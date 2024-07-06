Tosyalı, görüşmeye noktayı koydu, Baştuğ Metalurji’yi almıyor

GEÇEN Cuma günkü yazımdaki başlıklardan biri şöyleydi:

Tosyalı, Baştuğ Metalurji’yi almak üzere el sıkıştı…

Hafta başında Hakan Güldağ ve Mete Belovacıklı ile birlikte demir çelik sektörünün önde gelen iki ismiyle sohbet etmiştik. Sohbet sırasında o günlerde kendilerine ulaşan bir bilgiyi bize aktarmışlardı:

- Tosyalı, Osmaniye’deki Baştuğ Metalurji’yi almış. Baştuğ Metalurji’den bize bu yönde bir mesaj geldi.

Sohbet ettiğimiz sektör temsilcilerinden biri kendisine ulaşan bilgiyi detaylandırmıştı:

- Baştuğ Metalurji için 500 milyon dolar gibi bir fiyat belirlendiği söyleniyor. Şirketin yüklü borçları varmış. Tosyalı, şirketi borçlarıyla birlikte devralıyormuş.

Bunun üzerine Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’ya mesaj yazıp sormuştum, ilk yanıt şöyle gelmişti:

- Prensipte anlaştık ama önümüzde uzun bir süreç var.

Ardından sorularımı sıralamıştım, Fuat Tosyalı arayıp son durumu anlatmıştı:

- Baştuğ ile el sıkıştık ama daha birçok konu netliğe kavuşmuş değil. Baştuğ, birbirimize “Hayırlı olsun” dedikten sonra müşterilerine, alacaklılarına bilgi geçmiş, o nedenle görüştüğümüz duyuldu.

Sonra da en önemli noktanın altını çizmişti:

- Baştuğ Metalurji’de detaylı bilanço incelemesi yapacağız. Alışverişimiz netleştiği anda Rekabet Kurulu’na başvuru olacak. Oradan çıkacak karar beklenecek.

Dün, Tosyalı Holding’in Kurumsal İlişkiler biriminden aradılar:

- Baştuğ Metalurji ile görüşmelerimiz konusunda bir açıklamamız var. Sizin duyurmanızı rica ediyoruz.

Açıklamayı gönderdiler:

2 Temmuz 2024’te yaptığımız duyuruda Osmaniye’deki Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. ve Hatay Dörtyol’daki Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş.’nin hisseleri ve tüm varlıklarının Tosyalı tarafından devralınması hususunda prensipte anlaşıldığı ve sürecin başlatıldığı paylaşılmıştı.

Gelinen noktada yaptığımız değerlendirmeler sonucunda hisselerin devralınma süreci karşılıklı mutabakat ile sonuçlandırılmıştır.

Bu aşamada söz konusu şirketlerin devir alınmamasına karar verilmiş olup, ilgili şirketler ile ilişiğimizin bulunmadığını kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Bu noktada Baştuğ Metalurji ile ilgili bilgileri anımsamakta yarar var. Şirketin internet sitesinden aldığım bilgiler şöyleydi:

2008 yılında Yolbulan ve Baştuğ güç birliği ile Baştuğ Metalurji’nin temelleri atıldı. 2016 yılının ikinci yarısında varılan mutabakatla yola Baştuğ Metalurji olarak devam etme kararı alındı.

1 milyar doları aşan cirosuyla Osmaniye OSB’de 145 bin metrekare kapalı, toplam 700 bin metrekarelik tesiste hizmet veriyor.

Yıllık 2 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesine sahip. Günlük 6 bin 500 ton sıvı çelik üretim kapasiteli teleskopik tip elektrikli ark ocağı var.

Entegre haddehane yatırımıyla 08-065 mm arası nervürlü inşaat demiri üretim gücüne kavuştu. Halen 08.040 mm arası nervürlü inşaat demiri üretiliyor.

Demir çelik sektörünü heyecanlandıran, merakla beklenen “Tosyalı-Baştuğ” pazarlığı böylece noktalanmış oldu…