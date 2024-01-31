Trump gelecekse dolar

2024’ün ilk ayı, aslında yılın geri kalanı için bir ön gösterim gibi oluyor. Döviz piyasalarındaki oynaklık seviyeleri hâlâ düşük sayılır. Buna rağmen spekülatörlerde hareketlilik gözleniyor. Bazı çapraz kurlarda pozisyonlarını kapatıyorlar. Örneğin en önemli parite EUR/USD’da, spekülatörler euro-alım pozisyonlarını birkaç haftada 8,5 milyar dolar azalttılar.

Petrol fiyatı, jeopolitik gelişmeler nedeniyle ocak ayında 10 dolar civarında arttı. Bu artış da doları destekliyor. Ekonomiler enerji fiyatlarına duyarlılar. Dünya ekonomisinde dezenflasyon süreci tehlikeye girebilir. Fed’den faiz indirim beklentileri ötelenebilir. Piyasa şu aşamada faiz indirimi için mayısı bekliyor.

İki ay önce ‘‘Kasım-Aralık tatil dönemidir. ABD’de tüketim çılgınlığı yaşanır. En azından ocak sonundaki, şubat başındaki verilerini görmek lazım’’ yazmıştım. Amerikan ekonomisinde tüketimle ilgili veriler güçlü geliyor. Fed’in yaz aylarına kadar bir faiz indirimi yapması benim için sürpriz olur. Kasım’daki başkanlık seçimi yaklaştıkça, dolarda sert hareketler görülebilir. Trump 2016’da başkan seçildikten sonra, dolar endeksi iki ayda yüzde 10 yükseldi. Trump anketlerde önde gözükürse, doları bu açıdan değerlendirmek gerekiyor.