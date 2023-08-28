Topraksız seralarda üretilen domateslerin ihracatı başladı

Alarko Holding, 2023 yılı itibariyle tarım ve gıda alanındaki faaliyetlerine başladığını açıkladı. Jeotermal destekli seracılık, açık alan tarımı, organomineral gübrecilik, gıda işleme ve satış ile tarımsal Ar-Ge-teknoloji alanlarına yatırım yapacağını açıklayan grup, bu alanda hedeflerini de büyük koydu. Buna göre beş yıl içinde 650 milyon dolarlık yatırım yapılacak ve 4 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak. Tarımın holdingin cirosundaki payının 2030 yılı itibariyle yüzde 30’lar seviyesine ulaşması da bir diğer hedef olarak belirlendi. Geçtiğimiz mayıs ayında Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız, düzenlediği basın toplantısında projeleri ve hedefleri hakkında detaylı bilgi verdi. Dünyada artan gıda talebinden yola çıkarak Alto Farm markasıyla sağlıklı tarım yatırımlarına başlayan Alarko Holding’in Türkiye’nin farklı bölgelerinde sebze ve meyve üreterek ihraç edeceğini söyleyen Yıldız, “Alarko olarak seracılığa yaptığımız yatırımlarla Türkiye’nin en büyük seralarını kuruyoruz. Orman ve Tarım Bakanlığı ile yürütülen çalışmaların ardından sera alanlarının tahsisine Afyon’da gerçekleştirmeye başladık. Bu bölgede sera ortamının ısıtılması, jeotermal altyapı kullanılarak gerçekleştirilecek. Türkiye’nin hali hazırda elinde olan bu yeraltı kaynağını değerlendirerek ekonomiye katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Jeotermal kullanımının sağladığı ısıyla sera alanlarındaki verimi de artıracak” dedi.

Hedef 5 yılda dünyada ilk 10’a girmek olarak belirlendi

Yıldız, yılda 300 bin ton sebze meyve üretimi gerçekleştirmeyi ve 2028 yılında bu büyüklükteki bir üretim ile dünyada ilk 10’a girmeyi hedeflediklerini de vurguladı ve ekledi: “Bu yüksek üretim hacminin yanı sıra hem jeotermal kaynakların ekonomiye kazandırılmasıyla sürdürülebilirlik anlamında da önemli bir fayda sağlanması planlanıyor. Yıl sonuna kadar hem satın alınan hazır seralar hem de boş alanlara yapılacak yatırımlarımlar ile 600 bin metrekareye ulaşılması amaçlanıyor. Bir sonraki aşamada açık alan tarımına odaklanmayı amaçlayan Alarko, bu alanda da modern tarım yöntemlerini kullanarak verimliliğin daha yüksek olduğu daha sürdürülebilir bir uygulamayı hayata geçirecek. Açık alanda yapılan tarımı sera gibi düşünerek sağlıklı bir sulama sistemi ve doğru gübre kullanımı ile gerçekleştirecek.”

Seralarda çalışacak iş gücü içinde kadın ağırlığının yüzde 90 olacağını da belirten Yıldız, “Tarımsal gıda sistemleri birçok ülkede kadınlar için erkeklerden daha önemli bir geçim kaynağı durumunda. Tarımda 5 bin dönüme ulaştığımızda 4 bin-4 bin 500 civarında olacak ve bu rakamın yüzde 90’ının kadın olmasını hedefliyoruz” açıklamasını da yaptı. Alarko’nun tarım alanında yaptığı yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, sosyal iş ağı Linkedin’de yaptığı açıklamayla bu konudaki gelişmeleri paylaştı. Leyla Alaton, geçen hafta ilk hasat domateslerle birlikte yaptığı paylaşımda, “Jeotermal topraksız yeni teknolojik seralarımızdan biyolojik mücadele yöntemiyle kimyasalsız üretilen sağlıklı domateslerimizin ilk hasadı bana ulaştı. Hırvatistan, Polonya, Katar vs. ihracatımız başladı bile” bilgisini verdi.

Alaton, önceki gün de seralara yaptıkları ziyareti paylaştı. Alaton paylaşımında, “Jeotermal topraksız yeni teknolojik seralarımızdan kimyasalsız üretilen sağlıklı domateslerimizin ilk hasat tadına dayanamayıp dalından taze yemeye gittik” dedi.

Hem şirket hem sera alımlarıyla büyüyor

Alarko Holding’in tarım şirketleri, bu yıl hem şirket hem de sera alımlarıyla dikkat çekiyor. Bunlardan birkaçını hatırlatmak isterim. Holdingin bağlı ortaklıklarından Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gürlük Jeotermal Enerji Tarım Seracılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 400 bin adet hissesini 75 milyon 468 bin TL bedelle satın aldığını açıkladı. Şirket, Alsera Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin tamamını alırken Alsera da Ser Farm Seracılık’ın sahip olduğu 30 bin metrekarelik serayı 60 milyon TL’nin üzerinde bir bedelle aldı. Temmuz ayında Alsera’nın Aydın’da tarla, Denizli’de sera niteliğinde taşınmaz aldığı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirildi. Alarko Tarım, bu ay da Alden Jeotermal Tarım Gıda hisselerinin tamamını 12 milyon 269 bin dolara devraldı.

Çankırı’da gübre tesisi inşa ediliyor

Bu arada Alarko Tarım yönetim kurulu, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak organik ve organomineral gübre üretim tesislerinin kurulması, işletilmesi, gübre üretimi, tedariki ve pazarlaması amaçlarıyla gübre sektöründe faaliyet göstermek üzere 400 milyon TL sermayeli bir şirket kurulmasına karar verdi. Temmuz ayında bu şirket Alarko Gübre Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile kuruldu. Bu alanda yatırım da başladı. Çankırı’da bir gübre tesisinin inşaatı devam ediyor. Burada mikrogranül gübre üretilecek. Tarımsal ve hayvansal atıkların geri kazanılmasını ve maliyet avantajını yakalamak için organomineral gübre farikası için de yatırım yapılacak.