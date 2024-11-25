TL varlıklar güçlü duruyor, borsada fırsatlara bakılıyor

TCMB politika faizini %50 seviyesinde sabit tutması, Türk Lirası (TL) varlıkların gücünü korumasına olanak veriyor. Bu durum, düşük riskli yatırımcıların döviz yerine TL bazlı mevduat ve para piyasası fonlarına yönelmesini teşvik ediyor. Piyasada, BIST 50 hisselerindeki dip ve zirve performansları yakından izlenirken, yatırımcılar alternatif getiri fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyor.

Yılbaşından bu yana zirveye en yakın hisseler

BIST 50 Endeksinde yılbaşından bu yana zirveye en yakın hisseler listesinde, banka, ulaştırma ve gayrimenkul hisseleri öne çıktı. Parasal gevşeme beklentisi yatırımcıların faize duyarlılığı yüksek gayrimenkul ve banka hisselerine yönelmesine yol açıyor. Vakıflar Bankası, Garanti Bankası ve Akbank zirveye en yakın 10 hisse arasında yer alıyor. Pegasus ve Türk Hava Yolları zirveye en yakın hisseler arasında bulunuyor.

ZEYNEP'E SOR

NAKİT Mİ, NAKİT EŞDEĞERİ Mİ?

Nakit; yüksek likidite, hesaplanabilirlik, hızlı karar alabilme. Getiri eksikliği, enflasyon riski, fırsat maliyeti, yönetim baskısı.

Nakit eşdeğeri; kısa vadeli getiri, likiditeye yakın, düşük risk, değerlendirme. Sınırlı getiri ve likidite, piyasa riski, zamanlama sorunu.

Bedelsizi SPK onayladı. Dilediği bir tarihte her zaman sermaye artırımını gerçekleştirebilir

Kocaer Çelik'in bedelsiz sermaye artırımının ne zaman gerçekleşeceğini öğrenebilir miyim?/Eser Akdemir

Eser; Kocaer Çelik, kayıtlı sermaye sistemine tabi bulunuyor. Şirket yönetimi, geçtiğimiz haziranda %191,22 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. Çıkarılmış sermayesini 657.570.000 TL'den 1.915.000.000 TL'ye yükselteceğini duyurdu. Artırılacak kısım ağırlıklı olarak özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanacak. SPK dabu kararı geçtiğimiz hafta onayladı. Böylece önemli bir süreç geride kalmış oldu. Bundan sonra Kocaer Çelik, dilediği bir tarihte bedelsiz sermaye artırım sürecini tamamlayabilir. Şubattan bu yana satıcılı olan hisse, ekimde en düşük 34,60 TL'ye kadar inerken, son bir aydır alıcılar daha etkin.

Geçen yıl kârı düşerken bu yılın dokuz ayında zarara döndü. Bu da hisseye talebi zayıflatıyor

1000 Yatırımlar'ın fiyatı sürekli düşüyor. Daha ne kadar gerileyecek? /Şahin Irmak

Şahin, bir hissenin fiyatını yükselten de düşüren de taleptir. Talebin zayıfladığı noktada hissenin fiyatı da geriler. Uzun vadede talebi belirleyen ise geleceğe dönük büyüme beklentisidir. Kasım 2023'te borsaya gelen 1000 Yatırımlar Holding, ilk açılışını 137,50 TL'den gerçekleştirdi. Geçtiğimiz şubat ayında 710 TL'ye kadar yükseldi. Buradan gelen satışlarla birlikte sürekli gerilerken son işlemgününde kapanışını 288,50 TL'den gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl gelirini düşüren şirket, 2024 dokuz aylık dönemde ise artan gelire rağmen 1,4 milyar TL zarar açıkladı. Oluşan zarar yatırımcıların temkinli durmasına yol açıyor. Kâra dönmeli.

YATIRIM FONLARI

Yapı Kredi Portföy’ün kurduğu YEF Fonu BIST 30’un gücünü yatırımcıyla paylaşıyor

BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (YEF), BIST 30 Endeksi hisselerine yatırım yapma imkânı sunuyor. Fon, toplam değerinin en az %80’ini BIST 30 Endeks hisselerinde %7,07’sini de Takasbank Para Piyasasında değerlendiriyor. 1,26 milyar TL büyüklüğe ulaşan fon, %1,44 doluluk oranına sahip. Portföyünde Bim, THY, Akbank ve Tüpraş gibi güçlü hisseler yer alıyor. Yılbaşından bu yana %36,62 ve son bir ayda da %8,35 oranında getiri sağladı. Fon, yüksek volatiliteye rağmen güçlü hisselere dayalı stratejisiyle risk getiri dengesini koruyarak uzun vadeli kazanç sunmayı amaçlıyor. Ekonomideki toparlanma ile birlikte BIST 30 Endeksi’nde daha güçlü performans gündeme gelecektir. Portföy çeşitlendirmesi ve istikrar arayan yatırımcılar için alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor.

TAHVİL

Hedef Araç Kiralama, TLREF+%4,5 faizden tahvil ihraç etti

Hedef Araç Kiralama, nitelikli yatırımcılara 22 Kasım 2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 205.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%4,5 olarak belirlendi. 413 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 5 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek.

TLREF+ %4,5 YILLIK FAİZ

Tahvilin vadesi ise 9 Ocak 2026 olacak. 22 Kasım tarihli TLREF %49,43 seviyesinde bulunuyor. Hedef Araç Kiralama’nın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %4,5 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSHDAK12614 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

PEGASUS

Büyük ortak %3,85 oranındaki payı yabancı fonlara sattı. Üç ay satmama taahhüdü verdi

Esas Holding, Pegasus’ta sahip olduğu paylardan yaklaşık %3,85’ine denk gelen 19,2 milyon adetlik payı sattı. Satış işlemi hisse başına 217,53 TL’den gerçekleşti. Açıklamada, işlem öncesi son kapanış fiyatına oranla satış bedelinin %7 iskonto ile gerçekleştiği ifade edildi. Esas Holding bu satıştan yaklaşık 4,2 milyar TL brüt gelir elde etti. Satış, Türkiye dışında yerleşik iki uluslararası kurumsal yatırımcı ve bir finansal yatırımcıdan gelen doğrudan talep üzerine gerçekleştiği belirtildi. Satış işlemine Citigroup Global aracılık etti. Gerçekleştirilen satışla birlikte Esas Holding’in Pegasus’taki doğrudan pay sahipliği %56,7’den %52,8’e gerilemiş oldu. Esas Holding, satış işlemi sonrasında 90 günlük “satmama taahhüdü” verdi. Hissenin fiyatı 221 TL seviyesinde bulunuyor.

KUZEY BORU

DSİ’nin açtığı iki ihalede en iyi teklifi vererek birinci oldu. Gelirini büyütmeye devam ediyor

Girdiği ihaleleri yatırımcısı ile paylaşan Kuzey Boru, bu defa da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından gerçekleştirilen ihalelerde elde ettiği performansı paylaştı. DSİ’nin “Aksaray Uluırmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 6. Kısım” ihalesinde en avantajlı teklifi vererek birinci olduğunu belirtti. İhalenin bedeli KDV hariç 34.218.308 TL olarak açıklandı.Şirket, DSİ’nin “Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 5. Kısım” ihalesinde de en avantajlı teklifi sunarken yine birinci oldu. Bu ihalenin toplam bedeli ise KDV dahil 94.119.805 TL olarak açıklandı. Kuzey Boru, ihalelerdeki performansı ile gelirini artırıyor. Son paylaştığı dokuz aylık mali tablolarında gelirini %79 oranında büyütürken kârı %117,5 arttı.

PASİFİK GYO

Merkez Ankara Projesi’nde taraflar ek protokol imzaladı. Şirketin geliri 2,1 milyar TL artacak

Pasifik GYO, Ankara Yenimahalle İstasyon Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı (Merkez Ankara) projesinde Emlak Konut GYO ile karşılıklı ek protokol imzaladığını duyurdu. Protokol kapsamında, arsa satışı karşılığı yüklenici payı toplam gelirinin arttığını belirtti. Değişiklikle birlikte, daha önce KDV hariç 10.401.967.850 TL olan yüklenici payı toplam geliri, 12.488.042.864 TL’ye yükseldi. Gerçekleştirilen protokol ile Pasifik GYO’nun Merkez Ankara projesinden elde edeceği gelirinde yaklaşık 2,1 milyar TL artış olacak. Söz konusu artış, şirketin finansal yapısına önemli bir katkı sağlayacak. Şirket yatırımcısı ile son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında ise gelirini %36,9 gerileterek 363,5 milyon TL’ye düşürdü. Dönem sonunda ise 2,8 milyar TL kâr açıkladı.