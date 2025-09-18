Toplam borcunu 7’ye katlayan bir şirket var

Borçlanma, eğer yatırım amaçlıysa ileriye dönük gelir ve kârıı büyütme olasılığını artırdığı için olumludur. Mali yapıyı düzeltme ve borç ödeme gayesi ile girişilen borçlanmada ise büyüme arka planda kalacaktır. Bu itibarla şirketler incelenirken borçlanmanın gayesinin araştırılması önemlidir. BIST 100 Endeksi’ne dahil şirketlerin altı aylık bilançolarına göre 7 borç kriterini de karşılayan 26 şirketin borç büyümesi %100 ve üzeri gerçekleşti. Listeye giren firmaların küçük ve orta ölçekli olması dikkat çekerken listede iki şirketin borç büyümesi %400’ün üzerinde gerçekleşti. İlk sırayı alan CVK Maden ise borcunu 7,6 kat büyüttü.

Borcunu en fazla büyüten 2 firma

Maden sektöründe faaliyet yürüten CVK Maden’in toplam borç büyümesi %666 ile öne çıktı. Kısa vadeli borç büyümesi de %682 ile ilk sırada yer alıyor. Kısa vadeli borçlanmadaki bu hızlı artış borç yapısının dikkatli yönetilmesini zorunlu kılıyor. Kaynak toplamı içinde kısa ve uzun vadeli borçlarının %54 seviyede olması dikkat çekiyor. Ege Gübre, toplam borç büyümesini %439 artırırken listedeki en fazla artıran ikinci firma oldu. Hızlı artan borç büyümesini ağırlıklı olarak uzun vadeliye çevirdiği gözleniyor. Uzun vadeli borç %705 artarken kısa vadeli borç büyümesi %237 oldu. Şirketin gelirini artırıp zarardan kâra dönmesi beklentileri artırırken riski de baskılıyor.

Borç kaynak oranı yüksek şirketler

Borç/aktif oranı yüzde 80’in üzerinde olan Bayrak Taban ile Çuhadaroğlu, yüksek finansal kaldıraçlarıyla öne çıkıyor. Alves Kablo ve Ege Seramik de üst sıralarda yer alıyor.

BIST MALİ ENDEKSİ Mİ, BIST SINAİ ENDEKSİ Mİ?

BIST Mali; yüksek likidite, temettü potansiyeli, ekonomiyle uyumluluk, temsil kabiliyeti. Faiz ve regülasyon riski, duyarlılık, konjonktüre bağımlılık.

BIST Sınai; reel üretimi yansıtma, sektörel çeşitlilik, uzun vadeli, döviz potansiyeli. Hammadde riski, döviz ve enerji maliyeti riski, dalgalanma.

Askeri araç üretimi için yatırıma gidiyor. Yer tahsisi gerçekleşti. Sırada diğer işlemler var

Bera Holding’in askeri araç üreteceği bilgisi ne derece doğru? / Melih Karataş

Melih, Bera Holding’in %90,71 bağlı ortaklığı MPG Makine, Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi’nde yaklaşık 819 milyon TL tutarında askeri araç üretimi yatırımında bulunacak. Bu amaçla 124 bin m2’lik bir alan için ön yer tahsisi aldı. ÇED süreci gibi diğer prosedürlerin tamamlanmasının ardından yatırımın gerçekleşmesi beklenmeli. Gelişmeler, şirketin savunma sanayisine girmek üzere somut adımlar attığını ve planın erken aşamasında da olsa resmiyet kazandığını gösteriyor. Savunma sanayi son yıllarda hem kamu destekli teşviklerin yoğunlaştığı hem de ihracat potansiyelinin arttığı bir sektör. Sivil sanayiden kimi şirketler de alana yöneliyor.

Geçen yıl zarar etmişti. Bu yılın ilk yarısında da zararda. Maliyet ve giderleri kontrol etmeli

Petkim’in fiyatını nasıl buluyorsunuz? Sanki düşük kalmış gibi duruyor? / Murat Alper

Murat, geride kalan iki yılda Petkim’in gelirleri düştü. Son üç yılda da bir yıl kâr bir yıl zarar döngüsü öne çıktı. Geçtiğimiz yıl zarar yazan firma, açıkladığı altı aylık mali tablolarında da düşen gelir ve tekrar dönem sonu zarar açıklanmasıyla öne çıktı. Gelirlerine göre maliyet ve giderlerinin daha yüksek olması brüt kâr ve esas faaliyet kâr kalemlerinin negatif bölgede kalmasına yol açtı Altı aylık zararın sınırlı kalmasına imkan sağlayansa parasal pozisyon kaynaklı artış. Şirketin istikrarlı şekilde kâr açıklayamaması yatırımcılar nezdindeki en önemli sorun. Yapısal iyileşmenin gözlendiğini görebilmek önemli, fiyatı etkiliyor.

YATIRIM FONLARI

OKP fonu, bono ve tahville bir yılda %55 getiri sağladı

Oyak Portföy’ün yönettiği Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (OKP), toplam büyüklüğü 88,9 milyon TL olan, küçük ama istikrarlı bir portföy yönetiyor. Portföyün %35,39’u finansman bonosunda, %28,22’si özel sektör tahvilinde, %19,87’si devlet tahvilinde, kalan kısmı da ters repo ve kısa vadeli enstrümanlarda. Ortalama vade 25–90 gün arasında tutuluyor. OKP, %3,95 doluluk oranıyla sınırlı ölçekte olsa da 595 yatırımcıya ulaşmış görünüyor. Yılbaşından bugüne %35,41, son bir yılda da %55,33 getiri sağladı. Bu yapı, kısa vadeli TL enstrümanları üzerinden düzenli ve düşük riskli bir getiri arayan yatırımcılara hitap ediyor. Dalgalı piyasalarda istikrarlı getirisiyle öne çıkarken özellikle enfl asyonist dönemlerde güvenli liman işlevi görüyor. Eylül ayında ise 4,8 milyon TL nakit çıkışı yaşandı.

TAHVİL

Parafinans Faktoring, TLREF+%4,75 faizden bono ihraç etti

Parafinans Faktoring, nitelikli yatırımcılara 16.09.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 140.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,75 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 2 olan bononun kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 17.03.2026 olacak.

TLREF+%4,75 YILLIK FAİZ

16 Eylül tarihli TLREF %40,03 seviyesinde bulunuyor. Parafinans Faktoring’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4,75 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFPRFN32615 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

OTOKAR

Varılan anlaşmayla Mercedes-Benz için üretimde bulunacak. Düzenli gelir sağlayacak

Otokar, Mercedes-Benz markalı Conecto model otobüslerin üretimi için Daimler Buses GmbH ve Mercedes-Benz Türk ile anlaşmaya vardı. 2029 sonuna kadar geçerli olan sözleşme kapsamında araçların üretimi Sakarya’daki Otokar fabrikasında gerçekleştirilecek. Şirket, bu süreçte işçilik ve üretim hizmeti verecek. Gelirler ise “diğer satışlar” kaleminde takip edilecek. Üretimin Eylül 2026’da başlaması, 2027’de seri üretime geçilmesi ve toplamda en az 1.400 aracın banttan inmesi hedefleniyor. Otokar için bu anlaşma, doğrudan araç satışı yerine fason üretim modeliyle gelir yaratma anlamına geliyor. Kritik parçalar Daimler tarafından sağlanacağı için stok ve hammadde yükü taşımasına gerek kalmayacak. Üretim kapasitesini etkin kullanırken, işçilik üzerinden düzenli gelir sağlayacak.

ARZUM EV ALETLERİ

Geri ödeme taahhüdüyle büyük ortaklardan faizsiz borç almıştı. Yaptığı ödemeyle borç kapandı

Arzum, A Grubu pay sahiplerinden faizsiz sağladığı toplam 102 milyon TL tutarındaki borcun tamamını geri ödediğini duyurdu. Söz konusu borç, bu yıl içinde geri ödeme taahhüdüyle alınmıştı. Yapılan ödemeyle ortaklara olan tüm borç yükümlülüklerini sona erdirmiş oldu. Bu tür grup içi finansman uygulamaları, şirketlerin banka kredisine başvurmadan kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını çözmesine imkân tanıyor. Arzum, bu borcu işletme sermayesini güçlendirmek ve finansal giderleri azaltmak amacıyla aldığını belirtmişti. Faizsiz olması nedeniyle gelir tablosuna yansıyan ilave bir yük gündeme gelmedi. Borç kapama bilanço üzerindeki yükün kalktığını gösterse de asıl önemli etki, bu sürecin kârlılık üzerindeki sürdürülebilir etkisinin zamanla izlenmesiyle görülecek.

MARGÜN ENERJİ

JES’e hibrit GES’i entegre etmek için harekete geçti. Ayrıca akışkandaki lityumu inceletiyor

Margün Enerji, yıl içinde satın aldığı 12 MWm kurulu güce sahip Seferihisar RSC-1 Jeotermal Santrali’ne entegre olarak 5,4 MWm’lik hibrit GES kurulması için EPDK’ya başvurdu. Ek olarak, aynı sahadaki jeotermal akışkandan tespit edilen lityum elementi için ticari zenginleştirme fizibilitesine başladı. Analiz raporda, lityum eldesi için “önemli potansiyel” vurgusu yapıldığı belirtildi. Yenilenebilir enerji yatırımlarında hibrit santral kurulumları ve akışkandan mineral kazanımı, enerji verimliliği ve sürdürülebilir gelir yaratma stratejileri olarak öne çıkıyor. Batarya teknolojilerinde kullanılan lityumun dışa bağımlılığı azaltacak yerli kaynaklardan elde edilmesi önemli. Margün bu girişimle enerji üretimi kadar, kritik madenleri de kapsayan yönelim sergiliyor.