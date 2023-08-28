“Trendyol, 8 milyar dolarla THY’den sonra ikinci büyük ihracatçı olacak”

“Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeli dünyaya açmak gelecek planlarımızın odağında” diyen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, hedeflerini “5 yıl içinde 8 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşarak, THY’den sonra Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci markası biz olacağız. Bunu da e-ticaret ile gerçekleştireceğiz” sözleriyle açıklıyor. Almanya’daki ilk yıllarını doldurduklarını anımsatan Çetin, şimdi Körfez ülkelerinde 4,5 milyon kişiye ulaşmak için kollarını sıvadıklarına dikkat çekiyor. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası kapsamında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya ile karşılaşmasında bir grup gazeteci ile bir araya gelen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Trendyol olarak gelecek planlarımızın en başında her zaman Türkiye’nin üretim gücünü e-ihracat ile yurtdışındaki müşterilerle buluşturmak var. Almanya’da birinci yılımızı kutluyoruz. İlk yurtdışı ofisimizi Berlin’de açmıştık. Bugün 1 milyonun üzerinde müşteri Almanya’da Trendyol aracılığıyla 200’den fazla Türk markasından alışveriş yapıyor. 350 binden fazla ürüne ulaşabiliyor. Almanya Online Perakendeciler Birliği (BVOH) tarafından Avrupa’nın bir numaralı moda pazaryeri seçildik. Son 12 ay içerisinde, Trendyol uygulaması Almanya’da en çok indirilen uygulamalar arasına girdi. 5 yıl içinde Amazon’dan sonra Avrupa’nın en büyük e-ticaret platformu olmayı hedefliyoruz” diyor.

Ankara’ya satar gibi berlin’e ihracat

E-ihracatı tüm KOBİ’ler için kolaylaştıracaklarını söyleyen Çetin, şu bilgileri veriyor: “Türkiye’deki satıcılarımızın Ankara’ya satış yapar gibi Berlin’e e-ihracat yapmalarını mümkün kıldık. e-ihracat panelimizde ‘ihracat merkezi’ sekmesi altında yer alıyor. Satıcılarımızın yurt dışından gelen talepleri ve canlı stok bilgilerini sisteme girdikten sonra ihraç edilecek ürünlerini ihracat için gerekli evraklarla beraber Trendyol deposuna ulaştırması gerekiyor. Bundan sonraki tüm süreçleri Trendyol olarak biz devralıyoruz. Ürünlerin ihracından kargoya verilerek son tüketiciye ulaştırılmasına kadar tüm süreç bizim üzerimizden yürüyor. Siparişler Trendyol deposuna ulaştıktan sonra 5 günden daha kısa bir sürede müşteriye ulaşmış oluyor. Bugün Almanya’da 200 mühendisimiz var. Buradaki teknoloji kapasitesi ve gücü de Türkiye ile aynı düzeyde olabilsin diye Türkiye’den 100 mühendisimizi Almanya operasyonlarımızda görevlendirdik.”

136 ülkeye e-ihracat gerçekleştiriyoruz

Almanya aracılığıyla İsviçre ve Avusturya’ya ihracat yaptıklarını ancak Avrupa satışlarının bununla sınırlı kalmadığını anlatan Çetin, şöyle devam ediyor: “trendyol. com/de’nin yanı sıra İngilizce konuşulan ülkelerdeki müşterilerimize özel açtığımız trendyol. com/en sitesi üzerinden Türk üreticileri Avrupa’nın 27 ülkesiyle buluşturuyoruz. Ayrıca 95’e yakın global e-ticaret platformu aracılığıyla da yerli üreticileri farklı coğrafyalardaki müşterilerle buluşturuyoruz. Bugün Türkiye’de üretilen ürünler, Orta Doğu’dan Afrika’ya, çok geniş bir coğrafyada kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. 2022 yılında 136 ülkeye e-ihracat yaptık. Her gittiğimiz ülkede bizden alışveriş yapan bir kişi mutlaka birkaç kere daha alışveriş yapıyor. Şu an dünya çapında, Trendyol aracılığıyla yerli üreticilerimizin ürettiği ürünleri kullanan 4 milyon müşteri bulunuyor. Perakende sektörünü desteklemek amacıyla Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile işbirliği gerçekleştirdik. İşbirliği ile BMD üyesi Türk markalarını global pazarlara taşıyoruz.”

Avrupa Şampiyonası’nda son 16’ya kalan Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem’i Çağlayan Çetin ile birlikte Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ tebrik etti.

Körfez’de hedef 4.5 milyon müşteri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Körfez ülkeleri ziyaretlerine katıldığını aktaran Çağlayan Çetin, “Bu bölgede Türk ürünlerine büyük ilgi var. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile başlayarak, bölgede e-ihracat operasyonlarımızı kurguladık. Bu iki ülkede geçtiğimiz hafta İngilizce uygulamamızı yayına aldık. Bu ay sonunda Arapça seçeneğini de ekleyerek bölgedeki müşteriler ile Türkiye’deki üretici ve satıcılarımızı buluşturmayı hedefliyoruz. Dubai’de bu kadar kısa sürede en popüler e-ticaret aplikasyonu sıralamasında birinci sıraya yerleştik. Siteyi aktif eder etmez 5 gün içinde 2 bin 500’e yakın sipariş aldık. Arapçayı geliştirdikten sonra aynı başarıyı Suudi Arabistan’da da yakalayacağımızı düşünüyoruz. Şu anda Arapça olmadan 13’üncü sıradayız. Bu bölgede 2024 yılında müşteri sayımızın 4.5 milyona ulaşmasını hedefliyoruz” şeklinde konuşuyor.

“Azerbaycan nüfusunun yüzde 10’u müşterimiz”

Trendyol, mayıs ayında Azerbaycan pazarına da girmiş durumda. 3 aylık deneyimlerini Çetin, şöyle anlatıyor: “Azerbaycan pazarına girmeden, orada 800 bine yakın müşterimizin telefonunda uygulamamız mevcuttu. Pascha grubuyla yaptığımız ortaklık sonrasında şimdi ürünleri kapılarına kadar bırakıyoruz. Tam anlamıyla pazarlamaya başlamadığımız halde müşteri sayımız 1 milyonun üzerinde. Azerbaycan nüfusu 10 milyon. Nüfusun yüzde 10’u müşterimiz.

” Yıl sonu hacim 11 milyar dolar olacak

e-ticaret kanunu ile ilgili gelişmelerin sorulduğu Çetin, “İşimizde ölçek ekonomisi önemli. Asıl mesele pazar payı kavramına nereden baktığınız. Mesela perakende markalarının internet satışlarını da baz aldığınızda payımız yüzde 20. Uygulanan yaptırımlar sadece bizim için geçerli. Olan platformdaki satıcılarımıza oluyor. Ancak müşterilerimizin marka sadakati çok iyi” diyor. Çetin, bu yılsonunda 11 milyar dolarlık hacme ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, 5 yılda bu rakamı ikiye katlayacaklarını da anlatıyor.

İGA’ya 36 milyon Euro’luk e-ihracat merkezi

İstanbul Havalimanı’na (İGA) dev bir e-ihracat merkezi yatırımı başlattıklarını söyleyen Çağlayan Çetin, “Gümrüklü alandan direkt çıkış yapabileceğiz” diyerek, “Böylece teslimatlar hızlanacak. Avrupa lojistik ağımızı buradan kuracağız. 36 milyon Euro harcıyoruz. Toplam 12 bin metrekarelik bir alan olacak. Merkezimiz günlük 150 bin adet ürün çıkış kapasitesine sahip. İGA projemizde temel atma aşamasındayız ve eş zamanlı tasarım çalışmalarını yapıyoruz. Bu operasyon merkezimizin uzun vadede e-ihracata büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde konuşuyor.

Avrupa’nın en büyük operasyon merkezlerinden birini Ankara’ya kuruyoruz

Çağlayan Çetin, Adana ve Trabzon’da aktarma merkezi yatırımları yaptıklarını anlatarak, “Bu sene açılışını yapacağımız Ankara’da bir de e-ticaret operasyon merkezi yatırımımız var. Sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en büyük e-ticaret operasyon ve aktarma merkezlerinden birisi olacak. En modern teknolojilerle donatılacak tesiste 3 bin 500 kişi istihdam edilecek” diyor. Çetin, ayrıca Ankara’ya 1,5 milyar dolarlık veri merkezi kuracaklarını da anlatarak buradaki istihdamın 200 kişiyi bulabileceğini kaydediyor.