikte iştirak, daha açık ve şeff af bir niteliğe dönüşecek. Gübretaş Maden ile ilgili ortaklardan pay satışı ise gündemde değil. Gübre Fabrikaları, geçtiğimiz yıl gelirini %26 geriletirken yıl sonunda zarar açıkladı. Son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında ise gelirlerindeki düşüş %7 seviyesinde gerçekleşti. Şirket ilk çeyrekte de zarar yazmaya devam etti. Aralıktan bu yana hissede satıcı ağırlıklı bir piyasa söz konusu.

TATLIPINAR ENERJİ

Yardımcı kaynak GES, üretime başladı ve kapasitesini artırdı. şirketin yatırımları sürüyor

Tatlıpınar Enerji, Balıkesir bulunan Tatlıpınar RES Projesi’ne ek olarak, sahada imalatı tamamlanan 19,87 MW kurulu güç kapasitesine sahip yardımcı kaynak GES’i, elektrik üretimine başladı. Söz konusu gelişme, şirketin yenilenebilir enerji alanındaki kapasitesini artırdı. Tatlıpınar Elektrik, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarını planlandığı şekilde hayata geçirdiğini ifade etti. Firmanın yönetiminde söz sahibi olduğu işletmelerdeki toplam kurulu güç kapasitesi 283,72 MW’a ulaştı. Devam eden hibrit ve kapasite artışı yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte, şirketin toplam kurulu gücü 349,10 MW düzeyine ulaşacak.